Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Auch zu Beginn der neuen Börsenwoche zeichnet sich kein Ende für die jüngste Stagnation am deutschen Aktienmarkt ab. Der Dax dürfte die Konsolidierung unter 19 000 Punkten fortsetzen. Der Broker IG berechnete den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel leicht im Minus bei 18 684 Zählern. Beobachter sehen den Dax bis auf Weiteres in einer Spanne zwischen dem Tief vom Freitag bei gut 18 500 Punkten und dem Rekordhoch von Mitte Mai bei knapp 18 900 Zählern. Grössere Impulse von den US-Börsen am späten Freitag gibt es nicht. Zudem bleibt der US-Aktienmarkt am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. In Asien tendieren die Aktienmärkte derweil überwiegend freundlich.

USA: - GEWINNE - An den US-Börsen haben die Anleger am Ende einer bewegten Woche wieder etwas Zuversicht geschöpft. Die wichtigsten Indizes legten am Freitag zum Teil spürbar zu. Die Furcht der Anleger vor weiterhin hohen Zinsen rückte nach jüngsten Daten zu den Inflationserwartungen der Verbraucher etwas in den Hintergrund. Der Dow Jones Industrial schaffte ein Plus von 0,01 Prozent auf 39 069,59 Punkte. Auf Wochensicht aber ergibt sich ein Minus von 2,33 Prozent, denn der Leitindex hatte am Donnerstag stark unter Zinssorgen gelitten. Am Montag bleibt der Aktienmarkt wegen eines Feiertages geschlossen.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Die freundliche Stimmung an den US-Märkten zum Wochenschluss sorgte auch in Asien für etwas Rückenwind. Am Montag bleibt der US-Aktienmarkt allerdings wegen eines Feiertages geschlossen. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um rund 0,4 Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann im späten Handel 0,3 Prozent und in der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent nach oben.

DAX 18693,37 0,01% XDAX 18700,99 0,58% EuroSTOXX 50 5035,41 -0,04% Stoxx50 4496,66 -0,32% DJIA 39069,59 0,01% S&P 500 5304,72 0,70% NASDAQ 100 18808,35 0,99%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 130,08 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0848 0,01% USD/Yen 156,79 -0,13% Euro/Yen 170,09 -0,11%

ROHÖL:

Brent 82,34 0,22 USD WTI 78,00 0,28 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- UBS schliesst externen Nachfolger für Chef Sergio Ermotti aus, FT

- Die Europäische Zentralbank ist bereit für Zinssenkungen, Interview mit EZB-Chefvolkswirt Philip Lane, FT

- Lufthansa Technik strebt bei Bordunterhaltung Alleinkontrolle an: Südkoreanische LG wird verdrängt, Welt

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) pocht bei den Haushaltsberatungen weiter auf seinen Sparkurs und die Einhaltung der Schuldenbremse, ZDF-Sendung Berlin direkt

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich alarmiert gezeigt über den Anstieg der Zahl an Pflegebedürftigen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten, Nicolas Schmit, warnt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor einer Zusammenarbeit mit Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni nach der Wahl, Gespräch, Table Media

- Der Spitzenkandidat der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) für die Europawahl, Fabio De Masi, will auch in Brüssel den Kampf gegen Korruption fortsetzen, Gespräch, Rheinische Post

- Der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat angeregt, die hochdotierten Töpfe in Brüssel für die Ukraine-Hilfe zu nutzen, Gespräch, Rheinische Post

- Auslaufende EU-Richtlinie im März 2025: CDU und FDP fordern Anschlusslösung für Schutz ukrainischer Flüchtlinge, Rheinische Post

- Im Kampf gegen Extremismusfinanzierung haben die Grünen Finanzminister Christian Lindner (FDP) Untätigkeit vorgeworfen, Gespräch mit Innenpolitikerin Misbah Khan, Rheinische Post

- Nach der Einigung auf das Rentenpaket II erwartet das Finanzministerium von FDP-Chef Christian Lindner, dass Bundeskanzler Olaf Scholz die SPD-Minister auf Sparkurs bringt, Bild

- Israels Ex-Premierminister Ehud Olmert kämpft für die Zweistaatenlösung. Eine jetzige Anerkennung Palästinas hält er jedoch für kontraproduktiv, Interview, Welt

bis 20.30 Uhr:

- Die beiden grössten deutschen Privatbanken stellen sich darauf ein, dass sie für ihre Russlandtöchter Insolvenz beantragen müssen, HB

- Die Fondsgesellschaft DWS will in naher Zukunft einen Schlussstrich unter ihren wichtigsten Rechtsstreit ziehen: die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen Greenwashing-Vorwürfen, HB

- "Der Service, den wir anbieten, muss sitzen", Gespräch mit Deutsche-Bank-Privatkundenchef Claudio de Sanctis, HB

- Dr. Reddy's Laboratories kurz vor Übernahme von Vermögenswerten wie Nicotinell von Haleon, Sky News

- Biontech-Chef Ugur Sahin ist zuversichtlich, die Zahl der durch Krebs verursachten Todesfälle deutlich senken zu können, Gespräch, HB

- Die Deutsche Bahn (DB) kann auf hohe Einnahmen durch den Verkauf ihrer Logistiktochter DB Schenker hoffen, HB

- "René Benko hat die Innenstädte ganz schön reingerissen", Gespräch mit Wempe-Inhaberin Kim-Eva Wempe über die Zukunft deutscher Innenstädte - und die ihrer Firma, HB

- Grisebach-Chefin Diandra Donecker sieht Deutschland als Kunsthandelsstandort durch Kulturgutschutz für Caspar David Friedrichs Skizzenbuch beschädigt, Gespräch, FAZ

- Der neue Chef des Energiekonzerns EnBW, Georg Stamatelopoulos, hält die deutsche Energiewende für unnötig teuer, Gespräch, HB

- Der frühere indische Zentralbankchef Raghuram Rajan sorgt sich um die wirtschaftliche Entwicklung Indiens, Gespräch, HB

- Biosprit-Branche enttäuscht von Verordnung gegen Milliarden-Trick, HB

- "Mit dem Verbrennerverbot ist die europäische Politik falsch abgebogen, die Entscheidung muss dringend korrigiert werden", Gespräch mit Volker Schmid, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Niedersachsenmetall, FAZ

- Die Unionsfraktion hat Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) für seinen Vorwurf, Israel begehe im Gaza-Krieg einen Völkerrechtsbruch, scharf kritisiert, Gespräch mit Johann Wadephul (CDU), stellvertretender Bundestagsfraktionsvorsitzender, Welt

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will dem Haushaltsstreit ein Ende setzen, HB

- Europa muss auch besser darin werden, Talente anzuwerben und Zukunftskompetenzen zu sichern, Gastbeitrag von BDA-Präsident Rainer Dulger, MEDEF-Präsident und BDI-Präsident Siegfried Russwurm, FAZ

- "Pflanzt keinen Wein mehr an", Gespräch mit Reh-Kendermann-Geschäftsführern Carl Reh und Alexander Rittlinger, FAZ

/jha/