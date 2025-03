Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE STABILISIERUNG - Mit Kursgewinnen aus Übersee im Rücken dürfte der Dax am Rosenmontag zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 22.643 Punkte. Damit würde er an seine Stabilisierung seit Freitagnachmittag anknüpfen. Das jüngste Rekordhoch bei 22.935 Punkten käme wieder in Sichtweite. Bereits an der Wall Street hatten sich die Indizes am Freitagabend kräftig erholt. Der Dow Jones Industrial hielt - wenn auch nach dem Eklat zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj mit Mühe - seine 100-Tage-Linie im Chart. Der S&P 500 schaffte es wieder darüber. Diesen positiven Trend nahmen am Morgen die Börsen in Asien auf. Berichten zufolge will China Stützungsimpulse setzen, um trotz der US-Zollerhöhung sein Wachstumsziel zu untermauern. Zudem drohte man den USA mit Gegenmassnahmen. Derweil ist es laut dem Marktexperten Stephen Innes von SPI Asset Managers aus Investorensicht nur noch eine Frage der Zeit, wann die US-Notenbank die Zinsen senken wird. Grund sei die schwächelnde US-Wirtschaft. Umso mehr im Fokus steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht.

USA: - GEWINNE - Erholung lautete am Freitag das Motto an den US-Börsen nach den heftigen Kursverlusten vom Vortag, vor allem an der Technologiebörse Nasdaq. Der Index Nasdaq 100 beendete mit einem Aufschlag von 1,62 Prozent auf 20.884,41 Punkte zunächst einmal die scharfe Talfahrt der vergangenen Tage. Am Vortag hatten vor allem hohe Kursverluste der Nvidia -Aktie die gesamte Tech-Branche mit nach unten gezogen, allen voran die Halbleiterwerte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - An den wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben die Investoren sich am Montag teils zurückgehalten. In Japan erholte sich der Leitindex Nikkei-225 nach einem schwachen Freitag kurz vor Handelsschluss um 1,8 Prozent. Beim Hang Seng in Hongkong reichte es mit einem Plus von zuletzt 0,2 Prozent indes nur für eine Stabilisierung nach dem Freitagsrutsch, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien etwas im Minus notierte. Dass sich die Stimmung in den grossen und staatlich dominierten chinesischen Industriebetrieben im Februar überraschend aufhellte, half angesichts der fortgesetzten Handelsstreitigkeiten des Landes mit den USA nicht. Einem Bericht der "Global Times" zufolge erwägt die chinesische Regierung Gegenmassnahmen auf die Importzölle der USA.

DAX 22551,43 0,00% XDAX 22539,52 0,53% EuroSTOXX 50 5463,54 -0,17% Stoxx50 4761,56 -0,01% DJIA 43840,91 1,39% S&P 500 5954,50 1,59% NASDAQ 100 20884,41 1,62%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,51 -0,59%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0416 0,40% USD/Yen 150,41 -0,06% Euro/Yen 156,67 0,34%

BITCOIN:

Bitcoin 93.131 -1,21% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 73,09 +0,28 USD WTI 70,03 +0,27 USD

PRESSESCHAU

bis 06.30 Uhr: - Republikanischer Senator James Lankford: Selenskyj zu Recht besorgt wegen Putin, NBC - US-Finanzminister Scott Bessent: Rohstoff-Deal mit Ukraine aktuell vom Tisch, Interview, CBS - Israel zu Erhöhung des Drucks auf die Hamas bereit, Iraslischer Sender Kan - Die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, fordert von der künftigen Bundesregierung Regelungen für mehr Lohntransparenz, Gespräch, Rheinische Post - Die Union will mit einem höheren Strafgeld für Ordnungsrufe den neuen Bundestag besser gegen Pöbler wappnen, Gespräch mit Parlamentsgeschäftsführer Patrick Schnieder (CDU), Rheinische Post - Die Grünen haben CDU-Chef Friedrich Merz wegen dessen Absage an eine kurzfristige Reform der Schuldenbremse scharf angegriffen, Gespräch mit Fraktionsvize Andreas Audretsch, Rheinische Post

bis 20.30 Uhr: - Shell prüft Verkauf seiner Chemie-Aktivitäten in Europa und USA, WSJ - "Schutz ohne Vorsorge wird schwer", Gespräch mit Allianz-Chef Oliver Bäte, FAZ - Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi baut sein Geschäft in Deutschland deutlich aus, Gespräch mit Deutschlandchef Alan Chen Li, HB - "Kindern ist völlig egal, ob etwas vegan ist", Gespräch mit Katjes-Chefs darüber, warum sie Marken wie Bübchen, Theramed und Mymuesli kaufen und welche Strategie sie mit der Milliardärsfamilie Reimann teilen, HB - "Nicht alles Amazon überlassen", Gespräch mit Shopware-Gründern Stefan und Sebastian Hamann, FAZ - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zu Sondierungen: "Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren", Gespräch, Rheinische Post - Der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP) pocht auf rasche Entscheidungen für mehr militärische Unabhängigkeit Europas, Gespräch, Politico - Nach dem Eklat im Weissen Haus betont US-Aussenminister Marco Rubio, dass Russland mit Blick auf den Ukraine-Krieg in Gespräche einbezogen werden müsse, Gespräch, ABC - Grünen-Chef Felix Banaszak hofft, dass Hamburgs Wahlsieger Peter Tschentscher von der SPD zunächst mit den nach Prognosen drittplatzierten Grünen statt mit der CDU Gespräche führt, Gespräch, ARD - Forscher und Studenten gründen fast 3000 Firmen pro Jahr, FAZ - Brüssel will den Aufwand für Unternehmen verringern, gefährdet aber den Green Deal, Gastbeitrag von Patrick Velte, FAZ - Stargate und Deepseek sind eine Chance für Europa, Gastbeitrag von Kristian Kersting, Professor für Informatik an der TU Darmstadt und Matthias Spielkamp, Gründer und Geschäftsführer der NGO Algorithm-Watch, FAZ - Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will nach der gewonnenen Bürgerschaftswahl zunächst Gespräche mit dem bisherigen Koalitionspartner Grüne führen, Gespräch, ZDF - Der erstmalige Einsatz chinesischer Windräder in der deutschen Nordsee alarmiert Militärexperten, HB - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will Berichte über ein mutmasslich in Sondierungsreihen diskutiertes Sondervermögen nicht bestätigen, Gespräch, Welt Fernsehen - Grünen-Chef Felix Banaszak hat Friedrich Merz (CDU) aufgefordert, eine breite Mehrheit für eine Reform der Schuldenbremse zu suchen und dabei auch die Linken mitzunehmen, Gespräch, Welt Fernsehen

