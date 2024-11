Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Dax dürfte am Donnerstag mit einem soliden Start zunächst die Marke von 19.000 Punkten halten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 19.076 Punkte. In den vergangenen Tagen war der Index mehrfach unter die 19.000er-Marke gerutscht, hatte sie aber halten können. Mit dem wohl freundlichen Start hebt sich der Dax etwas von insgesamt durchwachsenen Vorgaben aus den USA und Asien ab. Zunächst kein eindeutiger Treiber wurden die von vielen als "letztes Highlight der Berichtssaison" angepriesenen Resultate von Nvidia am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegt hat. Nvidia bestätigte seine Ausnahmerolle in Zeiten des KI-Booms. Der Chipkonzern übertraf erneut die Erwartungen, doch im nachbörslichen Handel zollen die Aktien ihrer diesjährigen Kursverdreifachung mit einem Abschlag von 2,5 Prozent Tribut. Laut Bernstein-Experte Stacy Rasgon könnten Anleger den Ausblick so auslegen, dass er die Erwartungen nicht mehr ganz so deutlich übertrifft wie gewohnt. Laut der Bank UBS lieferte Nvidia eine konservative Prognose mit Aufwärtspotenzial.

USA: - DURCHWACHSEN - Die US-Börsen haben am Mittwoch einen Schlussspurt hingelegt. Offenbar hoffen einige Anleger - ähnlich wie etliche Experten - vor dem nach der Schlussglocke anstehenden Quartalsbericht von Nvidia auf gute Zahlen des KI-Halbleiterspezialisten. Dessen Aktien verharrten allerdings in der Verlustzone. Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Plus und schloss 0,32 Prozent höher mit 43.408,47 Punkten. Der marktbreite S&P 500 machte seinen Tagesverlust wett und schloss mit 5.917,11 Punkten prozentual unverändert, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 letztlich noch 0,08 Prozent auf 20.667,10 Punkte abgab.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Die Unsicherheit an den Märkten setzt sich damit fort. Im Fokus bleiben geopolitische Unsicherheiten. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,8 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten sank um 0,1 Prozent und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab um fast ein halbes Prozent nach.

DAX 19004,78 -0,29% XDAX 19091,47 0,11% EuroSTOXX 50 4729,71 -0,45% Stoxx50 4246,63 -0,04% DJIA 43408,47 0,32% S&P 500 5917,11 0,00% NASDAQ 100 20667,10 -0,09%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 131,99 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0547 0,08% USD/Yen 155,16 -0,20% Euro/Yen 163,65 -0,13% Bitcoin/USD 97.211 +2.838 USD

ROHÖL:

Brent 73,00 +0,19 USD WTI 68,95 +0,19 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.15 Uhr: - Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) fordert rasche Ergebnisse bei VW, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) - Der Juso-Chef Philipp Türmer stellt Unterstützung eines Kanzlerkandidaten Olaf Scholz infrage, Gespräch, Politico - Nach dem angekündigten Stellenabbau des US-Autobauers Ford in Deutschland fordert Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge mehr Anreize für den Kauf von Elektroautos, Gespräch, Rheinische Post - Die Unterstützer einer Widerspruchslösung bei Organspenden wollen noch vor den Neuwahlen im Bundestag über das Thema abstimmen lassen. Gespräch mit den für den fraktionsübergreifenden Antrag verantwortlichen Abgeordneten, Sabine Dittmar (SPD) und Armin Grau (Grüne), Rheinische Post - Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, sieht nach dem Ampel-Aus in der politischen Unsicherheit der kommenden Monate ein zusätzliches Risiko für die deutsche Konjunktur, Gespräch, Rheinische Post - Die Union erwägt, wegen der anstehenden Neuwahlen ihren für Juni in Köln geplanten Bundesparteitag auf Anfang Februar vorzuziehen, Rheinische Post - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die nächste Bundesregierung aufgefordert, die Kostenexplosion in der Sozialversicherung zu bekämpfen und Strukturreformen anzugehen, Gespräch, Rheinische Post - DIW-Präsident Marcel Fratzscher hat wegen des Bruchs der Regierungskoalition und des Scheiterns des Bundeshaushalts 2025 vor einer Rezession im kommenden Jahr gewarnt, Gespräch, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr: - Airbus-Chef Guillaume Faury fordert weniger "ständige Konkurrenz" in Europa, warnt Deutschland im Rüstungsexport vor Reputationsschäden - und betont: Verliert Europa seine Wettbewerbsfähigkeit, wird man den Grossteil der Flugzeuge künftig woanders produzieren müssen, Gespräch, FAZ - Boeing-Chef Kelly Ortberg sprach mit Donald Trump über den möglichen Einfluss von Zöllen, WSJ - Elon Musk's Xai bei neuer Finanzierungsrunde mit 50 Milliarden US-Dollar bewertet, WSJ - Athora will im deutschen Run-off-Markt wachsen, Gespräch mit Firmenchef Immo Querner, BöZ - Die Eigenmarken des Handels haben die Inflation in Deutschland stärker getrieben als Markenprodukte, HB - Das Saarland will mit einer Bundesratsinitiative gegen drohende Strafzahlungen für die Automobilindustrie bei den geplanten strengeren CO2-Zielen vorgehen, Gespräch mit Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD), HB - Industrie und Klimaschützer wollen Verabschiedung des Gesetzes zur CO2-Speicherung noch vor der Wahl, HB - "Russische Offensive noch nicht auf ihrem Höhepunkt", Gespräch mit Militärstratege Franz-Stefan Gady, HB - "Ich wünschte, wir wären mutiger gewesen", Gespräch mit der scheidenden EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, HB - "Wir sollten 200 bis 400 Milliarden neue Schulden machen", Gespräch mit Roland-Berger-Chef Stefan Schaible, HB - Studie: Wer sich entscheiden möchte, wie er am besten sein Geld anlegt, vertraut bei Entscheidungen am liebsten auf Familienmitglieder, Freunde und Kollegen, HB - "Es war schmerzhaft, Nvidia nicht zu haben", Gespräch mit dem künftigen Templeton-Growth-Fund-Chef Peter Sartori, HB - Bei transnationalen Bankenfusionen sind Haftungsfragen ungelöst, Gastbeitrag von Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, BöZ - Die deutsche Krise und die nötige Kurskorrektur der deutschen und europäischen Klimapolitik, Gastbeitrag von Ökonom Hans-Werner Sinn, FAZ

bis 21.00 Uhr: - Unilever will Speiseeisgeschäft nicht mehr an Privatinvestoren verkaufen. Stattdessen richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf eine Abspaltung durch einen Börsengang, FT - McDonald's bereitet "McValue"-Angebot für 2025 vor, CNBC - Grant Thornton UK verkauft Anteil an Cinven - Grösse und Preis nicht bekannt, FT - Nach seiner Ankündigung bei der Weltklimakonferenz in Baku, dass Deutschland insgesamt 210 Millionen Euro für den klimafreundlichen Umbau der Industrie in ärmeren Ländern ausgeben will, betont Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) den Nutzen dieser Hilfen für die deutsche Wirtschaft, Gespräch, Focus - Rückendeckung für Scholz aus Sachsen-Anhalt und von der Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus, Politico - Der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, Andreas Korbmacher, sieht eine Enquetekommission des Bundestags als geeignetes Instrument an, um die Zeit der Corona-Pandemie aufzuarbeiten, Gespräch, FAZ

/mis