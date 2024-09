Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax schafft es weiterhin nicht nachhaltig über die Marke von 19.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 18.920 Punkte. Tags zuvor hatte er sich seinem Rekord vom Donnerstag bei 19.044 Punkten mehrfach genähert. Es fehlten aber die Anschlusskäufe. Auch mit der Ankündigung weitreichender Konjunkturmassnahmen durch Chinas Zentralbank gelang kein Befreiungsschlag. Charttechnisch im Fokus steht die Hürde aus den alten Höchstständen vom Mai und Anfang September.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag an ihre freundliche Tendenz zum Wochenstart angeknüpft. Börsianer verwiesen auf anhaltende Hoffnungen der Anleger auf eine lockerere Geldpolitik in den USA und China. Chinas Zentralbank kündigte wegen der schwächelnden Wirtschaft in der Volksrepublik weitreichende Konjunkturmassnahmen an. Dadurch sollen die Zinsen auf bestehende Immobilienkredite zurückgehen. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel auf ein Rekordhoch und schloss mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 42.208,22 Punkten.

ASIEN: - WEITERE GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch weiter zugelegt. Hoffnungen auf eine lockerere Geldpolitik in den USA und China sorgen weiter für Rückenwind. Chinas Zentralbank hatte schon am Vortag wegen der schwächelnden Wirtschaft weitreichende Massnahmen angekündigt. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten legte im späten Handel um 2,1 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es für den Hang Seng um rund zwei Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 0,15 Prozent.

DAX 18996,63 0,80% XDAX 18999,77 0,66% EuroSTOXX 50 4940,72 1,13% Stoxx50 4441,27 0,89% DJIA 42208,22 0,20% S&P 500 5732,93 0,25% NASDAQ 100 19944,84 0,47%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,75 -0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1196 0,15% USD/Yen 143,25 0,02% Euro/Yen 160,38 0,16%

ROHÖL:

Brent 75,00 -0,17 USD WTI 71,33 -0,23 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Nach Ansicht des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) gefährdet die Ampelkoalition im Bund die eigenen Klimaziele durch eine widersprüchliche Politik, Gespräch mit dem BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzende Christian Dürr legt sich nicht fest in der Frage, ob die zerstrittene Ampelregierung in Berlin bis zum Ende der Legislaturperiode im kommenden Jahr hält, Gespräch, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die neuen Grenzkontrollen haben nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) bisher kaum zur Begrenzung illegaler Migration beigetragen, Gespräch mit dem GdP-Vorsitzenden Andreas Rosskopf, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- IG Metall fordert Industriestrompreis von fünf Cent pro Kilowattstunde, Rheinische Post

- Union wirft Ampel Wählertäuschung beim Sicherheitspaket vor, Rheinische Post

- Angesichts der jüngsten Forderung nach einer deutlichen Anhebung des Mindestlohns 2026 warnen 22 Wirtschaftsverbände Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vor einer unzulässigen Einmischung in die Tarifpolitik, Bild

- Studie: Junge Erwachsene in Deutschland blicken so pessimistisch wie nie zuvor in ihre finanzielle Zukunft, T-Online

bis 23.45 Uhr: - Neue Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp unterstützt Unicredit-Übernahme nicht, FT

- Auf Baywa rollt eine Klagewelle zu

- Anwaltskanzleien bereiten Sammelanklagen auf Schadenersatz für Kleinanleger gegen die Unternehmensführung und den Abschlussprüfer PwC vor, BöZ

- Holger Schmieding (Bundesverband deutscher Banken): "Die Zuversicht bröckelt", Interview zur Lage der deutschen Wirtschaft, Forderungen an die Politik und zur Zinswende, BöZ

- "Das sieht eher nach Panik als nach einer Lösung aus" - Die Asien-Ökonomin der Natixis-Bank, Alicia Garcia-Herrero, sieht die Reformen der chinesischen Zentralbank kritisch - wie die Rolle von Xi Jinping, Interview, HB

- Der Technologiekonzern Siemens justiert die Machtverhältnisse neu und erweitert den Vorstand zum 1. Oktober von fünf auf sieben Mitglieder. Für mehrere Topmanager beginnt damit auch eine Bewährungsprobe für möglicherweise noch höhere Aufgaben - wie etwa der Strategie- und Technologiechef Peter Körte, HB

- Mercedes-Benz will die Komplexität im Portfolio reduzieren. Das könnte das Ende für zumindest eines von zwei Nischenmodellen bedeuten - etwa die SUV-Coupés, HB

- Der Fitnessspezialist Egym hat trotz des noch immer schwierigen Finanzierungsumfelds als erstes deutsches Tech-Start-up in diesem Jahr den Sprung in die Milliardenbewertung geschafft, HB

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) treffen sich am Mittwoch um 15 Uhr zu einem Austausch - Intel-Milliarden Thema, HB

- Union kritisiert Verzögerung beim Sicherheitspaket, Welt

- Deutsche gespalten über Friedrich Merz' (CDU) Politik für junge Generation, Watson

