Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - STABIL - Im Dax zeichnet sich am Freitag ein wenig veränderter Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit 18.300 Punkten knapp über dem Schlusskurs-Niveau vom Vortag. Der Ausverkauf im hoch bewerteten US-Technologiesektor war in dieser Woche auch am deutschen Aktienmarkt nicht spurlos vorübergegangen. Techwerte standen in New York auch am Vortag noch unter Druck. Auf Wochensicht steht der Dax noch im Plus. Er muss sich nun über der zuletzt viel beachteten 100-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend behaupten, die bei 18.285 Zählern verläuft.

USA: - TECH-WERTE GEBEN WEITER NACH - Nach dem Ausverkauf zur Wochenmitte haben die US-Technologiewerte auch am Donnerstag Verluste verzeichnet. Ein zwischenzeitlicher Stabilisierungsversuch misslang. Anleger trennten sich insbesondere von Papieren aus der Halbleiterbranche, nachdem aus Europa schlechte Nachrichten gekommen waren. Der Chip-Produzent STMicroelectronics und der Branchenausrüster BE Semiconductor hatten ihre Unternehmensziele gesenkt.

ASIEN: - STABIL - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich zum Wochenschluss nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Trotz der anhaltenden Schwäche der US-Technologiewerte legten einzelne Märkte leicht zu. Insgesamt hielten sich die Kursbewegungen nach einer schwachen Woche aber in engen Grenzen. Der japanische Nikkei 225 trat im späten Handel am Freitag auf der Stelle. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,2 Prozent zu, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen unverändert tendierte.

bis 7.15 Uhr: - Der Aufsichtsratschef von Ford Deutschland, Gunnar Herrmann, warnt eindringlich vor einem Abrücken vom Aus für den Verbrennermotor im Jahr 2035, Gespräch, Bild - Länder besorgt um Finanzierung der Schuldigitalisierung, Zeitungen der Mediengruppe Bayern - Der neue Impfstoff gegen Corona kann schon bald in Deutschland ausgeliefert werden, Gespräch mit Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Rheinische Post - Andreas Stoch, Vorsitzender der baden-württembergischen SPD, fordert von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mehr Führung, Rhein-Neckar-Zeitung - Debatte um Steuergeschenke für ausländische Fachkräfte: NRW-Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) geisselt "liberalen Allzeitklassiker der Steuererleichterung" und fürchtet "drastische Kürzungen" im nächsten Jahr, Rheinische Post - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion verlangt von der Bundesregierung ein deutlich schärferes Vorgehen gegen Rollfeld-Kleber an Flughäfen, Bild

bis 23.45 Uhr: - "Wir erfahren aus der Politik viel Aufmerksamkeit im positiven Sinne", Gespräch mit Merck-KGaA-Finanzchefin Helene von Roeder, BöZ - Europas wichtigstes Weltraumprojekt erhält einen weiteren Dämpfer: Die führenden Konzerne Airbus und Thales Alenia wollen sich vorläufig aus dem Konsortium des geplanten Satellitennetzwerks Iris2 zurückziehen, HB - Die weltgrösste Strategieberatung McKinsey hat in diesem Jahr deutlich weniger Seniorpartner berufen, HB - "Deutschland ist für FTI in Kontinentaleuropa der wichtigste Investitions- und Wachstumsmarkt", Gespräch mit Renato Fazzone, Chef für das Geschäft der Beratung in Deutschland, Österreich und der Schweiz, HB - "Die Immobilienkrise wird noch 18 bis 24 Monate dauern", Gespräch mit Bauwens-Chef Patrick Adenauer, HB - "Das Enttäuschungspotenzial für die Magnificient 7 ist riesengross", Gespräch mit Markus Zeiss, Leiter Aktien bei LBBW AM, BöZ - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versteht sich eigenen Angaben zufolge trotz unterschiedlicher Perspektiven politisch und privat sehr gut mit dem französischen Präsidenten, Gespräch, Saarbrücker Zeitung - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt im Kampf gegen irreguläre Migration weiter auf Grenzkontrollen, Gespräch, Saarbrücker Zeitung

bis 21.00 Uhr: - CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor hat die Ampelregierung für die vergleichsweise milden Strafen für Flughafen-Blockierer verantwortlich gemacht, Gespräch, Welt Fernsehen - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erwartet auch im Falle eines Wahlsiegs der Demokratin Kamala Harris ein angespannteres transatlantisches Verhältnis, Gespräch, HB - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht in SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich die grösste Gefahr für den Fortbestand der Ampel-Koalition, Gespräch, HB

