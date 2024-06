Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Nach seiner zweitägigen Stabilisierung dürfte sich im Dax zur Wochenmitte zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels stabil auf 18 132 Punkte. Seit Freitag hatte sich der Dax um 0,7 Prozent erholt und damit von der 100-Tage-Durchschnittslinie abgesetzt. Aus den USA kommen anders als zuletzt kaum Impulse. Nach der jüngsten Rekordrally der Technologiewerte schaffte am Vorabend zunächst nur noch der marktbreite S&P 500 minimal einen weiteren Höchststand. Der Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 verteidigte aber immerhin die jüngsten Gewinne. Am heutigen Mittwoch wird wegen des "Juneteenth"-Feiertags nicht gehandelt.

USA: - SCHWUNGLOS - Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag eine Auszeit genommen. Die Kursgewinne waren überschaubar. Die geradezu entfesselten Kurse der Halbleiterbranche kannten aber erneut kein Halten auf dem Weg nach oben. Papiere von Nvidia lösten mit ihrer ungebrochenen Hausse sogar Apple und Microsoft als wertvollstes Unternehmen der USA ab. Der Dow Jones Industrial schloss bei 38 834,86 Punkten, ein moderates Plus von 0,15 Prozent. Der marktbreite S&P 500 erreichte im Tagesverlauf ein weiteres Rekordhoch und beendete den Handel mit einem Aufschlag von 0,25 Prozent auf 5487,03 Zähler. Er hatte schon am Vortag einen Höchststand erreicht. Der Nasdaq 100 zeigte sich mit plus 0,03 Prozent auf 19 908,86 Punkte kaum verändert. Ein sechstes Rekordhoch in Folge blieb dem technologielastigen Index damit verwehrt, ebenso wie der Anstieg über die runde Marke von 20 000 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio war der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende kaum verändert. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index um gut 2 Prozent nach oben, während der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen im späten Handel um 0,2 Prozent fiel.

DAX 18131,97 0,35% XDAX 18147,82 -0,02% EuroSTOXX 50 4915,47 0,72% Stoxx50 4513,19 0,62% DJIA 38834,86 0,15% S&P 500 5487,03 0,25% NASDAQ 100 19908,85 0,03%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,60 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0736 -0,03% USD/Yen 157,82 -0,02% Euro/Yen 169,44 -0,06%

ROHÖL:

Brent 85,39 +0,06 USD WTI 80,77 +0,06 USD

PRESSESCHAU

bis 06.50 Uhr:

- Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner: Regierung muss Ostdeutschen Ukraine-Politik offen erklären, Rheinische Post

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD): Vertrauliche Gespräche über Abschiebungen mit mehreren Staaten, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Ostbeauftragter Carsten Schneider (SPD): Für mehr Fachkräfte "Klima der Offenheit" nötig, Rheinische Post

- NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will mit Vorstoss KI-Missbrauchsbilder verhindern, Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ)

- Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) fordert ein Sofortabschiebeprogramm für Intensivtäter, Table.Briefings

- Richterbund fordert Ampel zu rascher Vorratsdatenspeicherung auf, Rheinische Post

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) begrüsst die Krankenhausreform, die NRW-Minister Karl-Josef Laumann (CDU) vorgelegt hat, Rheinische Post

- Vor wenigen Wochen ist der Bundesklinik-Atlas an den Start gegangen, der Patienten über die Qualität der einzelnen Häuser aufklären soll, Rheinische Post

- Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will noch in diesem Jahr in ganz Deutschland mit Landesverbänden vertreten sein, Rheinische Post

- Kabinettsbeschluss zu Bundesetat 2025 könnte sich verschieben, Bild

- Amy Gutmann, scheidende US-Botschafterin in Berlin: "Der Antisemitismus erhebt sein Haupt in Deutschland und in den USA. Wir müssen aufstehen gegen alle Formen des Hasses", Welt TV

bis 23.45 Uhr:

- "Investoren aus den USA und Asien hören aktuell von möglichen Risiken und verkaufen lieber", sagt Amundi-Investmentchef Vincent Mortier, BöZ

- "Echtzeit wird bei Zahlungen online immer wichtiger", sagt die Chefin von Brite Payments, Lena Hackelöer, Gespräch, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- 2023 meldeten die Jobcenter 38 963 Fälle mutmasslicher Schwarzarbeit bei Bürgergeld-Empfängern dem Zoll, Table.Briefings

- Die Kommunen rechnen mit 13 Milliarden Euro mit einem weit höheren Defizit für 2024 als bisher angenommen, FAZ

- Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, hat als Reaktion auf die Ost-Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Gesundheitspolitik der Bundesregierung kritisiert, Interview, Rheinische Post

- Die Regierung will die Bürokratielasten für Unternehmen verringern, HB

- Bauträger können KfW-Fristen nicht einhalten, HB

