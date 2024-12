Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERAT IM MINUS - Der Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn dürfte sich am Dienstag noch etwas ausweiten. Erwartet werden moderate Kursverluste. Am Freitag hatte der Dax ein Rekordhoch von 20.522 Zählern erreicht, seitdem verharrt der Index unter dieser Höchstmarke. Der Broker IG berechnete den Dax am Morgen mit 20.282 Punkten, ein Abschlag von 0,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag. Bis zur Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch bleibe Zurückhaltung angesagt, schrieb Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. Der Dax befinde sich "in einem intakten und starken Bullenmarkt". Bei Rücksetzern fänden sich stets rasch wieder Käufer, was die Schwankungen gering halte.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ IM PLUS - Zwei Tage vor dem finalen diesjährigen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ist am Montag die Rekordrally an der Nasdaq-Börse weitergegangen. Während die dort versammelten Technologie-Aktien erneut favorisiert wurden, machten die Anleger weiterhin einen Bogen um die Standardwerte im Dow Jones Industrial . Der Dow verbuchte mit einem Abschlag von 0,25 Prozent auf 43.717,48 Punkte den achten Verlusttag in Folge. Der marktbreite S&P 500 dagegen kam mit 6.074,08 Punkten auf ein Plus von 0,38 Prozent. Die Gewinnerliste dominierte der Nasdaq-100-Index , der um 1,45 Prozent auf 22.096,66 Punkte anzog. Er sprang dabei erstmals über die Marke von 22.000 Zählern.

ASIEN: - CSI 300 LEICHT IM PLUS, NIKKEI UND HANG SENG MODERAT IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag unterschiedlich entwickelt. Während es in China leichte Gewinne gab, büssten die Indizies in Tokio und Hongkong moderat ein. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten legte im späten Handel rund ein halbes Prozent zu und machte damit die Verluste vom Vortag in etwas wieder wett. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong baute sein Minus vom Vortag aus und verlor am Dienstag im späten Handel. 0,4 Prozent. In Japan gab der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende leicht nach. Er hatte am Montag minimal nachgegeben.

DAX 20313,81 -0,45% XDAX 20326,59 -0,42% EuroSTOXX 50 4947,03 -0,42% Stoxx50 4390,28 -0,05% DJIA 43717,48 -0,25% S&P 500 6074,08 0,38% NASDAQ 100 22096,66 1,45%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 134,69 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0505 -0,03% USD/Yen 154,08 -0,04% Euro/Yen 161,86 -0,07%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 106.771 0,66%

ROHÖL:

Brent 74,08 +0,18 USD WTI 70,84 +0,13 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.15 Uhr: - Grünen-Chef Felix Banaszak wirft Scholz Mangel an Selbstkritik vor, TV-Sendung RTL Direkt - Umfrage: Mehrheit begrüsst SPD-Idee geringerer Mehrwertsteuer, Stern - Im Fall der Regierungsübernahme will die CDU drastische Einschnitte bei den Ministerien vornehmen, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.15 Uhr: - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schliesst eine Koalition mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht faktisch aus, ARD-Brennpunkt - Donald Trump trifft sich mit den Chefs von Tiktok, Amazon und Netflix, CNN - Nestle Waters droht Einstellung der Produktion von Perrier in Frankreich, Le Monde, Radio France

bis 21.00 Uhr: - Brenntag-Chef Christian Kohlpaintner fordert Abbau massiver Überkapazitäten in der europäischen Chemieindustrie, Interview, BöZ - Die FDP zieht mit der Forderung nach umfassenden Steuersenkungen in den Bundestagswahlkampf, HB - Die FDP will neue Wahlmöglichkeit in der Arbeitslosenversicherung und Einschränkung des Streikrechts, HB - FDP-Parteivizechefin Bettina Stark-Watzinger: "Schuldenlust macht Politiker denkfaul - und setzt Anreize für verantwortungsloses Handeln", Gastbeitrag, HB - Online-Immobilienplattform Immoscout erwartet steigende Mieten: "Der Markt spielt verrückt", Interview mit Geschäftsführerin Gesa Crockford, HB - Chefökonom der Hamburg Commercial Bank erwartet hohen Preisdruck im Jahr 2025: "Ich glaube nicht, dass die EZB auf der Zielgeraden ist", Interview mit Cyrus de la Rubia, BöZ - Helaba-Kapitalmarktvorstand Hans-Dieter Kemler über die Lage an den Anleihemärkten und Sorgen vor steigender Staatsverschuldung: "Wir befinden uns im Risk-Off-Umfeld", Gespräch, BöZ - Chefin der Europäischen Bankenaufsicht der EZB, Claudia Buch: "Derzeit ist die allgemeine Lage der Banken in Europa gut", Gespräch, FAZ - Novo-Nordisk-Forscherin Lotte Bjerre Knudsen über GLP-1-basierte Diabetes- und Abnehmmittel sowie deren Langzeitfolgen: "Natürlich kann es immer etwas geben, das wir noch nicht untersucht haben. Aber im Allgemeinen ist das eine der am besten beschriebenen Medikamentenklassen, die es gibt", Interview, HB - Fotobücher von Cewe haben trotz Konsumflaute Hochkonjunktur, Gespräch mit Unternehmenschefin Yvonne Rostock, HB - Berliner Ratingagentur Scope gewinnt dank Akzeptanz durch die Europäische Zentralbank (EZB) Neukunden, Chef Florian Schoeller kassiert wegen Vertriebsausbau das Ziel für ein Erreichen der Gewinnschwelle in diesem Jahr, Gespräch, BöZ - Max Viessmann: "Es geht darum, dass wir einen Gebäudebestand in Europa, aber eben auch in Amerika haben, der über die Zeit dekarbonisiert werden muss. Und die Technologie der Wärmepumpe ist einfach überlegen, was die Effizienzwerte betrifft", Interview, FAZ