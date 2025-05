Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ETWAS IM MINUS - Nach fünf starken Wochen im Dax in Folge lassen es die Anleger am Montag ruhig angehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 23.720 Punkte. Vor sieben Tagen hatte er mit seinem aktuellen Rekord von 23.911 Punkten sein Jahresplus auf 20 Prozent erhöht. Für die US-Börsen zeichnet sich derzeit ein schwacher Start ab. Denn die USA haben mit Moody's auch bei der letzten grossen Rating-Agentur die Spitzennote für die Bonität verloren. Als Dritte stufte die Agentur ihre Bewertung um einen Schritt von "Aaa" auf "Aa1" ab. Auslöser ist die hohe Staatsverschuldung. Mit dem Schritt könnte es für die Vereinigten Staaten etwas teurer werden, sich Geld auf dem Kapitalmarkt über Staatsanleihen zu besorgen.

USA: - IM PLUS - Nach einer starken Woche haben die US-Börsen am Freitag nochmals zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,78 Prozent höher bei 42.654,74 Punkten. Der marktbreite S&P 500 kam beim Stand von 5.958,38 Zählern um 0,70 Prozent voran. Beim technologielastigen Nasdaq 100 stand ein Plus von 0,43 Prozent auf 21.427,94 Punkte zu Buche. Alle drei Indizes haben damit deutliche Wochengewinne erzielt. So kommt der Dow auf ein Plus von 3,4 Prozent, der S&P 500 gewann 5,3 Prozent und für den Nasdaq 100 sieht es mit plus 6,8 Prozent noch besser aus. Eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China hatte die Börsen gleich am Montag beflügelt und die Basis für eine erfreuliche Wochenbilanz gelegt. Der Dow hat nun seine Verluste seit Jahresanfang wieder ausgeglichen und steht knapp im Plus. S&P 500 und Nasdaq 100 verzeichnen im Jahr 2025 einen moderaten Zuwachs.

ASIEN: - VERLUSTE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Montag nachgegeben. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten dortigen Handel 0,75 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gab zum Wochenauftakt kurz vor Handelsende 0,4 Prozent nach. In China überraschte die Industrieproduktion positiv; der Einzelhandelsumsatz enttäuschte dagegen. Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sackte im frühen Handel um halbes Prozent ab.

DAX 23767,43 0,3% XDAX 23805,00 0,32% EuroSTOXX 50 5427,53 0,29% Stoxx50 4547,10 0,55% DJIA 42654,74 0,78% S&P 500 5958,38 0,70% NASDAQ 100 21427,94 0,43%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 130,17 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1186 0,20% USD/Yen 145,21 -0,29% Euro/Yen 162,44 -0,08%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 102.973 -3,33%

ROHÖL:

Brent 65,07 -0,34 USD WTI 62,22 -0,27 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - Andreas Rosskopf, Vorsitzender der Bundespolizei in der GdP: Schärfere Grenzkontrollen nicht lange machbar, Zeitungen der Funke Mediengruppe - DGB-Chefin Yasmin Fahimi fordert mehr Vätermonate beim Elterngeld, Tagesspiegel - Wegen der kritischen Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) hat die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer, Sofortmassnahmen der neuen Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und ein Ausgabenmoratorium gefordert, Gespräch, Rheinische Post - Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger will beim SPD-Bundesparteitag Ende Juni erneut für einen der fünf Stellvertreterposten kandidieren, Gespräch, Rheinische Post - Scheidende Wehrbeauftragte Eva Högl: Bundeswehr hat zu wenige Frauen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, hat rasche Massnahmen zur Senkung der Energiekosten angekündigt und die Union bei der Umsetzung des vereinbarten Tariftreuegesetzes in die Pflicht genommen, Gespräch, Rheinische Post

bis 20.30 Uhr: - Der Stimmrechtsberater Glass Lewis rät Vonovia-Anlegern, den Vergütungsbericht auf dem Aktionärstreffen wegen "einiger Vorbehalte" abzulehnen, HB - Unicredit bittet Aufsichtsbehörde Consob um mehr Zeit bei BPM-Übernahme für Verhandlungen mit Regierung über Bedingungen, Il Corriere della Sera - Die Präsidentin der Finanzmarktaufsicht (Finma), Marlene Amstad, hat verschiedene Lehren aus dem CS-Untergang gezogen. Eine sei, dass genug Kapital und genug Liquidität zwar wichtig seien, es brauche zusätzlich aber "gute Unternehmensführung", Gespräch, Schweiz am Wochenende - Dr. Wolff-Chef zu US-Zöllen: "Cool bleiben", Gespräch mit Eduard Dörrenberg über den Ausbau des Direktvertriebs in den USA, neue Märkte und Felder, auf denen die Bundesregierung dringend handeln muss, HB - Sanierung und Lebenstraum: Wie der Digitalprofi Ole Franke die Möbelperle Lambert wiederbeleben will, Gespräch, FAZ - "Die Gema ist ein Tech-Unternehmen", Gespräch mit Chef Tobias Holzmüller über das Einsammeln von Millionen, den grossen KI-Streit, den Einfluss von Finanzinvestoren und Musiker, die der Gema die Arbeit erschweren, FAZ - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat die Sitzungswoche mit der Abstimmung über die Migrationspolitik kurz vor der Bundestagswahl Ende Januar im Nachhinein als Fehler bezeichnet, Gespräch, Table Media - US-Sondergesandter Steve Witkoff zu Iran: Anreicherung "klare rote Linie", Gespräch, ABC News - Bahnhof Alexanderplatz Umbau soll Obdachlose auch verdrängen, Tagesspiegel - Kommissionsstrategie: Mit dem Binnenmarkt gegen Trumps Zollpolitik, FAZ - "Den Green Deal zu killen, ist wie Trumps Zollpolitik", Gespräch mit Kommissions-Vizepräsidentin Teresa Ribera, FAZ - Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) kündigt den raschen Bau von Gaskraftwerken und bremst beim Ausbau der Alternativen Energien, Gespräch, HB - "Es gibt keinen Nachweis, dass Diversity die Produktivität erhöht", Gespräch mit Managementprofessor Ralf Lanwehr, HB - Die von der Koalition geplante Flexibilisierung der Arbeitszeiten wird aus Sicht des kommissarischen SPD-Generalsekretärs Tim Klüssendorf die meisten Arbeitnehmer nicht betreffen, Gespräch, ARD