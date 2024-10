Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Nach bislang drei Verlusttagen in dieser Woche fehlt dem Dax auch am Donnerstag ein neuer Anstoss. Der Broker IG berechnete den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 19.362 Punkte. Zur 20.000-Punkte-Marke, mit der sich Anleger vor einer Woche beim Rekord von knapp 19.675 Punkten schon beschäftigt hatten, ist der Dax mittlerweile wieder etwas auf Abstand gegangen. Laut der Commerzbank ist eine Risikoscheu an den Märkten spürbar. Die Experten machen dies neben den Aktienmärkten auch an den Renditen der US-Staatsanleihen fest, die weiter ansteigen. Die Märkte preisten weiter die Aussicht auf langsamere Zinssenkungen der Fed ein, da sich die US-Wirtschaft robust entwickele. Fed-Vertreter klängen hinsichtlich künftiger Zinssenkungen vorsichtiger.

USA: - KURSVERLUSTE - Weiter steigende Renditen am Anleihemarkt haben die US-Börsen am Mittwoch deutlich in die Verlustzone gedrückt. Vor allem die zinssensiblen Technologiewerte gerieten unter Druck. Steigende Kapitalmarktzinsen bewirken, dass die erhofften hohen Gewinne dieser Wachstumsunternehmen aus heutiger Sicht weniger wert sind. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,96 Prozent auf 42.514,95 Punkte. "Schon seit Wochenbeginn bremsen die weltweit steigenden Anleiherenditen die Lust auf Aktien", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 trat kurz vor dem Handelsende auf der Stelle. Die Unsicherheit vor der japanischen Parlamentswahl dämpft weiter die Stimmung. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten sank zuletzt um 0,8 Prozent und in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büsste der Hang Seng rund ein Prozent ein.

DAX 19377,62 -0,23% XDAX 19328,19 -0,66% EuroSTOXX 50 4922,55 -0,34% Stoxx50 4435,68 -0,36% DJIA 42514,95 -0,96% S&P 500 5797,42 -0,92% NASDAQ 100 20066,96 -1,55%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,89 0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0791 0,09% USD/Yen 152,18 -0,38% Euro/Yen 164,22 -0,29%

ROHÖL:

Brent 75,86 0,90 USD WTI 71,73 0,96 USD

PRESSESCHAU

bis 7.15 Uhr: - Der Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk hat eine Warnung vom US-Justizministerium wegen seiner Millionen-Geschenke an Wähler bekommen, CNN und NBC - FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer: Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) nutzt Ministerium für Wahlkampf, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Vor dem für den 5. November geplanten Energiegipfel der Unionsfraktion mehren sich in der Partei die Stimmen für die Einführung eines Klimagelds, Table Media - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat seinen Willen unterstrichen, mittelfristig wieder eine Energiepartnerschaft mit Russland einzugehen, Gespräch, Politico - Um Asylverfahren zu beschleunigen, fordert Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ein vereinfachtes Verfahren zur Einstufung sogenannter sicherer Herkunftsländer, Gespräch, HB - Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) über Selenskyj: "Eine Art Seelenverwandtschaft", Zeitungen der Funke Mediengruppe - Die SPD-Bundestagsfraktion legt im Streit um das Sicherheitspaket nach und wirft der Union eine Blockadehaltung bei fünf Themen vor, Rheinische Post - Vor Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig sprechen sich Ministerpräsidenten unionsregierter Bundesländer für härtere Asylregeln und Zurückweisungen von Flüchtlingen an der deutschen Grenze aus, Bild - Beim Antrag auf Wohngeld sind tausende Antragsteller auf Betrüger hereingefallen, Bild - Nach der Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland fordert Aussen- und Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) eine entschlossene Reaktion des Westens, Gespräch, Bild - Die neue "Chancenkarte" der Bundesregierung wird von deutlich weniger ausländischen Fachkräften beantragt als erwartet, Bild

bis 23.45 Uhr: - In der Debatte über Formate der Kapitalmarktkommunikation spricht sich VW gegen zusätzliche Regeln für sogenannte Pre-Close Calls aus, Gespräch mit Rolf Woller, Leiter Treasury und Investor Relations (IR), BöZ - "ESG wird in Zukunft ein wichtiges Erfolgskriterium sein", Gespräch mit dem Deloitte-Partner Rolf Künemann und dem Chef der Wohnungsbaugesellschaft Instone Kruno Crepulja, BöZ - Schwellenländerexperte Steven Quattry von Morgan Stanley hat fünf Aktienmärkte ausgemacht, die vielversprechende Aussichten bieten und zudem sehr günstig bewertet sind, Gespräch, BöZ

bis 21.00 Uhr: - Bis zu 14 Prozent Dividende von Volksbanken, FAZ - Die Kandidatin für den Parteivorsitz der Grünen, Franziska Brantner, hat sich für weitere Waffenlieferungen an Israel ausgesprochen, Gespräch, HB - "Die unterste Milliarde wird noch ärmer", Gespräch mit Ökonom Paul Collier über abgehängte Regionen und Länder, die jüngsten Krawalle in Nordengland und darüber, warum Rohstofffunde in Afrika oft eher Fluch als Segen waren, FAZ

