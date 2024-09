Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag dürften die Anleger am Freitag im Dax keine grösseren Wetten eingehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Beginn zehn Punkte höher auf 18.586 Punkte. Auf Wochen- und aktuell auch Septembersicht liegt der deutsche Leitindex rund 1,7 Prozent im Minus, obwohl er zwischenzeitlich noch fast auf 19.000 Punkte gestiegen war. Die US-Jobdaten sind das Wochenhighlight. Anleger erhoffen sich Signale für die US-Zinspolitik für den Rest des Jahres. Wenn die August-Daten nicht deutlich positiv überraschen, sondern vielmehr signalisieren, dass die jüngst unschöne Entwicklung sich fortsetzt, wird das Lager derer, die schnelle Fed-Zinssenkungen erwarten, kräftige zusätzliche Argumente anführen können, schrieben die Devisenmarktexperten der Commerzbank zuletzt.

USA: - ANLEGER SIND VORSICHTIG - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem nervösen Handel ohne klaren Trend geschlossen. Im Verlauf hatten insbesondere die zuletzt arg gebeutelten Technologie-Indizes mehrfach ihre Richtung geändert; letztlich legten sie etwas zu. Die Standardwerte hingegen gaben nach. Vor dem mit Spannung erwarteten monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag waren Konjunkturdaten gemischt ausgefallen. Sie gaben den Anlegern keine Orientierung. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,54 Prozent auf 40.755,75 Punkte nach unten. Das Börsenbarometer hatte erst am Freitag ein Rekordhoch erklommen. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,30 Prozent auf 5.503,41 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,05 Prozent auf 18.930,33 Zähler zu.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,5 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien gab um 0,3 Prozent nach. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong war der Handel wegen eines Taifuns eingeschränkt.

DAX 18576,50 -0,08% XDAX 18607,21 +0,25% EuroSTOXX 50 4815,15 -0,68% Stoxx50 4410,63 -0,99% DJIA 40755,75 -0,54% S&P 500 5503,41 -0,30% NASDAQ 100 18930,33 +0,05%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,83 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1118 0,07% USD/Yen 142,72 -0,51% Euro/Yen 158,67 -0,44%

ROHÖL:

Brent 72,81 0,10 USD WTI 69,23 0,08 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr

- Grünen-Europapolitiker Erik Marquardt fordert Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz im Streit um mögliche Zurückweisungen an deutschen Grenzen, Funke-Mediengruppe

- FDP-Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel hat erneut Änderungsbedarf am Rentenpaket II der Bundesregierung angemeldet, Interview, Rheinische Post

- Die Union wirft der Ampelkoalition vor der am Montag beginnenden Haushaltswoche im Bundestag einen unseriösen "Zocker-Haushalt" vor, Interview mit dem Chefhaushälter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Haase (CDU), Rheinische Post

- In NRW erwarten die Deutsche Bahn, die Verkehrsverbünde Rhein-Ruhr (VRR) und Rhein-Sieg (VRS) sowie der Fahrgästeverband Pro Bahn für Herbst erneut viele Verspätungen im Regionalverkehr, Rheinische Post

- Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) fordert die CDU zu Gesprächen mit seinem Landesverband auf, Interview, T-Online

bis 23.45 Uhr:

- Der Blue-Cap-Vorstandsvorsitzende Henning von Kottwitz begründet, warum sich die Münchner Beteiligungsgesellschaft mit Transaktionen schwertut, Interview, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- VW-Chef Oliver Blume hat ein beispielloses Sparprogramm angekündigt. "Wir müssen Volkswagen robuster aufstellen", Interview, HB

- Die FDP-Bundestagsfraktion will nach der bereits vereinbarten Wachstumsinitiative der Ampelkoalition weitere Massnahmen zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen ergreifen, HB

- Der Chef des chinesischen Onlinehändlers Shein, Donald Tang, wehrt sich gegen Kritik und sagt, wieso er eine Reform der Zollgrenzen begrüssen würde, Interview, HB

- Verdi-Chef Frank Werneke appelliert nach den Landtagswahlen im Osten an die CDU, für stabile Verhältnisse zu sorgen, Interview, HB

- Verdi-Chef Frank Werneke droht dem Bund, die Arbeitszeitregelungen aus dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD) zu kündigen, Interview, HB

- FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert die Grünen auf, ihre Haltung in Fragen der Asyl- und Migrationspolitik zu ändern. "Die Verweigerungshaltung der Grünen in der Migrationspolitik irritiert mich sehr", Interview, FAZ

- Auch im niedersächsischen Stade wird nun wegen möglicher Drohnen über Industriestandorten ermittelt, FAZ

- Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mahnt: "Hier steht eine

Schicksalswahl an", Interview, Tagesspiegel

- Der MIT-Ökonom Daron Acemoglu warnt vor einem irrationalen Überschwang für Künstliche Intelligenz und der unkontrollierten Machtfülle von Elon Musk, Interview, HB

