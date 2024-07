Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Nach dem starken Vortag dürfte der Dax seine Gewinne am Donnerstag noch etwas ausbauen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 18.408 Punkte. Damit würde er seine 50-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 18.402 Punkten einem neuerlichen Test unterziehen. Sie hat den Dax in den vergangenen Wochen in einer Seitwärtsbewegung gehalten, und auch noch das Juli-Hoch von 18.460 Punkten eingefangen. In der US-Technologiebörse Nasdaq hatte es tags zuvor gleich zu Beginn des verkürzten Handels Rekordstände gegeben. Nach dem europäischen Handelsende ging es aber noch etwas weiter aufwärts und Nasdaq 100 sowie Nasdaq Composite schlossen mit Bestmarken. Feiertagsbedingt wird an diesem Donnerstag in den USA nicht gehandelt.

USA: - TECHWERTE WEITER GEFRAGT - Der Höhenflug an der Technologiebörse Nasdaq hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. Hatte der Auswahlindex Nasdaq 100 am Dienstag ein Rekordhoch nur um Haaresbreite verpasst, so schwang sich der Index am Mittwoch zu einer Höchstmarke auf. Mit einem Plus von 0,87 Prozent auf 20.186,63 Zähler setzte sich der Nasdaq 100 von der runden 20.000er-Marke nach oben ab. Einen Tag vor dem Feiertag "Independence Day" endete der Handel zwei Stunden früher als sonst, am Donnerstag bleiben die US-Börsen geschlossen. Deutlich ruhiger ging es im Leitindex Dow Jones Industrial zu, der 0,06 Prozent niedriger bei 39.308,00 Zählern schloss. Der marktbreite S&P 500 beendete den Handel 0,51 Prozent höher bei 5.537,02 Zählern und erreichte wie der Nasdaq 100 eine Höchstmarke.

ASIEN: - NIKKEI AUF REKORDKURS - Der japanische Leitindex Nikkei 225 hat sich am Donnerstag mit einem Plus von zuletzt 0,9 Prozent weiter seinem Rekordhoch genähert. Börsianer verwiesen auf eine weiterhin gute Stimmung der Anleger mit Blick auf die Entwicklung der Unternehmensgewinne und den weiterhin schwachen Yen. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen sank im späten Handel hingegen um 0,2 Prozent, während der technologielastige Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong nur knapp im Minus notierte.

DAX 18374,53 1,16% XDAX 18413,44 1,26% EuroSTOXX 50 4965,80 1,21% Stoxx50 4508,77 0,40% DJIA 39308,00 -0,06% S&P 500 5537,02 0,51% NASDAQ 100 20186,63 0,87%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 130,72 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0785 -0,03 USD/Yen 161,54 -0,09 Euro/Yen 174,23 -0,11

ROHÖL:

Brent 86,87 -0,47 USD WTI 83,35 -0,53 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.30 Uhr:

- Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) appelliert an die Ampel-Parteien, die Koalition nicht am Haushaltsstreit zerbrechen zu lassen, Welt TV

- Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr: Frauen bei Wehrpflicht einbeziehen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Portugal plant die Wiedereinführung von Steuererleichterungen für ausländische Fachkräfte, FT

- Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), sieht auf Deutschland im Falle einer Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten eine noch grössere Führungsverantwortung in Europa als bislang zukommen, Gespräch, Rheinische Post und General-Anzeiger

- Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) geht von einer Anhebung der Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte von derzeit sieben auf neun oder zehn Prozentpunkte aus, um den geplanten Umbau der Ställe im Sinn eines verbesserten Tierwohls finanzieren zu können, Welt TV

- Die Vorstandsvorsitzende des Forschungszentrums Jülich, Astrid Lambrecht, hat vor der wachsenden Intransparenz in den USA und China bei der Anwendung von Künstlicher Intelligenz gewarnt, Gespräch, Rheinische Post

bis 22.15 Uhr:

- "Lufthansa muss internationaler werden", Gespräch mit Firmenchef Carsten Spohr, FAZ

- US-Luxuskaufhausketten Saks Fifth Avenue und Neiman Marcus werden zusammengelegt, Amazon erhält Minderheitsanteil an neuem Unternehmens Saks Global, WSJ

- Die Chefin des Kieler Rückversicherungsvereins, Monika Köstlin, fordert eine einheitliche Definition kleiner und mittelgrosser Versicherer über alle unterschiedlichen Regulierungen. Nur so könnten Versicherer mit wenigen Mitarbeitern das Melde- und Berichtswesen stemmen, Gespräch, BöZ

- "Wenn wir das präventiv machen, würde das alles viel, viel billiger", Gespräch mit Soziologe Stefan Brunnhuber über radikale Nachhaltigkeit, FAZ

- Versicherer fordern schlanke Regulierung, BöZ

- EU gefährdet ihre grüne Führungsposition, Gastbeitrag von Consultant Nickolas Martin und Partner sowie Associate Director Til Bünder, beide bei Boston Consulting Group, BöZ

- KPMG-Experten Anne-Sophie Gogl und Jens Siebert sehen im digitalen Wholesale-Euro den "Katalysator für ein medienbruchfreies Ökosystem", Gespräch, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Entscheidend wird sein, wer Afrika mit Stahl beliefert, Gespräch mit Tata-Steel-Chef Thachat Viswanath Narendran, HB

- Analyse: Aktivistische Investoren verstärken seit dem Frühjahr ihre Kampagnen gegen Unternehmen in Deutschland und Grossbritannien, HB

- IfW-Studie: Die Strafzölle der EU werden die Zahl der Importe von Elektroautos aus China nahezu halbieren, HB

- "Krise und Transformation werden oft verwechselt", Gespräch mit Strategieberater Kai Bender darüber, was Krise von Transformation unterscheidet - und welche Reaktionen nötig sind, HB

