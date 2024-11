Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - An den Börsen ist am Mittwoch der "Trump-Trade" angesagt. Während die US-Indizes anziehen, reagiert der Dax am frühen Mittwochmorgen negativ auf den sich abzeichnenden Wahlsieg des Republikaners Donald Trump. Der vor der Rückkehr stehende Ex-Präsident hat den wichtigen Bundesstaat North Carolina bei der US-Präsidentschaftswahl gewonnen und damit einen grossen Schritt zur Rückkehr ins Weisse Haus gemacht. Prognosen von Fernsehsendern zufolge hat er sich auch den "Swing State" Georgia gesichert. Unter diesen Umständen herrscht hierzulande eher Zurückhaltung: Während die US-Leitindizes Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 über ein Prozent höher gesehen werden, taxierte der Broker IG den Dax 0,86 Prozent tiefer bei 19.090 Punkten. Die runde Marke von 19.000 Punkten rückt damit für den deutschen Leitindex wieder näher. Letztmals hatte er vor gut einem Monat darunter gestanden.

USA: - DEUTLICHE GEWINNE - Am Tag der US-Präsidentschaftswahl haben die Anleger an den New Yorker Börsen ihre jüngste Risikoscheu abgelegt. Als Treiber galt am Dienstag der Technologiesektor. Der Nasdaq 100 zog um 1,32 Prozent auf 20.227,46 Zähler an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,23 Prozent auf 5782,76 Punkte hoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,02 Prozent auf 42.221,88 Punkte. Im Kampf um die politische Macht in der weltgrössten Volkswirtschaft gingen Kamala Harris von der Demokratischen Partei und der Republikaner Donald Trump mit grundverschiedenen Vorstellungen für ihr Land in diesen Wahltag. Nach monatelangem Werben um die Gunst der Wähler - mit scharfen gegenseitigen Angriffen und teils düsterer Rhetorik - lagen beide in den letzten Umfragen gleichauf - der Ausgang der Wahl ist unklar und die Sorge vor Ausschreitungen hoch. Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners prognostizierte einen langen und spannenden Wahltag, eine anschliessende Hängepartie sei nicht auszuschliessen.

ASIEN: - GEWINNE IN TOKIO, CHINA DURCHWACHSEN - Der sich abzeichnene Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hat am Mittwoch teils auf die Stimmung an den chinesischen Börsen gedrückt. So drohen unter Trump weitere Importzölle. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten stieg im späten Handel noch um 0,1 Prozent, während der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong um 2 Prozent nachgab. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 2,4 Prozent. Rückenwind lieferte ein schwächerer Yea, der unter einer Dollar-Stärke litt.

DAX 19256,27 0,57% XDAX 19299,94 0,89% EuroSTOXX 50 4870,33 0,38% Stoxx50 4335,04 -0,12% DJIA 42221,88 1,02% S&P 500 5782,76 1,23% NASDAQ 100 20227,46 1,32%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,26 -0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0761 -1,51% USD/Yen 153,62 1,38% Euro/Yen 165,30 -0,15%

ROHÖL:

Brent 73,82 -1,71 USD WTI 70,43 -1,56 USD

PRESSESCHAU

bis 06.00 Uhr: - IW-Studie: Deutschland verliert Vorsprung bei Innovation, ARD - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält einen Kompromiss beim Streit in der Ampel für möglich und deutet medizinische Erfolge der Abnehmspritzen auch bei Demenz-Erkrankungen an, Gespräch, Table Media - Der FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki fordert vom Auswärtigen Amt von Ressortchefin Annalena Baerbock (Grüne) ein neues Lagebild über mögliche sichere Gebiete in Syrien, um Abschiebungen in das Land zu ermöglichen, Gespräch, HB - Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) sieht beim weltweiten Klimaschutz auch China und die Golfstaaten in der Pflicht, Gespräch, Rheinische Post - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht Deutschland durch das neue "Kritis-Dachgesetz" besser auf künftige Katastrophen und Sicherheitsrisiken vorbereitet, Gespräch, Rheinische Post - Die Anwärterin als Politische Geschäftsführerin der Grünen, Pegah Edalatian, hat die zerstrittene Ampel-Koalition zu verantwortungsvollem Handeln aufgerufen und zugleich Kompromissbereitschaft ihrer Partei signalisiert, Interview, Rheinische Post - Angesichts der angespannten Finanzlage vieler Krankenkassen fordert Ralf Hermes, Vorstandschef der IKK Innovationskasse, eine Verdoppelung der Zuzahlung bei verschreibungspflichtigen Medikamenten, Gespräch, Bild - Scharfe Kritik kommt aus der Union an der Abschiebebilanz der Ampel-Koalition. Gespräch mit der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, Andrea Lindholz, Bild - Der Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis Radtke, verlangt nach Bekanntwerden des vertraulichen Gesprächs zwischen Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) und Sachsens AfD-Vorsitzendem Jörg Urban eine Klarstellung des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz, Gespräch, Bild

bis 23.45 Uhr: - Der Genoverband, dem rund 300 genossenschaftliche Banken angehören, will in erster Linie organisch weiter wachsen - mit Beratungsleistungen etwa und Bildungsangeboten. Aber auch Zukäufe mit Fokus auf Finanzdienstleistungen kommen Vorstandschef Ingmar Rega zufolge in Betracht, Gespräch, BöZ - Sparkassenpräsident Ulrich Reuter kritisiert das aktuelle Konzept des digitalen Euro. Das Projekt drohe zu einem Wettbewerbsnachteil für europäische Banken zu werden, Gespräch, BöZ - Vertrauen voll gerechtfertigt: Dem Sozialpartnermodell gehört die Zukunft, Gastbeitrag von Marco Herrmann, Vorstand BVV, BöZ - Infrastruktur-Assets wie Netze, Datencenter oder Batteriespeicher sind in den Portfolios deutscher institutioneller Investoren bisher eher in "homöopathischen Dosen" vertreten. Aber das Interesse steigt nach der Zinswende deutlich, Gespräch mit Dennis Schnutenhaus, Managing Director beim Assetmanager Palladio, BöZ - Die Tisza-Partei des ehemaligen Regierungs-Insiders und Oppositionellen Peter Magyar ist in einer Umfrage des Budapester Meinungsforschungsinstituts Median erstmals an der Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban vorbeigezogen, hvg

bis 21.00 Uhr: - SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hat das Treffen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mit AfD-Landeschef Jörg Urban scharf kritisiert und warnt den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz vor einer Annäherung an die AfD, Gespräch, Bild - Trumps Ex-Anwalt Rudi Giuliani bezeichnet Migrationspolitik von Harris und Biden als "eine der unverantwortlichsten Handlung einer amerikanischen Regierung", Gespräch, Welt Fernsehen - "Das Zwei-Prozent-Ziel ist offenkundig nicht genug", Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte über die Notwendigkeit steigender Rüstungsetats, die dramatische Lage in der Ukraine eine notwendige Gesamtanstrengung der Mitgliedstaaten, HB - Deutschland muss seinen teuren und für den Klimaschutz wirkungslosen Sonderweg beenden und zum EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zurückkehren, Gastbeitrag von Lukas Köhler, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion im Bundestag, HB

