Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Nahezu unbewegt und in unmittelbarer Reichweite zu einem neuerlichen Rekord dürfte der deutsche Aktienindex Dax in die neue Woche gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag knapp zwei Stunden vor dem Handelsstart mit 22.500 Punkten leicht unter dem Wochenschluss vom Freitag. Laut dem Analysten Thomas Altmann von QC Partners wappnen sich Anleger jedoch für einen Rückschlag. "Das Risikobewusstsein nimmt aktuell stark zu", so der Experte.

USA: - DOW KONSOLIDIERT; NASDAQ MIT REKORD - Vor dem Hintergrund der Debatte um die Zollpolitik und der Haltung der Vereinigten Staaten im Ukraine-Krieg sind die wichtigsten US-Aktienindizes am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen ins verlängerte Wochenende gegangen. Zahlen aus dem US-Einzelhandel dürften laut dem Helaba-Ökonomen Ralf Umlauf tendenziell Zinssenkungserwartungen stützen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,37 Prozent bei 44.546,08 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 erklomm kurz vor Handelsende ein Rekordhoch und gewann letztlich 0,38 Prozent auf 22.114,69 Punkte. An diesem Montag sind die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

ASIEN: - IM MINUS - Die Unsicherheit rund um die US-Politik hat sich am Montag auch an den Asien-Börsen ausgewirkt. In Japan lag der Nikkei 225 zuletzt knapp mit 39.147,49 Punkten auf Vortagsniveau. Thema war dort, dass Japan eine Ausnahme von den sogenannten Gegenzöllen des US-Präsidenten Donald Trump anstrebe, hiess es. Technologiewerte waren zwar gefragt wegen KI-Optimismus, doch dies konnte in der Breite nicht positiv beeinflussen. In Hongkong stand der Hang-Seng-Index zuletzt mit 0,4 Prozent im Minus. In Festland-China gab der CSI 300 um 0,2 Prozent nach.

DAX 22.513,42 -0,44% XDAX 22.505,98 +0,05% EuroSTOXX 50 5.493,40 -0,13% Stoxx50 4.701,17 -0,51% DJIA 44.546,08 -0,37% S&P 500 6.114,63 -0,01% NASDAQ 100 22.114,69 +0,38%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,35 -0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0486 -0,06% USD/Yen 151,55 -0,51% Euro/Yen 158,93 -0,56%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 96.225 +0,1%

ROHÖL:

Brent 74,88 +0,14 USD WTI 70,78 +0,06 USD

PRESSESCHAU

bis 06.30 Uhr: - Keir Starmer, britischer Premierminister: Grossbritannien bereit für Ukraine-Friedenstruppe, Gastbeitrag, Telegraph - Der Aufsichtsratschef von Siemens Energy, Joe Kaeser, empfiehlt der Politik, dem neuen US-Präsidenten Donald Trump mit Klarheit und Härte zu begegnen, Gespräch, Table Media - Bayer-Chef Bill Anderson rät Europa zu einem Abbau von Regulierung, Gespräch, Table Media - Nach dem tödlichen Attentat von München hat Bundesinnenministern Nancy Faeser (SPD) die erhöhte Wachsamkeit der Sicherheitsbehörden für die anstehende Karnevalssaison hervorgehoben, Gespräch, Rheinische Post - Die Grünen haben die Forderung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach sofortigen Verhandlungen mit den Taliban als Konsequenz aus dem Anschlag von München scharf zurückgewiesen, Gespräch mit Innenpolitikerin Lamya Kaddor, Rheinische Post - Der afghanische Tatverdächtige des tödlichen Anschlags von München passte nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in keines der gängigen Risikoprofile der Sicherheitsbehörden, Gespräch, Welt - Angesichts der schweren Influenza-Welle bei Kinder regt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) eine Grippeschutz-Impfung für Kinder an, Gespräch mit Präsident Thomas Preis, Rheinische Post - Angesichts der Infektionswelle sieht der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) eine angespannte Lage in den Kinderkliniken, Gespräch mit Axel Gerschlauer, Kinderarzt aus Bonn und Sprecher des BVKJ Nordrhein, Rheinische Post - Trotz der anstehenden Bundestagswahl will Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) noch elf Mitarbeiter auf Stellen mit B3-Besoldung befördern, Bild

bis 20.30 Uhr: - Der Vorstandschef des Autozulieferers Schaeffler ist überzeugt, dass sein Unternehmen von China lernen kann, Gespräch mit Klaus Rosenfeld, HB - Der Laserspezialist Trumpf erwägt nach einen Einstieg in die Produktion von Rüstungsgütern, HB - Der Bund spielt im Umgang mit den Vermögenswerten von Rosneft in Deutschland weiter auf Zeit und will die seit September 2022 bestehende Treuhandverwaltung über die Aktivitäten des russischen Energiekonzerns in Deutschland um weitere sechs Monate verlängern, FAZ - "Der Thermomix ist für viele ein Statussymbol", Gespräch mit Vorwerk-Chef Thomas Stoffmehl, HB - "Investoren waren nie ein Thema", Gespräch mit Myposter-Mitgründer René Ruhland, FAZ - "Die Nord LB hat eine klare, eigenständige Perspektive", Gespräch mit Chef Jörg Frischholz, FAZ - "KI-Agenten werden den Charakter der Arbeit verändern", Gespräch mit Brad Lightcap, Manager des Entwicklers Open AI, über die Folgen von Deepseek, die Auswirkungen von KI-Managern auf die Arbeitswelt und den Tag, an dem KI so schlau wie ein Mensch sein wird., FAZ - Reza Pahlavi, der Sohn des letzten Schah des Iran und eine führende Persönlichkeit der iranischen Opposition im Exil, erhebt nach seiner Ausladung von der Münchner Sicherheitskonferenz schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung, Gespräch, Welt - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat deutlich gemacht, dass er keine Friedenslösung akzeptieren werde, wenn sein Land nicht an den Gesprächen beteiligt werde, Gespräch, NBC - Leiter Christoph Heusgen über die Münchner Sicherheitskonferenz: "Wir haben erkannt, dass dieses Amerika unter Trump auf einem anderen Stern lebt ", Gespräch, ZDF - US-Aussenminister Marco Rubio hält eine Beteiligung sowohl der Ukraine als auch der Europäer an Friedensverhandlungen für den Konflikt mit Russland für unerlässlich, Gespräch, CBS - "Europa wirkt schwach und das wird Trump ausnutzen", Gespräch mit US-Politologe Ian Bremmer, HB /tih