Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Am Dienstag zeichnen sich im Dax zunächst leichte Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 18.452 Punkte. Am Vortag schon hatten weitere Rekorde an der US-Technologiebörse Nasdaq am Nachmittag nicht geholfen. "Die Sorgen über die unsichere Regierungsbildung in Frankreich wiegen an den europäischen Börsen weiterhin schwerer als der Optimismus der Wallstreet", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Anleger warten nun auf eine Stellungnahme des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Kongress.

USA: - VERHALTEN - Die US-Börsen haben am Montag ihre Rekordjagd verhalten fortgesetzt. Die Anleger blieben grundsätzlich zuversichtlich, nachdem am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht der Notenbank Argumente für eine erste Zinssenkung noch vor der Präsidentschaftswahl im November geliefert hatte. Sowohl der breit aufgestellte S&P 500 als auch die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Höchststände, wenngleich am Ende nur leichte Gewinne übrig blieben. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es sogar um 0,08 Prozent auf 39.344,79 Punkte nach unten.

ASIEN: - GEMISCHT - In Asien hat die japanische Börse am Dienstag positiv den Ton angegeben. In Tokio ging die Rekordrally weiter, denn der Nikkei 225 erreichte gestützt auf Technologiewerte erneut eine Bestmarke. Kurz vor Schluss legte er 2,2 Prozent zu. Das Gesamtbild im Raum Asien-Pazifik war aber gemischt, wie Gewinne in Australien sowie verhaltene China-Börsen zeigen. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Börsen in Shanghai und Shenzhen stand zuletzt zwar hauchdünn im Plus. In der Sonderverwaltungszone Hongkong gab der Hang-Seng-Index kurz vor Schluss aber um 0,4 Prozent nach.

DAX 18472,05 -0,02% XDAX 18466,15 -0,22% EuroSTOXX 50 4969,83 -0,19% Stoxx50 4521,10 +0,02% DJIA 39344,79 -0,08% S&P 500 5572,85 +0,10% NASDAQ 100 20439,54 +0,23%

Bund-Future 131,1900 -0,06%

Euro/USD 1,0830 +0,06% USD/Yen 160,95 +0,07% Euro/Yen 174,31 +0,13%

Brent 85,53 -0,22 USD WTI 82,11 -0,22 USD

- Vor Nato-Gipfel: Bundeswehrverband kritisiert Rechentricks im Ampel-Haushalt und mangelnden politischen Willen, Welt

- Brief an Pistorius: FDP lehnt Wehrpflicht und verpflichtende Musterung ab, Welt

- Marcus Faber (FDP), neuer Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, verteidigt Verteidigungsbudget, Augsburger Allgemeine

- Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, kritisiert Ampel-Pläne für steuerfreie Überstunden und Abgabenrabatte für Ausländer und ältere Arbeitnehmer, Gespräch, Rheinische Post

- Städte- und Gemeindebund fordert Asylkosten-Befreiung, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) begrüsst die vom Bund geplanten Verschärfungen beim Bürgergeld, Gespräch, Rheinische Post

- NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur kritisiert die neue Kraftwerksstrategie von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) als unzureichend, Gespräch, Rheinische Post

- Umfrage: Mehrheit ist für Vermögenssteuer, Stern

- Union klettert in Wählergunst wieder über 30-Prozent-Marke - Merz steigt im Politikerranking auf bisher besten Wert, Bild

- Weil Asylbewerber die Annahme gemeinnütziger Arbeiten verweigern, kürzen erste Landkreise die Asyl-Leistungen, Bild

- Die Pläne der Bundesregierung für Steuererleichterungen bei ausländischen Fachkräften stossen in der Union auf scharfe Ablehnung, Bild

- Wirtschaft fordert von Ampel Umsetzung des Wachstumspakets noch im Sommer, Bild

- Die Deutsche Bahn will ihre Reiseprognosen mit Künstlicher Intelligenz künftig deutlich verbessern, Gespräch mit Vorstandsmitglied Daniela Gerd tom Markotten, FAZ

- Nach der Ankündigung der Verkehrsminister der Länder, den Preis für das Deutschlandticket im kommenden Jahr erhöhen zu wollen, warnt der Fahrgastverband Pro Bahn davor, zu stark an der Preisschraube zu drehen, Gespräch mit Verbandschef Detlef Neuss, Rheinische Post

- Der Spitzenverband der deutschen Wohnungswirtschaft (GdW) hat angesichts des Leerstands in den ostdeutschen Bundesländern das Thema Abriss adressiert, Gespräch mit Präsident Axel Gedaschko, HB

- Analyse: Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist stärker gestiegen als von Experten prognostiziert, HB

- "Investoren werden bei der Haushaltspolitik genau hingucken", Gespräch mit Christian Nolting, Chefanlagestratege der Privatkundensparte der Deutschen Bank, über den unklaren Wahlausgang in Frankreich und darüber, warum er mit stärkeren Kursschwankungen rechnet, HB

- "Mitarbeiter sollten nicht ins Büro kommen, wann es ihnen passt", Gespräch mit Professor Nicholas Bloom, HB

