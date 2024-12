Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte am Montag wohl nicht unmittelbar an die starke Vorwoche anknüpfen. Sein Rekord vom Oktober bei 19.674 Punkten bleibt aber nah. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 19.609 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax anderthalb Prozent gewonnen, nachdem die US-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 bereits auf neue Rekorde geklettert waren. Im November kletterte der Dax um 2,9 Prozent.

USA: - GEWINNE - Nach der Feiertagspause wegen Thanksgiving haben die US-Leitindizes am Freitag den verkürzten Handel mit Gewinnen beendet. Der Dow Jones Industrial testete im Verlauf erneut die Marke von 45.000 Punkten, doch in den Schlussminuten ging ihm die Luft etwas aus. Genauso wie beim marktbreiten S&P 500 reichte es für einen Rekord, während der mit Technologiewerten gespickte Nasdaq 100 am Freitag stärker stieg, aber zu seiner Bestmarke noch aufholen muss.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann kurz vor Handelsende 0,85 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten legte im späten Handel um 0,8 Prozent zu und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong rückte um 0,4 Prozent vor. Die Stimmung in Chinas produzierendem Gewerbe hatte sich laut Daten vom Wochenende aufgehellt. Zudem lockert China die Regeln für ausländische Investoren.

DAX 19626,45 1,03% XDAX 19662,27 1,25% EuroSTOXX 50 4804,40 0,96% Stoxx50 4328,45 0,78% DJIA 44910,65 0,42% S&P 500 6032,38 0,56% NASDAQ 100 20930,37 0,90%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 134,90 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0524 -0,55% USD/Yen 150,57 0,61% Euro/Yen 158,46 0,06%

BITCOIN:

NANA BitcoinNA96.257 -1,06%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 72,28 0,44 USD WTI 68,42 0,42 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): "Wir brauchen unbedingt wieder einen staatlichen Anreiz, sich ein E-Auto zu kaufen"; Appell Richtung VW, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung - Der frühere Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hält vorübergehende Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland für eine Option, um ein schnelles Ende des Krieges zu erreichen, Interview, Table.Briefings

bis 20.30 Uhr: - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, den Aufbau weiterer Chipproduktionen in Deutschland mit insgesamt zwei Milliarden Euro zu unterstützen, HB - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warnt vor einer Konfrontation Russlands mit der Nato. Kremlchef Wladimir Putin kenne keine Skrupel mehr, Interview, HB - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) fordert ein härteres Vorgehen gegen Hass und Hetze in sozialen Netzwerken und bringt eine Verschärfung des EU-Gesetzes über digitale Dienste (DSA) ins Spiel, Interview, HB - Der designierte neue FDP-Generalsekretär Marco Buschmann hat Fehler seiner Partei in der "D-Day"-Affäre eingeräumt, Interview, ARD, Bericht aus Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht Deutschland vor wichtigen Weichenstellungen vor allem in der Sozial- und Wirtschaftspolitik, Interview, ARD, Bericht aus Berlin - Frankreichs Europaminister rät im Umgang mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump zu grösserem Selbstbewusstsein der Europäer, Interview, HB - Opel drosselt in seinem Stammwerk in Rüsselsheim die Fahrzeugproduktion, HB - Die Chefin des Mittelständlers SK Laser, Dina Reit, erklärt, warum Donald Trump nicht die grösste Sorge ihrer Branche ist, sie das Ampel-Aus schlecht findet und was sie Frauen im Maschinenbau empfiehlt, Interview, HB - Die Struktur der Arbeitskräftemigration nach Deutschland ändert sich erheblich. Rund 200.000 Visa zu Erwerbszwecken wurden ein Jahr nach der Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ausgestellt, die meisten davon für indische Staatsangehörige, Welt - Die Cyberexperten des Versicherers Allianz schlagen Alarm: "Viele Unternehmen wissen nicht, dass sie gehackt worden sind.", Interview, FAZ - Der Videospiel-Einzelhändler Gamestop schliesst alle deutschen Filialen, FAZ - Die Union bleibt nach den Worten ihres Fraktionsgeschäftsführers Thorsten Frei (CDU) bei ihrem Nein zu einer Reform der Schuldenbremse im Bund, ZDF, Berlin direkt

