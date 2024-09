Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT ERHOLT - Der Dax dürfte sich am Montag nach seiner tiefroten Vorwoche stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Beginn 0,3 Prozent höher auf 18.352 Punkte. Am Freitag war der deutsche Leitindex im Sog eines sehr schwachen US-Technologiesektors auf ein Tief seit Mitte August abgerutscht. Mit einem Wochenminus von mehr als drei Prozent war die Vorwoche die schlechteste seit Ende Juli gewesen. Laut dem Charttechniker Christoph Geyer war trotz der jüngsten Turbulenzen die "kaum anziehende Umsatztätigkeit" auffällig. "Dies deutet darauf hin, dass es sich bislang noch nicht um eine Ausverkaufssituation gehandelt hat", so der Experte. Von einer übergeordneten Trendwende sollte aktuell nicht ausgegangen werden, denn trotz generierter Verkaufssignale sieht Geyer den Dax zunächst lediglich in einer Korrektur. Diese könne noch bis in den Bereich der 18.000-Punkte-Marke führen. Die Unsicherheit droht aber vorerst hoch zu bleiben. Am Donnerstag teilt die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsentscheidung mit und in der Woche darauf die US-Notenbank Fed. Eine weitere Zinssenkung durch die EZB gilt an der Börse als eingepreist und in den USA ist es die grosse Frage, wie stark eine erste Zinssenkung ausfallen wird.

USA: - DEUTLICHE VERLUSTE - Konjunktursorgen und ein enttäuschender Ausblick des Chipkonzerns Broadcom haben am Freitag die US-Börsen stark belastet. Besonders heftig traf es erneut die Technologiewerte, die bereits am Dienstag auf Talfahrt gegangen waren. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 2,69 Prozent auf 18.421,31 Zähler ein. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Verlust von fast sechs Prozent. Es ist das grösste Wochenminus seit November 2022. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,01 auf 40.345,41 Punkte, nachdem er vor einer Woche bei gut 41.585 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte. Dies bedeutet für das Kursbarometer der Wall Street ein Wochen- und Monatsminus von knapp drei Prozent. Der September gilt als schlechter Börsenmonat. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 1,73 Prozent auf 5408,42 Punkte nach unten. Sein Wochenminus von mehr als vier Prozent ist das grösste seit März 2023.

ASIEN: - VERLUSTE - Eine schwache Wall Street und durchwachsene Konjunkturdaten haben die Börsen Asiens am Montag belastet. In Tokio fiel der Nikkei-225 im späten Handel um rund ein Prozent, womit er allerdings zwischenzeitliche Verlust deutlich eindämmte. Vor allem Technologiewerte folgten hier ihren US-Pendents mit deulicherern Kursverlusten. In China sank der CSI 300 mit den wichtigsten Festlandaktien um gut 1 Prozent und in Hongkong ging es für den Hang Seng um knapp 2 Prozent nach unten. Mit Blick auf China zeigten aktelle Inflationsdaten, dass das Deflationsrisiko weiter zunimmt.

DAX 18301,90 -1,48% XDAX 18255,03 -1,89% EuroSTOXX 50 4738,06 -1,60% Stoxx50 4356,82 -1,22% DJIA 40345,41 -1,01% S&P 500 5408,42 -1,73% NASDAQ 100 18421,31 -2,69%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,98 -0,42%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1078 -0,06% USD/Yen 142,84 0,39% Euro/Yen 158,25 0,32%

ROHÖL:

Brent 71,96 +0,90 USD WTI 68,59 +0,92 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler will Änderungen am Haushaltsentwurf der Regierung, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Gerald Gass, Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), warnt vor Leistungseinschränkungen, Augsburger Allgemeine

- Haushalt: Union legt Gutachten vor. Fraktionsvize Mathias Middelberg (CDU): "Bundesregierung manövriert am Abgrund der Verfassungswidrigkeit", Rheinische Post

- FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai befürwortet Zurückweisungen an den Grenzen und kündigt Neuordnung der Migrationspolitik an, Rheinische Post

- Grünen-Europapolitiker Erik Marquardt warnt vor Hektik bei Asyl-Verschärfungen, Tagesspiegel

- Polizeigewerkschaft GdP unter bestimmten Voraussetzungen für Zurückweisungen von Asylbewerbern an den Grenzen, Gespräch mit GdP-Vorsitzendem für die Bundespolizei, Andreas Rosskopf, Rheinische Post

- Kommunen fordern "Task Force Abschiebungen" des Bundes, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer des Deutsche Städte- und Gemeindebunds, André Berghegger, Rheinische Post

- Corona-Zahlen steigen: Kliniken und Heime in NRW können Maskenpflicht vorschreiben. Apotheke melden hohe Nachfrage nach Impfungen, Rheinische Post

- Union fordert vor Migrationstreffen am Dienstag "echte Asylwende", SPD zuversichtlich, Linke fordert Beteiligung der Kommunen, Gespräch mit innenpolitischem Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Alexander Throm, FDP-Fraktionschef Christian Dürr und SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese, Welt

- Frühere Cum-Ex-Chefermittlerin warnt vor erleichterter Steuerhinterziehung durch neues Gesetz, Gespräch mit Anne Brorhilker vom Verein Finanzwende, Table Briefings

- Ex-CSU-Chef Horst Seehofer über Alt-Kanzlerin Angela Merkels (CDU) Migrationspolitik: "Entscheidung von 2015 hat AfD in Parlamente gespült", FAZ

bis 5.00 Uhr:

- CSU-Chef Markus Söder: Zahl der Asylerstanträge muss "deutlich auf weit unter 100.000 auf Dauer reduziert werden, weil wir tatsächlich überfordert sind", FDP-Chef Christian Lindner pflichtet ihm bei, ARD-Sendung Bericht aus Berlin

- Expertenrat Pflegefinanzen des Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV): "Ampelregierung rechnet sich die Pflegefinanzen schön", FAZ

- Software AG schlägt Sparten für dreistellige Millionensumme los: Finanzinvestor Silver Lake zerschlägt Unternehmen nach Übernahme in kurzer Zeit, HB

- Chef von Raketen-Start-up Isar Aerospace: Im Weltall entsteht ein neuer Wirtschaftsraum, Interview mit Daniel Metzler, HB

- Chef der Beratungsfirma Rödl & Partner: "Es ist ein grösseres Risiko, sich nicht zur AfD zu äussern", Interview mit Christian Rödl, HB

- Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater: "Gold ist zurück auf der Tanzfläche der Finanzmärkte, und seine Musik spielt immer lauter", Gastbeitrag, FAZ

- Jobrad-Gründer Ulrich Prediger: "Das System Fahrrad ist in der politischen Szene völlig unterbelichtet", Gespräch, FAZ

- Explosionsschutzspezialist R. Stahl peilt Umsatz von einer halben Milliarde an, Gespräch mit Vorstandschef Mathias Hallmann, FAZ

