Morning Briefing - International

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach dem schwachen Vortag dürfte es beim Dax zur Wochenmitte um den Test der runden Marke von 19.000 Punkten gehen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex kaum verändert bei 19.029 Punkten. Schwache Unternehmenszahlen waren am Vortag mit dafür verantwortlich, dass es im Dax zügig abwärts gegangen war bis an die 19.000er-Marke, nachdem er zum Wochenauftakt mit über 19.500 Zählern noch Kurs auf sein Rekordhoch genommen hatte. Quartalszahlen stehen zunächst im Mittelpunkt des Geschehens, bevor am Nachmittag US-Inflationsdaten über den weiteren Verlauf bestimmen könnten.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Nach der vom Wahlsieg Donald Trumps beflügelten jüngsten Gewinnserie an den US-Aktienmärkten haben die Anleger am Dienstag einen Gang zurückgeschaltet. Nach einer tagelangen Rekordjagd dürften auch Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Der Dow Jones Industrial sank um 0,86 Prozent und schloss mit 43.910,98 Punkten. Der Leitindex hatte in den vergangenen Handelstagen kräftig zugelegt und dabei immer wieder Rekorde erreicht.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch schwächer tendiert. In den USA hatten Gewinnmitnahmen den Handel nach der jüngsten Rally im Zuge des Wahlsieges von Donald Trump belastet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um 1,9 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong fiel um ein Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten büsste im späten Handel 0,2 Prozent ein.

DAX 19033,64 -2,13% XDAX 19069,00 -1,78% EuroSTOXX 50 4744,69 -2,25% Stoxx50 4249,66 -1,97% DJIA 43910,98 -0,86% S&P 500 5983,99 -0,29% NASDAQ 100 21070,79 -0,17%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,69 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0614 -0,08% USD/Yen 154,85 0,17% Euro/Yen 164,35 0,09%

ROHÖL:

Brent 72,07 0,18 USD WTI 68,26 0,14 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mahnt die Union zur Offenheit in der Koalitionsfrage im Bund, Gespräch, Politico - Die BSW-Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali hat Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) wegen seiner Warnung vor einer Sperrminorität aus AfD und BSW im nächsten Bundestag scharf attackiert, Gespräch, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr: - Wonder verhandelt mit Just Eat über Kauf von Grubhub, WSJ - Der Handels- und Dienstleistungskonzern Otto strafft seine Unternehmensstruktur und wandelt sich zur Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gespräch mit Mehrheitseigner Michael Otto, BöZ - "Wir wären in der Lage, einen Zukauf zu stemmen", Gespräch mit Bruno Sousa, US- und Europachef von Hashdex, BöZ - "Es wäre wichtig, die Binnennachfrage zu stärken", Gespräch mit Ed Parker und Brian Coulton über Deutschland, Fitch Ratings, BöZ - Der CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat davor gewarnt, die Grünen als Koalitionspartner auszuschliessen, Gespräch, Welt Fernsehen - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat eingeräumt, dass es in seiner Partei Debatten über den idealen Kanzlerkandidaten gibt, Gespräch, ZDF - SPD-Chef Lars Klingbeil erwartet von Bundeskanzler Olaf Scholz bis zur vorgezogenen Bundestagswahl im Februar ein kämpferisches Auftreten, Gespräch, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr: - Der Unternehmer Dirk Rossmann hat Spekulationen dementiert, er plane zusammen mit anderen Grossaktionären eine Übernahme des Kupferproduzenten Aurubis, Gespräch, HB - Der designierte Kanzlerkandidat der Grünen, Robert Habeck, wird im Wahlkampf ein neues politisches Buch veröffentlichen und das Erscheinen wegen der vorgezogenen Neuwahlen womöglich vorziehen, Welt - US-Ökonom Markus Brunnermeier warnt vor den politischen und wirtschaftlichen Folgen einer zweiten US-Präsidentschaft von Donald Trump, Gespräch, HB - Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion kritisiert Kanzler Scholz wegen des Streits um die Neuwahlen scharf und kündigt Zustimmung zu Steuerentlastungen an, Gespräch mit Katharina Dröge, HB - Airbus-Chefaufseher René Obermann sieht Berlin und Paris in der Pflicht, die Souveränität Europas zu stärken. Daher sei es von grösster Bedeutung, dass Deutschland schnellstens politisch handlungsfähig wird, Gespräch, HB - "100.000 Dollar im nächsten Jahr sind realistisch", Gespräch mit Fondsmanager Hendrik Leber über die Entwicklung des Bitcoin-Kurses, HB

