Morning Briefing - International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE GEWINNE - Der Dax dürfte am Mittwoch an die starke Erholung vom Vortag anknüpfen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start knapp 0,2 Prozent höher auf 23.148 Punkte. Damit kommt der Vorwochenrekord bei 23.476 Punkten langsam wieder ins Spiel. Die Wall Street präsentierte sich am Vorabend erneut stabil. Die technologiegeprägten Indizes der Nasdaq erholten sich an ihre 200-Tage-Linie. Sie setzten sich damit etwas weiter ab vom jüngst erreichten Tief seit September 2024.

USA: - DOW TRÄGE; NASDAQ WEITER ERHOLT - Nach kräftigen Gewinnen zum Wochenstart haben die US-Aktienmärkte am Dienstag an Schwung eingebüsst. Sie pendelten zwischen kleineren Verlusten und leichten Gewinnen. Angesichts neuer Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump erhielt die tags zuvor zurückgekehrte Risikofreude der Anleger einen Dämpfer. Mit plus 0,01 Prozent auf 42.587,50 Punkte ging der Dow Jones Industrial aus dem Tag. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,16 Prozent auf 5.776,65 Punkte zu. Der Nasdaq 100 stieg um 0,53 Prozent auf 20.287,83 Zähler und schloss damit knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Asiens wichtigste Börsen haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. In Japan stieg der Leitindex Nikkei-225 kurz vor dem Handelsende um 0,8 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong stieg um 0,4 Prozent, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien 0,3 Prozent im Minus notierte. Gewinne gab es in Südkorea und Australien.

DAX 23109,79 1,13% XDAX 23139,28 1,11% EuroSTOXX 50 5475,08 1,10% Stoxx50 4698,79 0,66% DJIA 42587,50 0,01% S&P 500 5776,65 0,16% NASDAQ 100 20287,83 0,53%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 127,99 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0786 -0,05% USD/Yen 150,52 0,41% Euro/Yen 162,35 0,36%

BITCOIN:

Bitcoin 87.608 0,20% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 73,30 +0,28 USD WTI 69,27 +0,27 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr - Der Präsident des Handelsverbands Deutschland (HDE), Alexander von Preen, hat mehr Spielraum für Unternehmen bei Sonntagsöffnungen gefordert, Funke-Mediengruppe - Der Vorsitzende der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion, Pascal Reddig (CDU), stellt die geplante Ausweitung der Mütterrente in Frage, Gespräch, Politico - Der Bund der Steuerzahler hat ungeachtet des Verfassungsgerichtsurteils an diesem Mittwoch die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags durch die neue Bundesregierung gefordert, Gespräch mit Präsident Reiner Holznagel, Rheinische Post - USA haben laut ukrainischem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen neuen Vorschlag für ein Seltene-Erden-Abkommen gemacht, FT - Ein Jahr nach dem grünen Licht des Bundestages zur Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete haben die Kommunen den Bundesländern eine schlechte Umsetzung vorgeworfen, Gespräch mit André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), Neue Osnabrücker Zeitung

bis 22.15 Uhr: - "Das beste Jahr in unserer Unternehmensgeschichte", Gespräch mit Berlin-Hyp-Chef Sascha Klaus, BöZ - Das weltweit führende Chip-Forschungsinstitut Imec wird sich im württembergischen Heilbronn niederlassen, HB - Der Investment-Vorstand der Apobank wertet das Finanzpaket als positiv für europäische Aktien. In den USA habe die Korrektur der Magnificent Seven erst begonnen. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen dürften ansteigen und der Euro werde sich gegenüber dem Dollar weiter befestigen, Gespräch mit Reinhard Pfingsten, BöZ - François Villeroy de Galhau begrüsst die neuen Schuldenprogramme in Deutschland und Europa. Die Inflation befeuerten sie "nicht unbedingt". Spielraum für eine weitere geldpolitische Lockerung sieht der französische Notenbankchef weiterhin, Gespräch, FAZ - "Kundendaten gehören nicht in die amerikanische Cloud", Gastbeitrag von Liane Buchholz, Aufsichtsratsvorsitzende von Finanz Informatik und Präsidentin des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe sowie Andreas Schelling, Vorsitzender der Geschäftsführung von Finanz Informatik, FAZ

bis 21.00 Uhr: - Der finnische Präsident Alexander Stubb sieht sein Land zwar von Russland bedroht, hat aber keinen Zweifel an der Solidarität der USA, Gespräch, ZDF - EU-Energiekommissar Dan Jorgensen bestreitet, dass das Vorhaben der EU, künftig mehr LNG aus den USA zu importieren, ein Verhandlungsangebot an die Vereinigten Staaten sei, HB - EU-Kommissar Dan Jorgensen will die Energieabhängigkeit von Russland weiter reduzieren, Gespräch, HB

