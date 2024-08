Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte die neue Woche so beginnen, wie die vorige geendet hat: schwach. Knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Beginn am Montag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Minus von 0,9 Prozent auf 17.497 Punkte. Nach dem Kursrutsch in der Vorwoche im Zuge schwacher Weltbörsen und der Furcht vor einer Rezession in den USA nimmt der Index allmählich Kurs auf die viel beachtete 200-Tage-Linie, die Hinweise auf den längerfristigen Trend gibt. Der technische Indikator liegt bei 17.399 Punkten. Die Vorgaben sind weiter ungünstig. In New York hatten sich am Freitag die Kursverluste fortgesetzt. In Japan brach der Nikkei am Montag abermals ein.

USA: - TALFAHRT SETZT SICH FORT - Die US-Börsen haben am Freitag ihre Talfahrt mit Tempo fortgesetzt. Schwache Arbeitsmarktdaten gaben den tags zuvor hochgekochten Rezessionssorgen weitere Nahrung. Die wachsenden Spannungen im Nahen Osten sowie enttäuschende Quartalsberichte von Intel und Amazon belasteten ebenfalls die Stimmung. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial büsste letztlich 1,51 Prozent auf 39.737,26 Punkte ein, womit sich für die abgelaufene Handelswoche ein Verlust von 2,1 Prozent ergibt.

ASIEN: - KURSEINBRUCH IN JAPAN GEHT WEITER - Die Schwäche an den Aktienmärkten in Asien hat sich zum Wochenstart insbesondere in Japan fortgesetzt. Der Anstieg des Yen, mögliche Zinserhöhungen und die trüberen Wirtschaftsaussichten für die USA untergraben dort das Vertrauen der Investoren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 beschleunigte am Montag seine Talfahrt und sackte zuletzt um 7,6 Prozent ab. In China war das Bild nicht ganz so trüb. Der techwertelastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank leicht um 0,2 Prozent und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte sogar um 0,2 Prozent zu.

DAX 17661,22 -2,33% XDAX 17702,64 -1,78% EuroSTOXX 50 4638,70 -2,67% Stoxx50 4321,02 -2,62% DJIA 39737,26 -1,51% S&P 500 5346,56 -1,84% NASDAQ 100 18440,84 -2,38%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,82 0,46%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0911 1,11% USD/Yen 146,51 -1,92% Euro/Yen 159,89 -0,80%

ROHÖL:

Brent 76,91 0,10 USD WTI 73,53 0,01 USD

PRESSESCHAU

bis 7.15 Uhr:

- SPD und Grüne tadeln Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) im Etatstreit, ARD

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat eine Volksbefragung zur Aufstellung von weitreichenden Waffensystemen der USA in Deutschland zur Abschreckung Russlands sowie einer möglichen Wehr- oder Dienstpflicht gefordert, Gespräch, Welt

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) übt scharfe Kritik an der Politik der Ampel-Koalition und fordert einen grundsätzlichen Kurswechsel in der Migrationspolitik und beim Bürgergeld, Gespräch, Welt

- Mislintat beim BVB vor dem Aus?, Bild, WAZ

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will mit den geplanten 1000 zusätzlichen Stellen für die Bundespolizei im kommenden Jahr auch den Grenzschutz verstärken, Gespräch, Rheinische Post

- Vergeltungsschläge wie im Nahostkonflikt sind im Kriegsrecht nach Angaben des Heidelberger Völkerrechtlers Matthias Hartwig nicht vorgesehen und können daher keinen militärischen Akt begründen, Gespräch, Rheinische Post

- Minijobs sind deutlich häufiger in Betrieben ohne Tarifbindung zu finden als in Firmen, die sich an Tarifverträge halten, Rheinische Post

- Die Union im Bundestag hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu aufgefordert, eine Verlängerung der stationären Grenzkontrollen an allen deutschen Binnengrenzen durchzusetzen, Gespräch mit dem innenpolitischen Sprecher, Alexander Throm (CDU), Rheinische Post

- Der geplante Stellenaufbau bei der Bundespolizei im kommenden Jahr ist aus Sicht des innenpolitischen Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Hartmann, dringend geboten, Gespräch, Rheinische Post

- Die von der Bundesregierung geplanten 1000 neuen Stellen für die Bundespolizei sind aus Sicht der Grünen-Bundestagsfraktion kein Argument für regelmässig verlängerte Grenzkontrollen, Gespräch mit der Parlamentarischen Geschäftsführerin, Irene Mihalic, Rheinische Post

- Die Unionsfraktion hat Einsparungen im Bundeshaushalt 2025 beim Bürgergeld und anderen Sozialleistungen durch mehr Zielgenauigkeit verlangt, Gespräch mit Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU), Rheinische Post

- Die Grünen haben neuen Verhandlungen über den Bundeshaushalt 2025 eine Absage erteilt, Gespräch mit Fraktionsvize Andreas Audretsch, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr:

- Lille will BVB-Stürmer Moukoko, Sky

- "Wir können noch locker 100 Zoofachmärkte aufmachen", Gespräch mit "Das Futterhaus"-Chefs Kristof Eggerstedt, Andreas Schulz darüber, wie sie auch ohne Finanzinvestor wachsen können und warum sie noch keinen Webshop haben, HB

- Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag unterstützt die Forderung von FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, generell und bundesweit einheitlich die Nationalität von Straftatverdächtigen zu nennen, Gespräch mit dem Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer, Thorsten Frei (CDU), Gespräch, Welt

- Der 99 Jahre alte frühere US-Präsident Jimmy Carter will nach Angaben seiner Familie unbedingt noch seine Stimme bei der anstehenden Wahl im November abgeben, Atlanta Journal Constitution

- Der Militärexperte Carlo Masala hält die Stationierung weitreichender US-Raketen in Deutschland für konsequent, Gespräch, HB

- Das war überfällig", Gespräch mit Ifo-Chef Clemens Fuest über die jüngste Entwicklung an den Finanzmärkten, HB

- Wie Firmen jetzt ihre ESG-Berichte verbessern können, Gastbeitrag von Ökonom Thorsten Grenz, FAZ

- KI-Kompetenz für alle, Gastbeitrag von GDD-Chef Rolf Schwartmann, FAZ

- "Autohöfe sind effizienter und preiswerter", Gespräch mit 24-Autohöfe-Gründer Alexander Ruscheinsky, FAZ

