Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - ANLEGER VORSICHTIG - Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger zur Wochenmitte weiter skeptisch. Den Dax taxierte am Mittwoch der Broker IG gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit minus 0,31 Prozent auf 19.417 Punkte. Der Bereich um 19.400 Punkte, wo sich in den vergangenen Tagen häufig Käufer gefunden hatten, gerät in Gefahr. Zu viele Unsicherheitskomponenten wie die anstehende US-Präsidentschaftswahl, weitere Quartalszahlen grosser Tech-Konzerne sowie bevorstehende Konjunkturdaten lassen Marktteilnehmer vorsichtiger werden. Am Vorabend gab es nach dem US-Börsenschluss unterschiedliche Signale aus dem Techsektor: So kamen die Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet gut an. Der Chipkonzern AMD indes enttäuschte. Wichtige Daten kommen am Mittwochnachmittag aus Deutschland, wenn Verbraucherpreise auf der Agenda stehen. Auch der Zollstreit zwischen der EU und China lässt die Anleger nicht kalt. "Eine Zoll-Spirale könnte die Börsen empfindlich treffen", schreibt Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: - DURCHWACHSEN - Vor dem Quartalsbericht der Google-Mutter Alphabet haben am Dienstag die Anleger frischen Mut gefasst. Nach einem schwächeren Handelsstart legten am Dienstag vor allem Technologiewerte zu und sorgten letztlich für deutliche Gewinne an der Nasdaq. Davon wurde auch der S&P 500 mit nach oben gezogen, während der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial in leicht negativem Terrain verharrte. Letztlich ging der bekannteste Wall-Street-Index mit minus 0,36 Prozent auf 42.233,05 Punkte aus dem Tag. Der marktbreite S&P-Index legte um 0,16 Prozent auf 5.832,92 Punkte zu. Der noch zu Wochenbeginn unveränderte Nasdaq 100 gewann 0,98 Prozent auf 20.550,65 Zähler.

ASIEN: - GEWINNE IN TOKIA, VERLUSTE IN CHINA - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch sich am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um 0,8 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten verlor im späten Handel 1,3 Prozent, während in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong der Hang Seng um fast 2 Prozent nachgab.

DAX 19478,07 -0,27% XDAX 19471,22 -0,37% EuroSTOXX 50 4950,02 -0,40% Stoxx50 4427,75 -0,52% DJIA 42233,05 -0,37% S&P 500 5832,92 0,16% NASDAQ 100 20550,65 0,98%

Bund-Future 132,87 +0,02%

Euro/USD 1,0819 0,01% USD/Yen 153,37 0,01% Euro/Yen 165,93 0,01% BTC in USD 72.459 -202 USD

Brent 71,57 +0,45 USD WTI 67,71 +0,50 USD

bis 07.15 Uhr: - FDP-Politiker Marcus Faber: Ohne Entscheidungen kann es mit der Ampel nicht weitergehen, ZDF-Sendung Markus Lanz - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich vor der VW-Gehaltsverhandlungsrunde am Mittwoch gegen Werksschliessungen ausgesprochen, Gespräch, Politico - Schon 250.000 Abo-Kündigungen bei "Washington Post", Rundfunksender NPR - Mit ihrem Personalvorschlag für den neuen Bundesvorstand der Grünen will Franziska Brantner, Bewerberin für den Grünen-Vorsitz, die gesamte Partei hinter sich versammeln, Gespräch, Rheinische Post - Die Anwärterin für den Grünen-Vorsitz, Franziska Brantner, hat für den Vorschlag eines milliardenschweren, schuldenfinanzierten "Deutschlandfonds" von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geworben, Gespräch, Rheinische Post - Vor dem Start der Weihnachtsmärkte in Deutschland hat laut dem Deutschen Schaustellerbund die Sicherheit der Märkte oberste Priorität, Gespräch mit Präsident Albert Ritter, Rheinische Post - Der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer sieht die Rolle von BSW-Chefin Sahra Wagenknecht bei den Koalitionsverhandlungen in Ostdeutschland äusserst kritisch, Gespräch, Rheinische Post - Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Zusammenhang mit der Krise der Auto-Industrie "Realitätsverweigerung" vorgeworfen, Gespräch, Bild

bis 22.45 Uhr: - Covestro-Finanzchef Christian Baier, Gespräch, BöZ - GP Joule sieht viel Potential durch die Energiewende, Gespräch mit Mitgründer und Chef Ove Petersen, BöZ - Neobroker müssen ab 2026 auf Rückvergütungen verzichten, Gespräch mit LPA-Experte Rupert Graf Kerssenbrock über ihre Optionen, um dies zu kompensieren, BöZ - Ein robustes Interesse an Goldschmuck sowie weiter starke Käufe der Notenbanken treiben die Goldnachfrage an, Gespräch mit Louise Street, Analystin des World Gold Council, BöZ - Falls Donald Trump die Wahl in Amerika gewinnt, wären deutsche Unternehmen die Leidtragenden, Gespräch mit LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, FAZ - "Trump darf nicht an die Macht kommen", Gespräch mit Investor Albert Wenger, FAZ - Grenzüberschreitende Bankfusionen verringern den Rettungsreflex nationaler Politiker, Gastbeitrag von Jan Pieter Krahnen, Senior Fellow & Founding Director des Leibniz Institute for Financial Research SAFE e.V. in Frankfurt, FAZ

bis 21.00 Uhr: - "Profitabilität hat Priorität", Gespräch mit VW-China-Chef Ralf Brandstätter, HB - BYD hängt den Volkswagen in China ab, HB - Visa will sich von 1.400 Arbeit- und Vertragsnehmern trennen, WSJ - "Wir bleiben trotzdem in Deutschland", Gespräch mit Levaco-Chef Marius Mühlenberg, HB - xAI könnte bei Finanzierungsrunde mit 40 Milliarden US-Dollar bewertet werden, WSJ - "Ich will sicherstellen, dass wir KI-Talente anziehen", Gespräch mit Silo-AI-Gründer Peter Sarlin, HB - "Unternehmen können auf das Geschäft mit China nicht verzichten", Gespräch mit Ole Matthiessen, für Asien zuständiger Deutsche-Bank-Manager, über die angespannte Wirtschaftslage Chinas, die wachsende Bedeutung Indiens und der Asean-Staaten - und das Image von "Made in Germany" - BSW-Parteichefin Sahra Wagenknecht sieht Nachholbedarf für Thüringer Verhandlungen - Landeschefin Katja Wolf weist Kritik an "Friedenspräambel" zurück: "Das haben wir hart verhandelt", Gespräch, Welt - Bund kürzt monatliche Leistungen für Asylbewerber, HB - Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat vor für ganz Deutschland gravierenden Folgen der Krise beim Autobauer Volkswagen gewarnt, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer André Berghegger, Bild

