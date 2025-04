Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Nach der deutlichen Kurserholung vom Vortag treten die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien wieder auf die Bremse. Am Tag der erwarteten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump wird der Dax etwas leichter erwartet. Die Indikation des Brokers IG lag zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer bei 22.495 Punkten. Laut der Commerzbank wird darüber spekuliert, ob die USA einen pauschalen Gegenzoll auf alle Handelspartner, einen pauschalen Zoll auf bestimmte Länder oder von Land zu Land unterschiedliche Zollsätze erheben werden. In der Vergangenheit erwähnte Trump wechselseitige Zölle, also die Anhebung von Abgaben überall dort, wo die USA derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Konkrete Erkenntnisse wird es aber wohl erst nach Handelsschluss in Europa geben, denn die Ankündigungen sind erst um 22.00 Uhr deutscher Zeit vorgesehen.

USA: - TECHS ERHOLT, DOW KAUM VERÄNDERT - Einen Tag vor der Verkündung einschneidender Importzölle in den USA haben sich Investoren am Dienstag merklich zurückgehalten. Der Dow Jones Industrial als wichtigster Börsenindex pendelte den Handelstag über um den Vortagesschluss und schloss mit einem kleinen Minus von 0,03 Prozent bei 41.989,96 Punkten. Vor der Ankündigung der Zölle wagten sich Anleger hier nicht mehr ins Risiko. US-Präsident Donald Trump will am Mittwoch eine neue Runde weitreichender Zölle ankündigen. Der Republikaner sprach in der Vergangenheit von wechselseitigen Zöllen. Das bedeutet im Prinzip, dass die USA überall dort Zölle anheben, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Andere grosse Auswahlindizes in den USA legten am Dienstag zu: Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,38 Prozent auf 5.633,07 Zähler. Der Nasdaq 100 kletterte um 0,82 Prozent auf 19.436,42 Punkte.

ASIEN: - ABWARTEN - Investoren an den wichtigsten asiatischen Börsen haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Sie warten auf die geplante Ankündigung der Zollpläne von US-Präsident Donald Trump. In Tokio notierte der Nikkei 225 zuletzt 0,3 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone trat nahezu auf der Stelle und der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien gewann 0,1 Prozent.

DAX 22539,98 1,70% XDAX 22507,23 1,01% EuroSTOXX 50 5320,30 1,37% Stoxx50 4596,52 1,12% DJIA 41989,96 -0,03% S&P 500 5633,07 0,38% NASDAQ 100 19436,42 0,82%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,13 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0790 -0,04% USD/Yen 149,92 0,21% Euro/Yen 161,75 0,18%

BITCOIN:

Bitcoin 84.511 -0,77% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 74,51 0,02 USD WTI 71,25 0,05 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr: - Präsident des Luftfahrtverbandes BDL, Jens Bischof, fordert vollständige Abschaffung der Ticketsteuer, Interview, Welt - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat die EU aufgefordert, auf neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump entschieden und überlegt zu reagieren, Interview mit DIHK-Aussenhandelschef Volker Treier, Rheinische Post - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) fordert von den Verkehrsministern der Länder mehr Tempo bei der Sanierung der maroden Infrastruktur, Interview mit DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov, Rheinische Post - Radar-Anlagen auf Offshore-Windparks sollen über Russlands Schattenflotte aufklären, Bild - Der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Thomas Preis, hält die Legalisierung von Cannabis für einen Fehler, Interview, Rheinische Post - Fachärzteverband: Bürgergeld-Bezieher und Migranten lassen Termine am häufigsten sausen, Bild - Der CDU-Politiker Jan Heinisch, der als Mitglied der Arbeitsgruppe Klima und Energie bei den Koalitionsverhandlungen dabei war, bedauert seine Äusserungen zum Kauf von russischem Gas, Interview, Politico - Der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier will Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg werden und strebt das Amt des Ministerpräsidenten an, Bild - Knapp 25.000 Asylbewerber hatten 2024 zuvor Asyl in Griechenland, Bild

bis 23.15 Uhr: - "Wer keine ETFs anbietet, wird nicht wachsen", Interview mit Global Head of ETF von Amundi, Benoit Sorel, BöZ - Der Bundesverband deutscher Banken traut Deutschland 2025 zumindest ein Mini-Wachstum zu, Interview mit Felix Hüfner, Chefökonom der UBS mit Blick auf die Gemeinschaftsprognose, BöZ - Die Drohung der USA, alle Importe mit Zöllen zu belegen, macht auch vor pharmazeutischen Produkten nicht Halt. Wenngleich Bayer mehr Geld in den USA investiere, "haben wir in der Pharmaproduktion einen überdurchschnittlichen Anteil in der EU", Interview mit Stefan Oelrich, Bayer-Pharmavorstand, BöZ - Die Union begrüsst die Vorschläge zu einer neuen Asylpolitik des Präsidenten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Hans Eckhard Sommer, Interview mit Thorsten Frei (CDU), Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Welt

bis 21.00 Uhr: - In der Unionsfraktion kursieren Pläne für die Wiederinbetriebnahme der stillgelegten Kernkraftwerke. Notfalls mit dem Bund als Eigentümer, HB - Chef des Heeres Alfons Mais: "Es geht uns heute materiell nicht wesentlich besser als im Februar 2022", Interview, FAZ - Siemens-Industrievorstand Cedrik Neike: "Wir sitzen auf einem Datenschatz", Interview, FAZ - Andreessen Horowitz im Gespräch, um sich an Oracles TikTok-Angebot zu beteiligen, FT - In China boomt das Geschäft mit sogenannten Range-Extender-Autos; allerdings ohne Beteiligung deutscher Hersteller. Laut Marklines-Daten verloren BMW, Mercedes und Audi 2024 erstmals die Führung im Premium-SUV-Segment in China an Li Auto aus Peking, HB - Mehr Phishing-Angriffe bei der Commerzbank, Interview mit Risikovorstand Bernd Spalt, HB - Die Politik plant, systemrelevante Kraftwerke künftig auch zu nutzen, um Preisspitzen zu mindern. Das wäre aus Sicht von Andreas Reichelt, CEO und Arbeitsdirektor der Steag Iqony Group, ein Sieg des Pragmatismus, Gastbeitrag, HB - Die Bundesregierung stellt für den zügigen Ersatzneubau der maroden A100-Brücke in Berlin trotz der vorläufigen Haushaltsführung rund 150 Millionen Euro bereit, Interview mit dem geschäftsführenden Bundesverkehrsminister Volker Wissing (parteilos), Funke-Mediengruppe - Der SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hat den angekündigten Rückzug von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) als "bedeutenden Einschnitt" bezeichnet, Interview, T-Online - Geopolitische Risiken der Schuldenpakete, Gastbeitrag von Ko-Direktor der KOF ETH Zurich, FAZ

