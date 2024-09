Morning Briefing - International

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WEITERE GEWINNE - Der Dax dürfte am Montag an die starke Vorwoche anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 18.729 Punkte. Das Rekordhoch vom Monatsbeginn bei 18.990 Punkten bleibt im Visier, nachdem sich zuletzt im Bereich der 100-Tage-Durchschnittslinie wieder Käufer gefunden hatten. Nachdem die Europäische Zentralbank in der Vorwoche den Erwartungen mit einer weiteren Zinssenkung entsprochen hatte, richten sich die Augen nun auf die US-Notenbank. Die Fed dürfte am Mittwoch ebenfalls die Zinswende einläuten. Unsicherheit herrscht lediglich über die Grösse des ersten Schritts, nachdem zuletzt sogar wieder stärker über 0,5 Prozentpunkte spekuliert wurde.

USA: - IM PLUS - Die US-Börsen haben am Freitag eine starke Woche mit weiteren Gewinnen beendet. Konjunkturdaten stützten erneut die Hoffnung auf baldige US-Zinssenkungen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verabschiedete sich 0,72 Prozent fester mit 41.393,78 Punkten aus dem Handel. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,54 Prozent auf 5.626,02 Punkte hoch, und der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,47 Prozent auf 19.514,59 Punkte zu. Für die Woche erzielten Dow und Nasdaq 100 damit Kursgewinne von 2,6 beziehungsweise 5,9 Prozent.

ASIEN: - FEIERTAG IN CHINA UND JAPAN; HANG SENG UNVERÄNDERT - In Asien haben mit den Börsen in Seoul, Shanghai und Tokio wichtige Märkte wegen eines Feiertags geschlossen. In Hongkong wird dagegen gehandelt. Dort lag der Leitindex Hang Seng mit 17.363 Punkten minimal unter dem Niveau vom Freitag. In Indien legten die wichtigsten Indizes leicht zu.

DAX 18699,40 0,98% XDAX 18685,24 0,59% EuroSTOXX 50 4843,99 0,62% Stoxx50 4424,72 0,50% DJIA 41393,78 0,72% S&P 500 5626,02 0,54% NASDAQ 100 19514,58 0,47%

Bund-Future 134,86 +0,10%

Euro/USD 1,1097 0,19% USD/Yen 140,18 -0,46% Euro/Yen 155,55 -0,28%

Brent 71,57 -0,04 USD WTI 68,70 +0,05 USD

bis 07.00 Uhr: - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nimmt Söder für Geschlossenheit in K-Frage in Pflicht, ARD-Sendung Caren Miosga - Hamas im Norden Gazas am Wiedererstarken, israelischer TV-Sender Kan - 60 Unternehmen aus Sachsen fordern mehr Engagement bei Energiewende, Table Media - Niels Annen, derzeit Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, soll Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen werden, Table Media - CDU-Innenpolitiker Alexander Throm fordert höhere Rückkehrprämien für Migranten, HB - Hochrangige CSU-Mitglieder wollen Merz als Kanzlerkandidaten, Table Media - Unionsfraktionsvize Jens Spahn fordert das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Sachsen und Thüringen auf, für Klarheit in der eigenen Partei zu sorgen, Gespräch, Rheinische Post - Rechnungshof rügt Wissing wegen fehlender Bewertung des Bahn-Schienennetzes. Fehlende Bewertung bedroht laut Prüfern Erreichen der Klimaschutzziele, Bild - Im deutschen Einzelhandel werden weniger als ein Viertel der Beschäftigten nach Tarifvertrag bezahlt, Rheinische Post - Der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt hat die um Mitternacht beginnenden Kontrollen an Deutschlands Grenzen als völlig unzureichend kritisiert, Gespräch, Bild - Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) bekräftigt die Forderung von CDU und CSU nach Zurückweisungen an den Grenzen, Gespräch, Rheinische Post - Zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie regt der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Bildung einer Enquete-Kommission des Bundestages an, Gespräch, Rheinische Post

bis 20.30 Uhr: - Unicredit-Chef Andrea Orcel nach Commerzbank-Einstieg: "Wir werden ein aktiver Aktionär sein", Gespräch, HB - "Weiterhin noch viel Potenzial", Gespräch mit Matthias Rebellius, im Siemens-Vorstand für Elektrifizierung und Gebäudetechnik verantwortlich, FAZ - Lebensmittelhersteller und -handelsfirmen in Europa: Mittelständler leiden trotz Preiserhöhungen - Deutschlands Banken wollen den Verbriefungsmarkt stärken, HB - "Underberg ist kein Partygetränk", Gespräch mit Gesellschafterin Hubertine Underberg-Ruder und Geschäftsführer Michael Söhlke, FAZ - "Fangen jetzt alle an mit Grenzkontrollen?", Gespräch mit Europapark-Chef Roland Mack, HB - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht das neue Migrationsabkommen mit Usbekistan als Fortschritt bei der Steuerung und Ordnung der Zuwanderung nach Deutschland, Gespräch, Rheinische Post - Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) hat eine baldige Entscheidung über die Frage der Kanzlerkandidatur der Union bei der nächsten Bundestagswahl angekündigt, Gespräch, ZDF - Ökonomen sehen AfD und BSW als wirtschaftliche Last, FAZ - "Die Erfolgsstory des ÖPNV steht auf dem Spiel", Gespräch mit VDV-Präsident Ingo Wortmann über Milliardenlöcher in den Kommunen, unrentable Buslinien und die Rückkehr des Dieselbusses, FAZ - Gemeinsamer Aufbruch für Deutschland, Gastbeitrag von VDA-Chefin Hildegard Müller, FAZ - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat seine Offenheit für das von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgeschlagene Spitzengespräch zur Migration mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigt, Gespräch, ZDF