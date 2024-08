Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERSCHNAUFPAUSE NACH REKORD - Der Dax dürfte am Freitag etwas von seinem Rekordhoch zurückkommen. Der Broker IG sah den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Start 0,3 Prozent tiefer bei 18.858 Punkten. Am Vortag war der Dax mit 18.936 Punkten über seinen bisherigen Höchststand aus dem Mai geklettert und hatte sein Jahresplus auf knapp 13 Prozent ausgebaut. Die Skepsis unter den Anlegern bleibe aber hoch, schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Er verwies insbesondere auf weit unterdurchschnittliche Handelsumsätze.

USA: - DOW AUF REKORDHOCH - Die US-Börsen haben am Donnerstag die Enttäuschung über Nvidia insgesamt recht gut verkraftet. Der Leitindex Dow Jones Industrial kletterte im Verlauf bei rund 41.578 Punkten auf ein Rekordhoch und beendete den Handel mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 41.335,05 Punkten. Die Aussicht auf billiges Geld treibe die Börsen an, hiess es am Markt. US-Notenbank-Chef Jerome Powell habe auf dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole die Zinswende für September praktisch zementiert.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang zugelegt. Die Hoffnung auf eine Zinswende in den USA im September treibt die Märkte rund um den Globus weiter an. In Japan ging es für den Nikkei 225 um 0,2 Prozent nach oben. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um 1,8 Prozent zu und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien war mit plus 1,7 Prozent ähnlich stark.

DAX 18912,57 0,69% XDAX 18844,54 0,28% EuroSTOXX 50 4966,27 1,08% Stoxx50 4553,20 0,86% DJIA 41335,05 0,59% S&P 500 5591,96 0,00% NASDAQ 100 19325,45 -0,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,90 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1073 -0,04% USD/Yen 144,87 -0,09% Euro/Yen 160,42 -0,12%

ROHÖL:

Brent 80,18 0,24 USD WTI 76,13 0,22 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet für Anfang kommenden Jahres steigende Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Stern

- Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz hält eine intensive Auseinandersetzung über die Zukunft der Pflegeversicherung für dringend notwendig, Gespräch, Table Media

- Christian Reuter, Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, sieht schon jetzt durch die Kriege in der Ukraine und in Israel einen Einfluss auf Deutschland, Gespräch, Table Media

- Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD): "Ich wünsche mir wieder mehr Berechenbarkeit bei der Stromerzeugung", Gespräch, Web.de

- Der CDU-Spitzenkandidat aus Brandenburg, Jan Redmann, hat den Ausspruch der Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) "Wir schaffen das" für gescheitert erklärt und sich für eine Obergrenze von 100.000 Geflüchteten pro Jahr ausgesprochen, Gespräch, T-Online

- Die Gewerkschaft der Polizei rechnet durch das neue Sicherheitspaket der Bundesregierung mit einer Verbesserung der Gefahrenlage an den Bahnhöfen, Interview mit dem GdP-Vorsitzenden für die Bundespolizei, Andreas Rosskopf, Rheinische Post

- Der Deutsche Landkreistag (DLT) hat das Sicherheitspaket der Ampel nach dem Solinger Attentat begrüsst, aber auch als unzureichend kritisiert, Interview mit DLT-Präsident Reinhard Sager, Rheinische Post

- Angesichts einer sinkenden Zahl von Geldautomaten sorgen sich Länder und Verbraucherpolitiker um die Bargeldversorgung in Deutschland, Gespräch mit der verbraucherpolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nadine Heselhaus, Rheinische Post

- Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat ihren Vor-Vorgänger Dirk Niebel (FDP) scharf kritisiert, Gespräch, Rheinische Post

- Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat die Förderung von Radwegen in Peru aus ihrem Etat verteidigt, Gespräch, Rheinische Post

- Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) sieht Forderungen nach Entwicklungshilfe als Druckmittel für Rückführungen kritisch, Gespräch, Rheinische Post

- Die Bundesregierung hat ihre für nächste Woche geplante Klausur auf Schloss Meseberg abgesagt, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Albis Leasing nimmt Zukäufe ins Visier, Gespräch mit Firmenchef Sascha Lerchl, BöZ

- "Ausgrenzung produziert nur Märtyrer", Gespräch mit Jenoptik-Chef Stefan Traeger, HB

- Union weist angekündigte Asyl-Massnahmen der Ampel zurück, Bild

- "Schleichende Erosion des Vertrauens", Gespräch mit Politikberater Andreas Rödder, HB

- "So darf das Rentenpaket nicht kommen", Streitgespräch zwischen Juli-Chefin Franziska Brandmann und Juso-Vorsitzendem Philipp Türmer über Schuldenbremse, Rente und Reiche, FAZ

- AfD in Thüringen vor CDU - in Sachsen auf Platz 2, ZDF

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat baldige Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan angekündigt, Gespräch, ARD

- US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris: Meine Werte haben sich nicht geändert, Gespräch, CNN

- "Privat statt Staat ist abenteuerlich", Gespräch mit dem EU-Abgeordneten Martin Schirdewan (Linke), BöZ

- US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris: Würde Republikaner ins Kabinett holen, Gespräch, CNN

bis 21.00 Uhr:

- Apple in Gesprächen über Teilnahme an OpenAI-Finanzierungsrunde, WSJ

- OpenAI-Chef Sam Altman: ChatGPT hat über 200 Millionen WAUs, Gespräch, Axios

- Geschäftsführer der für die Wasserstoff und E-Mobilität zuständigen bundeseigenen Now GmbH wird abgelöst, Table Media

- Die Union hält das Sicherheitspaket der Ampel für unzureichend, Gespräch mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, Rheinische Post

- Der Grünen-Europaabgeordnete und Migrationspolitiker Erik Marquardt zweifelt an den Plänen der Ampelregierung, manchen Flüchtlingen die Leistungen komplett zu streichen, Gespräch, T-Online

- Der Asylrechtsexperte Winfried Kluth ist überzeugt davon, dass die Bundesregierung durch die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) tatsächlich die Möglichkeit hat, manchen Flüchtlingen die Leistungen komplett zu streichen, Interview, T-Online

- US-Vizepräsidentenkandidat J.D.Vance bittet Milliardär Peter Thiel um Unterstützung bei der Finanzierung der Wahlkampfkampagne von Donald Trump, Gespräch, FT

