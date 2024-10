Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Der Dax dürfte seine Vortagsgewinne am Donnerstag verteidigen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 19.280 Punkte. Damit dürfte er seinen Puffer zur Marke von 19.000 Punkten, die zuletzt als wichtige Unterstützung angesehen wurde, nochmals geringfügig erweitern. Dieser Puffer nach unten wird somit wieder etwas grösser als die restliche Strecke zum Rekord von knapp 19.492 Zählern. Der Dax hatte am Mittwoch schon etwas Schwung von den Börsen in den USA mitgenommen. Anleger richten die Augen nun auf die US-Verbraucherpreise, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Sie könnten zum nächsten Kurstreiber werden, bevor am Freitag von US-Banken die Berichtssaison eingeläutet wird. Laut der Commerzbank liegt der Marktkonsens für die Gesamtinflation bei 2,3 Prozent im Jahresvergleich, was etwas niedriger wäre als die 2,5 Prozent aus dem August. Die Kerninflation erwarten die Commerzbank-Experten mit 3,2 Prozent unverändert gegenüber dem August-Niveau.

USA: - GEWINNE; S&P 500 MIT REKORD - Die US-Börsen haben nach einem verhaltenen Handelsstart am Mittwoch kräftig an Schwung gewonnen. Der marktbreite S&P 500 erreichte ein Rekordhoch, während sich der Dow Jones Industrial deutlich in Richtung seiner Bestmarke von Ende September vorarbeitete. Auch für den Nasdaq 100 ist das Rekordhoch vom Juli wieder greifbar nah. Der bekannteste Wall-Street-Index ging mit einem Plus von 1,03 Prozent auf 42.512,00 Punkte aus dem Handel. Zum Rekordhoch fehlen dem Dow damit nur noch etwas mehr als 100 Punkte. Der S&P 500 schloss mit plus 0,71 Prozent auf 5.792,04 Zählern so hoch wie nie zuvor. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,80 Prozent auf 20.268,86 Punkte. Damit fehlen dem Auswahlindex nur noch rund zwei Prozent bis zu seiner Bestmarke von 20.691 Punkten.

ASIEN: - IM PLUS - Die asiatischen Aktienmärkte haben gestützt von positiven US-Vorgaben am Donnerstag zugelegt. Die Börsen in China und Hongkong legten dabei besonders deutlich zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten gewann im späten Handel rund dreieinhalb Prozent, nachdem er am Mittwoch noch sieben Prozent nachgegeben hatte. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zog um knapp fünf Prozent an. Auch der Hang Seng hatte am Mittwoch kräftig nachgegeben. Moderatere Gewinne gab es am Donnerstag dagegen an der Börse in Tokio. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor Handelsende 0,3 Prozent, nachdem er am Vortag knapp ein Prozent zugelegt hatte.

DAX 19254,93 0,99% XDAX 19271,03 0,91% EuroSTOXX 50 4982,57 0,68% Stoxx50 4454,41 0,68% DJIA 42512,00 1,03% S&P 500 5792,04 0,71% NASDAQ 100 20268,86 0,80%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,16 -0,19%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0940 0,01% USD/Yen 149,45 0,10% Euro/Yen 163,50 0,11%

ROHÖL:

Brent 77,17 +0,59 USD WTI 73,89 +0,65 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr: - Israel berät über Vergeltung gegen Iran, US-Nachrichtenportal Axios - OpenAI rechnet mit jahrelangen Verlusten, Silicon-Valley-Website The Information - Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, macht Druck auf die Politik, Instrumente zu schaffen, damit sich auch Betreiber kleinerer Photovoltaikanlagen an Preissignalen orientieren, wenn sie Strom ins Netz einspeisen, FAZ - Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, kritisiert den Plan der Bundesregierung, Bürgergeldempfängern im Falle der erfolgreichen Arbeitsaufnahme eine 1000-Euro-Prämie auszuzahlen, Gespräch, Wiwo - Die EU-Kommission bereitet einen strategischen Dialog zur Zukunft der Automobilwirtschaft vor, Table Media - Mehr als 300 deutsche Industriemaschinen 2023 nach Russland geliefert, SWR - Die Lieferengpässe bei Arzneien erreichen nun auch wichtige Medikamente für Kinder, Gespräch mit Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Rheinische Post - Nach der Einrichtung der ersten Meldestelle zur Löschung von Falschnachrichten und Hassreden im Netz durch die Bundesnetzagentur warnt Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) vor einer "grünen Zensuranstalt" im Hause von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Gespräch, Bild - Die CDU schaltet sich in den Protest von Bewohnern im Kieler Stadtteil Wik gegen randalierende und klauende Roma ein und fordert ein hartes Durchgreifen der zuständigen Behörden und eine Begrenzung der Migration, Gespräch mit dem Ersten Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, Bild - Um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu stärken, will CSU-Chef Markus Söder die allgemeine Wehrpflicht wieder einführen, Gespräch, Bild - Angesichts der schweren Wirtschaftskrise fordert der CSU-Vorsitzende Markus Söder Neuwahlen und den sofortigen Rücktritt der grünen Bundesminister Robert Habeck und Annalena Baerbock, Gespräch, Bild - Die Zahl der im Kirchenasyl lebenden Migranten nimmt deutlich zu, FAZ

bis 23.45 Uhr: - Aktieninstitut kritisiert Unicredit-Einstieg bei Commerzbank, Gespräch mit Chefin Henriette Peucker, HB - Der Münchener Personalsoftwareanbieter Personio verschiebt den lange geplanten Schritt an den Aktienmarkt für längere Zeit, Gespräch mit Mitgründer und Firmenchef Hanno Renner, HB - Solaris streicht ein Drittel aller Stellen, HB - Der Betriebsrat des Automobilzulieferers ZF fürchtet weitere Schliessungen von Standorten, Gespräch mit Gesamtbetriebsratschef Achim Dietrich, HB - "Opfer werden erst recht nicht gewählt", Gespräch mit Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz über die Probleme der deutschen Wirtschaft und seiner Partei - und das Trauma von Markus Söder, HB - "Menschen besser schützen", Gespräch mit Gesundheitsexpertin Kerstin Blum über Pflege und Klimawandel, HB - "Man kann Anlegern nur raten, weiter mitzudenken", Gespräch mit Fondsmanager Georg von Wallwitz, HB - "Regulierung ist über das Ziel hinausgeschossen", Gespräch mit Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken, BöZ - "Unsere KI hat beim deutlichen Zinsanstieg gut funktioniert", Gespräch mit Christian Sievers, Geschäftsführer der Laiqon-KI-Tochter Laic, BöZ - Finanzielle Rendite mit Wirkung verbinden, Gespräch mit Phineo-Vorstandsmitglied Anna Herrhausen, BöZ - Die stellvertretende Linken-Vorsitzende Katina Schubert hat BSW-Chefin Sahra Wagenknecht nach dem Streitgespräch mit AfD-Chefin Alice Weidel scharf kritisiert, Gespräch, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr: - "Höhere Streamingpreise waren überfällig", Gespräch mit Bertelsmann-Vorstandsmitglied Thomas Coesfeld, FAZ - Deutschland hat ein teures und bürokratisches Justizsystem, das den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen kann. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), HB - Zu viele Regeln lähmen die Transformation, Gastbeitrag von Ökonomin Anja Kern und Unternehmer Peter Jung, FAZ

