Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag vor einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt prozentual unverändert auf 18 493 Punkte. Der deutsche Leitindex hatte in der laufenden Woche seinen rund 1.500-Punkte-Kursrutsch vom Monatsanfang endgültig wettgemacht, für mehr fehlt ihm bislang allerdings die Kraft. Im Fokus steht nun die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Anleger erhoffen sich von der Rede von Powell Hinweise, ob und wie deutlich die Fed den Leitzins im September senken wird und ob mit weiteren Zinsschritten im Jahresverlauf zu rechnen ist.

USA: - KURSVERLUSTE - Angeführt von deutlich schwächeren Technologiewerten sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag vor einer mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell eingeknickt. Der Dow Jones Industrial schloss 0,43 Prozent tiefer bei 40.712,78 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,89 Prozent auf 5.570,64 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,68 Prozent auf 19.491,84 Punkte nach unten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Das Warten auf geldpolitische Signale vom Notenbanker-Treffen im US-amerikanischen Jackson Hole prägt weiter das Geschehen. Am Nachmittag wird dort die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell erwartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann im späten Handel 0,5 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank hingegen zuletzt um 0,4 Prozent, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,6 Prozent zulegte.

DAX 18493,39 0,24% XDAX 18448,68 -0,15% EuroSTOXX 50 4885,00 -0,01% Stoxx50 4482,74 0,29% DJIA 40712,78 -0,43% S&P 500 5570,64 -0,89% NASDAQ 100 19491,84 -1,68%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,24 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1128 0,14% USD/Yen 145,69 -0,41% Euro/Yen 162,12 -0,27%

ROHÖL:

Brent 77,33 0,11 USD WTI 73,13 0,12 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Labour will offenbar Förderung kürzen: Britischer Pharmakonzern AstraZeneca droht mit Verlagerung der Impfstoffproduktion in die USA, FT

- Der maritime Koordinator der Bundesregierung, Dieter Janecek (Grüne), rechnet mit der Zustimmung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sowie dem Bundestags-Haushaltsausschuss und der EU-Kommission zur Rettung der angeschlagenen Meyer Werft, Gespräch, Rheinische Post

- Gutachten der wissenschaftlichen Dienste des Bundestags im Auftrag der FDP-Fraktion: Die Übernahme von Altschulden der Kommunen durch den Bund ist ohne eine Grundgesetzänderung an mehreren Stellen nicht möglich, Rheinische Post

- Angesichts weiter steigender Zahlen der Bürgergeld-Empfänger befürchtet die CDU im kommenden Jahr eine Finanzlücke von bis zu neun Milliarden Euro beim Bürgergeld, Gespräch mit dem haushaltspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Haase (CDU), Bild

- Die Datenschutzaufsicht in Deutschland muss nach Worten von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) "forschungsfreundlicher" gestaltet werden, Gespräch, Rheinische Post

- Litauens Ex-Staatsoberhaupt wirft Scholz "selbstmörderische" Naivität gegenüber Russland vor, Gespräch mit Vytautas Landsbergis, Politico

- Die Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie hat davor gewarnt, die Folgen von Wespen- und Bienenstichen für Allergiker zu unterschätzen, Gespräch mit Vorstandsmitglied Thilo Jakob, Rheinische Post

- Bundesgesundheitsministerium zieht erste Bilanz zum Organspende-Register: Fast 150.000 Einträge seit Mitte März, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Skydance Media wirft Paramount Bruch der Übernahmevereinbarung vor, WSJ

- "Elektroantrieb ist noch nicht auf Augenhöhe", Gespräch mit Porsche-Technikvorstand Michael Steiner über Autorennen, FAZ

- Der Gründer des Herstellers TISG sagt, dass bei der Tragödie der Bayesian grundlegende Vorkehrungen für die Sicherheit missachtet worden seien, Gespräch mit Giovanni Costantino, FAZ/Corriere della Sera

- "Das Interesse ist grösser als befürchtet", Gespräch mit Torsten Martini, Insolvenzverwalter, über die Signa-Insolvenz, notwendige Gebote und unerhörte Zahlungsflüsse, FAZ

- Statt die Arbeitsmoral zu beklagen, gilt es, die Arbeitsanreize zu verbessern, Gastbeitrag von Thomas Hoppe, Bundesvorsitzender des Verbands "Die jungen Unternehmer", FAZ

bis 21.00 Uhr:

- Commerzbank-Chef Manfred Knof strebt zweite Amtszeit an, HB

- Im Bieterverfahren um DB Schenker, die Logistiktochter der Deutschen Bahn, haben der dänische Konzern DSV sowie der Finanzinvestor CVC am Donnerstag rechtlich bindende Gebote in Milliardenhöhe abgegeben, HB

- Ampel will Staatsleistungen an Kirchen trotz Ablehnung der Länder beenden, FAZ

- Gesundheitsministerium: 2024 bislang 86 Mpox-Fälle in Deutschland, Table Media

- Der Chef des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt vor einer lang anhaltenden Wirtschaftskrise in Deutschland, Gespräch, HB

- Bei den Landtagswahlen am 1. September dürfte die AfD in Thüringen nach jüngsten Umfragen stärkste Partei werden. In Sachsen liefert sie sich demnach ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU, ARD

