Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - STABIL AUF HOHEM NIVEAU - Im Dax zeichnen sich zur Wochenmitte vor den Quartalszahlen von Nvidia und dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed zunächst keine grossen Sprünge ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,07 Prozent auf 18 740 Punkten. Das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei gut 18 892 Punkten bleibt nah, somit auch die runde Marke von 19 000 Zählern. Spannend wird es vor allem am Abend auf der anderen Seite des Atlantiks, wenn das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht wird und Anleger Hinweise bekommen können auf den weiteren geldpolitischen Kurs in den USA. Am Markt wird erwartet, dass die Fed die Zinsen später anheben wird als etwa die Europäische Zentralbank (EZB), weil sich die Inflation in der grössten Volkswirtschaft der Welt bislang noch hartnäckiger gezeigt hatte.

USA: - REKORD BEI TECHWERTEN - An den US-Börsen hat sich am Dienstag die jüngste Rekordfahrt in gemässigtem Tempo fortgesetzt. Die wichtigsten Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Rekordhochs. Ansonsten warteten Anleger gespannt auf den Quartalsbericht, den das KI-Vorzeigeunternehmen Nvidia am Mittwoch nach Börsenschluss vorlegen will. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,17 Prozent auf 39 872,99 Punkte, nachdem er zu Wochenbeginn bei gut 40 077 Punkten einen Höchststand erreicht hatte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Kursausschläge hielten sich insgesamt aber in engen Grenzen. Mit Spannung wird auf neue Impulse am Abend aus den USA gewartet. Quartalszahlen von Nvidia und das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed stehen an. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,7 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen legte im späten Handel hingegen um 0,1 Prozent zu. In der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der technologielastige Hang-Seng-Index 0,2 Prozent.

DAX 18726,76 -0,22% XDAX 18744,49 -0,03% EuroSTOXX 50 5046,99 -0,54% Stoxx50 4529,82 -0,04% DJIA 39872,99 0,17% S&P 500 5321,41 0,25% NASDAQ 100 18713,80 0,21%

Bund-Future 130,74 -0,03%

Euro/USD 1,0853 -0,01% USD/Yen 156,36 0,13% Euro/Yen 169,70 0,12%

Brent 82,27 -0,61 USD WTI 78,27 -0,63 USD

bis 6.15 Uhr: - Israel hat Rafah-Einsatzpläne eingeschränkt, Times of Israel und Washington Post - Länder beraten am 20. Juni mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über Versicherung für Elementarschäden, Augsburger Allgemeine - Personalausweis wird bei Direktversand um fast 50 Prozent teurer, Bund lehnt Kostenübernahme ab, Rheinische Post - Die Bundesregierung will die Tankstellen verpflichten, ab 2028 Schnellladesäulen für E-Fahrzeuge zu betreiben, Bild - Deutscher Landkreistag beklagt Wohnungsknappheit und Mietenexplosion an Küsten, Neue Osnabrücker Zeitung - Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) lässt offen, ob ein vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag erlassener Haftbefehl gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Deutschland vollstreckt werden würde, Gespräch, Bild - Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) unterstützt nachdrücklich die Forderung von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach einer Erhöhung der Ukraine-Hilfe um 3,8 Milliarden Euro in diesem Jahr, Bild

bis 23.45 Uhr: - "Wir müssen jetzt aufstehen und einschreiten", Gespräch mit Siemens-Chef Roland Busch und Mercedes-Chef Ola Källenius über die Europawahl, 75 Jahre Grundgesetz und warum Bürokratie und Viertagewoche dem Wirtschaftswunder 2.0 im Weg stehen, FAZ - Wir sollten uns hüten, Handel und Investitionen nur auf Demokratien zu beschränken, Gastbeitrag von Karl Haeusgen, Präsident des Maschinenbauverbands VDMA und Jeff Rathke, Präsident des American-German Institute, FAZ - Finanzminister Christian Lindner (FDP) wirft Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) vor, einem weiteren EU-Kreditprogramm das Wort zu reden, Gespräch, FAZ - Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wirbt für zusätzliche Luftabwehrsysteme für die Ukraine, Gespräch, ZDF - Aussenministerin Annalena Baerbock hat die neue Übung russischer Atomstreitkräfte scharf kritisiert, Gespräch, ZDF - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat versichert, Israel habe nicht vor, nach dem Gazakrieg Siedlungen im Gazastreifen zu errichten, Gespräch, CNN

bis 21.00 Uhr: - "Boeing sendet Schockwellen", Gespräch mit Airbus-Finanzchef Thomas Toepfer darüber, welche negativen Folgen die Probleme des US-Rivalen auch für den europäischen Flugzeugbauer haben, HB - Ampel-Fraktionen bei Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen offen für Alternativen zu hoher Einmalzahlung, Welt - Bundesagentur-Vorstand Daniel Terzenbach warnt Regierung vor Budgetkürzung, FAZ - Union hofft, dass Haftbefehl gegen Netanjahu nicht erteilt wird, Welt - Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will mit dem Konzept "Leitmärkte für klimafreundliche Grundstoffe" erreichen, dass sich klimafreundlich hergestellte Produkte wie Stahl, Zement, Ammoniak und Ethylen an den Märkten als Alternative zu konventionell hergestellten Produkten durchsetzen, HB - Die Spitzenmanager der Dax-Konzerne haben 2023 insgesamt wieder mehr verdient - trotz sinkender Gewinne, HB - Der Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel, rät der EU-Kommission von Zöllen auf chinesische Elektroautos ab., Gespräch, HB

