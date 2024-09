Morning Briefing - International

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Am Tag der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank dürfte der Dax den Rückenwind der New Yorker Börse aufnehmen. Der deutsche Leitindex dürfte am Donnerstag wieder über die Marke von 18.500 Punkten klettern. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor Beginn ein Prozent höher auf 18.521 Punkte. Geht es nach Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos gelingt mit einem positiven Auftakt aber noch kein Befreiungsschlag. "Der deutsche Leitindex kämpft weiterhin wacker um nachhaltige Stabilisierung", betonte der Experte am Morgen. Die Situation bleibe von Unsicherheit geprägt und der Dax müsse sich zunächst über 18.500 Punkten behaupten. Laut Utschneider könnte die EZB-Zinssitzung am Nachmittag nochmals für erhöhte Volatilität sorgen. Erwartet wird eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Spannend werden die Signale von EZB-Präsidentin Christine Lagarde für die übernächste Zinsentscheidung im Oktober geben wird.

USA: - GEWINNE - Erstaunlich robust haben am Mittwoch die US-Aktienmärkte auf eine hartnäckig hohe Inflation reagiert. Zwar tauchten die Kurse im frühen Handel erst einmal tief ab, nachdem sich die sogenannte Kerninflation im August auf hohem Niveau gehalten hat. Anschliessend berappelten sich die Kurse aber sukzessive und die grossen Aktienindizes gingen mit Gewinnen aus dem Handel. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte in den letzten Handelsminuten noch einmal zu und schloss 0,31 Prozent höher bei 40.861,71 Zählern. Der breit gefasste S&P 500 stieg stärker um 1,07 Prozent auf 5.554,13 Punkte. Für den von Technologieaktien bestimmten Nasdaq 100 ging es sogar um 2,17 Prozent auf 19.237,30 Zähler kräftig aufwärts. Hier sorgten die Kursgewinne grosser Unternehmen aus der Chip-Branche für Unterstützung. Schwergewichte wie Nvidia , Broadcom , ASML , Micron Technology und Applied Materials gewannen zwischen 4,5 und 8 Prozent.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Konjunktursorgen und die Ungewissheit über den Zinskurs der US-Notenbank Fed belasteten abermals. In Tokio stieg der Nikkei-225 im späten Handel um 3,3 Prozent. In China notierte der CSI 300 mit den wichtigsten Festlandaktien 0,1 Prozent im Plus, während es in Hongkong für den Hang Seng um 1,3 Prozent nach oben ging.

DAX 18330,27 0,35% XDAX 18483,72 0,82% EuroSTOXX 50 4763,58 0,35% Stoxx50 4372,26 0,16% DJIA 40861,71 0,31% S&P 500 5554,13 1,07% NASDAQ 100 19237,30 2,17%

Bund-Future 135,14 0,00%

Euro/USD 1,1015 0,03% USD/Yen 142,80 0,31% Euro/Yen 157,31 0,35% Brent 71,08 0,47 USD WTI 67,69 0,38 USD

bis 7.25 Uhr - Union will Antrag zu Zurückweisungen in Bundestag einbringen, Bild - Richterbund: FDP blockiert Investitionen in Sicherheitsbehörden, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Bauindustrie pocht auf Brückensanierung, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

bis 23.45 Uhr Der frühere VW-Chef und heutige Infineon-Aufsichtsratschef Herbert Diess sieht noch eine Zukunft für Verbrenner-Fahrzeuge, Interview Wiwo - Im anhaltenden Streit über die Arbeit der Mindestlohnkommission sind Arbeitgeber und Gewerkschaften auf der Suche nach einer für alle gesichtswahrenden Lösung und beraten über eine neue Geschäftsordnung, HB - Autohersteller Kia glaubt an Europa, FAZ - KfW wirbt für EU-Verbriefungsform, BöZ

