Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem zehnten Gewinntag in Folge dürfte die Luft für den Dax am Dienstag dünner werden. Es zeichnet sich ein wenig bewegter Auftakt ohne Tendenz zu grösseren Gewinnmitnahmen ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt hauchdünn im Plus auf 18.436 Punkte. Das Niveau von Ende Juli ist mittlerweile fast wieder erreicht und der Rücksetzer um etwa 1.500 Punkte so gut wie aufgeholt. "Die ermutigenden Inflations- und Verbraucherausgabendaten der letzten Woche verstärkten die Hoffnung auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft, was die Märkte beruhigte", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. Der Markt richtet seine Blicke weiter auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole, von dem Ende der Woche Signale für die Geldpolitik erwartet werden. Die Zeichen stehen in den Vereinigten Staaten recht deutlich auf Leitzinssenkung.

USA: - GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben ihren jüngsten Aufwärtstrend zu Beginn der neuen Woche fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial kletterte um 0,58 Prozent auf 40.896,53 Punkte. In der vergangenen Woche hatte er knapp 3 Prozent gewonnen und damit so viel wie noch nie im laufenden Jahr. Der marktbreite S&P 500 legte am Montag um 0,97 Prozent auf 5.608,25 Zähler zu. Für den Nasdaq 100 ging es in den letzten Handelsminuten beschleunigt auf ein Vierwochenhoch. Das technologielastige Börsenbarometer gewann letztlich 1,32 Prozent auf 19.766,49 Punkte. Die Blicke der Anleger richten sich bereits auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 1,9 Prozent. Unterstützung lieferte eine leichte Schwäche des japanischen Yen, nachdem dieser Vortags zum US-Dollar noch deutlich angezogen hatte. Zudem kamen positive Signale von einer starken Wall Street. Gewinne gab es auch in Südkorea und Indien. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel hingegen um 0,4 Prozent und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen büsste 0,8 Prozent ein.

DAX 18421,69 0,54% XDAX 18441,42 0,62% EuroSTOXX 50 4871,41 0,64% Stoxx50 4474,68 0,48% DJIA 40896,53 0,58% S&P 500 5608,25 0,97% NASDAQ 100 19766,49 1,32%

Bund-Future 134,17 -0,01%

Euro/USD 1,1077 -0,07% USD/Yen 147,01 0,29% Euro/Yen 162,85 0,21%

Brent 77,04 -0,62 USD WTI 73,71 -0,66 USD

- Der Medienunternehmen Edgar Bronfman hat ein 4,3 Milliarden-Dollar-Angebot für Redstones National Amusements und Paramount-Beteiligung abgegeben, WSJ

- CDU-Vize Karl-Josef Laumann warnt Union vor weiteren Debatten über Koalition mit dem BSW / Klare Absage an Rente mit 70, Gespräch, Rheinische Post

- Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, ruft die CDU dazu auf, im Wahlkampf und in der weiteren Auseinandersetzung mit der Ampel auf klare Kante zu setzen, Gespräch, Rheinische Post

- Knapp zwei Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen vertiefen sich in der CDU die Differenzen über eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW): Während der frühere Generalsekretär Ruprecht Polenz eine mögliche Zusammenarbeit ablehnt, will der frühere CDU-Vorsitzende Armin Laschet eine Kooperation nicht ausschliessen, Tagesspiegel

- "Sehe Chance für Bündnis aus CDU, SPD und BSW", Interview mit dem Spitzenkandidaten der Thüringer Sozialdemokraten, Georg Maier, Welt

- Trotz sinkender Nachfrage beharrt die Regierung auf dem Ziel, bis 2030 die Zahl der Stromer zu verzehnfachen. Aber neue Zuschüsse lehnt der Verkehrsminister ab, Welt

- Bundesregierung will sich nicht für Widerspruchslösung bei Organspende aussprechen, Politico

- "Varta muss schneller, schlanker, effizienter und sparsamer werden", Gespräch mit Firmenchef Michael Ostermann, BöZ

- Andersen Global erwägt Börsengang seines US-Geschäfts Ende 2025, WSJ

- "Die DZ Bank will ein Payment Provider nicht nur für die rund 700 genossenschaftlichen Institute werden, sondern auch für viele weitere Banken ausserhalb des Sektors", Gespräch mit Vorstandsmitglied Thomas Ullrich, BöZ

- Bei US-Börsengängen müssen deutsche Unternehmen häufig in verstärktem Ausmass Wertpapiersammelklagen fürchten. Die bisher verbreitete D&O-Versicherung reicht laut dem Makler Marsh mitunter nicht aus, um die Risiken abzudecken, Gespräch mit Steffen Topf, Co-Chef Capital Markets Practice und Robert Nachama, dort Senior Counsel, BöZ

- Europa muss den Chips Act weiterentwickeln, Gastbeitrag von Christian Ehler, MdEP und ITRE-Vorsitzender sowie Oliver Schenk, MdEP und ITRE-Mitglied, FAZ

- Das Luftfahrt-Start-up Lilium prüft offensichtlich einen Verkauf an ausländische Investoren und eine Verlagerung ins Ausland, HB

- "Wir brauchen freie und sichere Seewege", Gespräch mit Admiral Axel Schulz, HB

- "Gut möglich, dass die Börsen in einen Bärenmarkt fallen", Gespräch mit MFS-Investment-Manager-Chef Michael Roberge, HB

