Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Der Dax dürfte am Tag der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zunächst wenig verändert ins Rennen gehen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,09 Prozent auf 19.451 Punkte. Von seiner am Dienstag erreichten Bestmarke bei 19.633 Zählern hat sich der Dax inzwischen etwas entfernt. Gute Quartalszahlen sowie Hinweise der Notenbanken auf weitere Leitzinssenkungen könnten helfen, sie wieder zu erreichen. Am Nachmittag wird die EZB aller Voraussicht nach die Zinsen erneut senken. Marktteilnehmer rechnen mit einem weiteren Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte. Die Sitzung findet nicht in Frankfurt statt, sondern in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana.

USA: - IM PLUS - Nach dem Rückschlag am Vortag haben sich die US-Börsen zur Wochenmitte etwas erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch 0,79 Prozent fester mit 43.077,70 Punkten und machte so seinen Vortagesverlust wieder wett. Zum Rekordhoch, das er am Dienstag gleich zu Beginn erreicht hatte, fehlt ihm aber noch ein Stück. Ähnlich sieht es beim marktbreiten S&P 500 aus, der vortags knapp an seiner Bestmarke vorbeigeschrammt war. Er stieg am Mittwoch letztlich um 0,47 Prozent auf 5.842,47 Punkte. Für den am Dienstag besonders schwachen technologielastigen Nasdaq 100 ging es zur Wochenmitte lediglich um 0,07 Prozent auf 20.174,05 Punkte nach oben. Ihn bremste die nur durchwachsene Kursentwicklung der Halbleitertitel nach den jüngsten Verlusten.

ASIEN: - NIKKEI IM MINUS, CSI UND HANG SENG IM PLUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan nach den deutlichen Verlusten am Mittwoch weiter nach unten ging, legten die Kurse in China und Hongkong grösstenteils zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten zog im späten Handel leicht an nachdem er an den Tagen zuvor nachgegeben hatte. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann der Hang Seng knapp ein Prozent an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor dagegen kurz vor Handelsende rund ein halbes Prozent.

DAX 19432,81 -0,27% XDAX 19474,74 0,01% EuroSTOXX 50 4908,71 -0,77% Stoxx50 4430,98 -0,39% DJIA 43077,70 0,79% S&P 500 5842,47 0,47% NASDAQ 100 20174,05 0,07%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 133,99 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0853 -0,08% USD/Yen 149,49 -0,10% Euro/Yen 162,25 -0,18%

ROHÖL:

Brent 74,47 +0,25 USD WTI 70,66 +0,27 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr - FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer pocht auf Migrationsgipfel der Ampel mit Merz, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Nach Kritik in der SPD: Bundesinnenministerin Nancy Faeser wirbt für "Sicherheitspaket", Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Zahl der Minijobber steigt deutlich. Rund 7,9 Millionen waren 2023 geringfügig beschäftigt - 240.000 mehr als noch 2022, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) - Das grösste Problem im Kampf für Rechtsstaat, Sicherheit und eine geordnete Migration ist die dramatische Personalnot der Justiz, Gespräch mit Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes, Table Media - Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU) befürwortet den Antrag einer Gruppe von Bundestagsabgeordneten für ein AfD-Verbotsverfahren, Gespräch, Zeit - Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat das Sicherheitspaket der Bundesregierung als nicht ausreichend bezeichnet, Gespräch, Politico - Der Chef der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, fordert die Bundestagesabgeordneten auf, die Abstimmung über die Krankenhausreform zu verschieben, Gespräch, Rheinische Post - Die NRW-Landesregierung hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, zügig einen Gesetzentwurf zur Entschuldung der Kommunen vorzulegen, Gespräch mit Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU), Rheinische Post - Politik-Experten raten der FDP davon ab, vorzeitig aus der Ampelkoalition auszusteigen, Rheinische Post - Vor der geplanten Verabschiedung der Krankenhausreform an diesem Donnerstag im Bundestag hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) ihre Kritik an den Umbauplänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bekräftigt, Gespräch mit Henriette Neumeyer, stellvertretende DKG-Vorstandsvorsitzende, Rheinische Post - Angesichts des drohenden Rekordanstiegs der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) kritisiert die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) scharf und wirft ihm Tatenlosigkeit vor, Gespräch mit BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter, Bild - Der Bundesvorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel, verlangt, dass Deutschland sich in der Migrationspolitik an Polen ein Vorbild nimmt und das Asylrecht aussetzt, Gespräch, Bild - Uber hat in den vergangenen Monaten intern ein mögliches Übernahmeangebot für Expedia geprüft, FT

bis 23.45 Uhr: - Siemens-Energy-Aufsichtsratschef Joe Kaeser strebt eine zweite Amtszeit an, HB - "Uns gefallen Unternehmen wie SAP und Siemens", Gespräch mit Vermögensverwalter Georg von Wallwitz, BöZ - "Handlungsfähig bleiben", Gespräch mit Klaus Hirt, Partner bei der Bau- und Immobilienberatungsgesellschaft Drees & Sommer in Frankfurt darüber, welche Chancen und Risiken in Sale-and-lease-back-Transaktionen stecken, HB - Bund und Länder sollten ihre Haushaltsführung nach dem Vorbild der Kommunen umstellen, Gastbeitrag von Bastian Bergerhoff, Stadtrat (Grüne) und Kämmerer in Frankfurt am Main, FAZ

bis 21.00 Uhr: - Weil Eurowings und Ryanair zahlreiche Verbindungen wegen zu hoher Gebühren in Deutschland gestrichen haben, lässt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Abgaben und Kosten für Airlines überprüfen, Gespräch, Bild - BHP-Chef Mike Henry hat sich in der vergangenen Woche mit Vertretern Südafrikas getroffen, FT - Justizministerium-Umfrage: Gründer wollen Notar als zentrale Anlaufstelle, HB - Der lettische Präsident Edgars Rinkevics sieht nur dann die Chance für Friedensgespräche oder einen Waffenstillstand im Ukrainekrieg, wenn der Druck auf die russische Regierung hochgehalten wird, Gespräch, HB