Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS ERHOLT ERWARTET - Der Dax dürfte sich zum Ende einer bislang schwachen Woche etwas erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,3 Prozent höher auf 17 959 Punkte. Damit würde er sich wieder oberhalb der zuletzt hart umkämpften 50-Tage-Durchschnittslinie platzieren. Sein Wochenminus von bisher anderthalb Prozent würde er reduzieren. Etwas Rückenwind geben die Vorgaben aus den Vereinigten Staaten, wo es für die wichtigsten Indizes nach dem europäischen Handelsende nach oben ging. Gerade Technologiewerte erholten sich.

USA: - ERHOLT - Die US-Börsen haben am Donnerstag neuen Schwung erhalten. Die Anleger bewerteten weiter die Zinssignale der US-Notenbank Fed vom Vortag und aktuelle Konjunkturdaten. Zudem wirft der monatliche Arbeitsmarktbericht bereits seine Schatten voraus. Er wird am Freitag veröffentlicht. Vorher legt das Schwergewicht Apple am Donnerstag nach Börsenschluss seinen Quartalsbericht vor. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Plus von 0,85 Prozent auf 38 225,66 Punkte.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die positiven Impulse vom US-Technologieschwergewicht Apple nach US-Börsenschluss sorgten auch dort für etwas Rückenwind. Der Markt in Hongkong legte deutlich deutlich zu. In der Sonderverwaltungszone baute der technologielastige Hang Seng seine Gewinne vom Vortag aus und gewann zuletzt 1,1 Prozent. In Japan und China wurde feiertagsbedingt unterdessen nicht gehandelt.

DAX 17896,50 -0,20 XDAX 17935,93 0,21 EuroSTOXX 50 4890,61 -0,62 Stoxx50 4370,70 -0,47 DJIA 38225,66 0,85 S&P 500 5064,20 0,91 NASDAQ 100 17541,54 1,29

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,73 0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0733 0,07 USD/Yen 152,99 -0,40 Euro/Yen 164,21 -0,38

ROHÖL:

Brent 83,88 0,23 USD WTI 79,19 0,24 USD

PRESSESCHAU

- Israel rechnet mit Ablehnung von Geisel-Deal durch die Hamas, Times of Israel und WSJ

- Grünen-Politiker Anton Hofreiter: Mit "Agentengesetz" kann Georgien nicht Teil der EU werden, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), hat sich für eine Koalition mit den Grünen auf Bundesebene ausgesprochen, Gespräch, FAZ

- Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestages, Udo Schiefner (SPD), hat die Einführung eines Infrastrukturfonds ab dem kommenden Jahr gefordert, um Investitionen in Schienen, Strassen und Brücken finanzieren zu können, Gespräch, Rheinische Post

- In der Diskussion über den Bundeshaushalt 2025 hat die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, die Ampelkoalition zu einer behutsamen Reform der Schuldenbremse verbunden mit Subventionsabbau aufgefordert, Gespräch, Rheinische Post

- SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch hat mit Blick auf die Haushaltsaufstellung für das kommende Jahr vor unzureichenden Mitteln für die soziale Abfederung von notwendigen Klimaschutzmassnahmen gewarnt, Gespräch, Rheinische Post

- Um die Zahl der Geburten in Deutschland wieder zu erhöhen, plädiert das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln für eine Wiedereinführung gestaffelter Kindergeldbeträge, Gespräch mit Wido Geis-Thöne, Senior Economist für Familienpolitik, Bild

- Angesichts der sinkenden Geburtenrate warnt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung vor negativen Folgen für die Sozialkassen, Gespräch mit Vize-Direktor Martin Bujard, Bild

- Angesichts der eingereichten Etatpläne der Bundesministerien für den Bundeshaushalt 2025 fordert FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai die Koalitionspartner SPD und Grüne zur strikten Einhaltung der Schuldenbremse auf und bezeichnet sie als unverhandelbar, Gespräch, Bild

- Accenture will Parsionate kaufen, HB

- "Es gab nie mehr Flexibilität als heute", Gespräch mit Telefonica-Deutschland-Personalchefin Nicole Gerhardt über neue Rahmenbedingungen und geeignete Führung für die hybride Arbeit, Lust auf Leistung und wie sie mithilfe von KI Talente identifizieren will, HB

- Reinhold Würth, einer der wohl renommiertesten deutschen Unternehmer, macht sich "grosse Sorgen" um die Zukunft des Landes - vor allem wegen des Aufstiegs der AfD, Gespräch, HB

- "Die US-Regierung kann eine Art Schneeballsystem betreiben", Gespräch mit Ökonom Markus Brunnermeier, HB

- "Wir wollen, dass der Markt umkämpft ist", Gespräch mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, HB

- "Ich sehe die Finanzrisiken bei den Banken und Staaten", Gespräch mit LGT-Chef Prinz Max von und zu Liechtenstein, HB

- "Die Balance ist äusserst fragil", Gespräch mit Historiker Chris Miller über die den schwindenden Vorsprung der USA bei Halbleitern und die Gefahr eines Angriffs Chinas auf Taiwan, HB

- Ex-Premierminister Boris Johnson wegen fehlendem Ausweis am Wahllokal abgewiesen, Sky News

- "Städte werden immer exklusiver", Gespräch mit Rics-Chefin Susanne Eickermann-Riepe über urbane Einfalt, sinkende Bewertungen und steigende Mieten, FAZ

- Keinen Staatsfonds in der Altersvorsorge, Gastbeitrag von BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter, FAZ

- Der Anführer der islamistischen Hamas im umkämpften Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, hat beim Verhandlungsangebot für einen Geisel-Deal noch drei Forderungen, Channel 12

- "Kurzfristig deutliche Preisausschläge möglich", Gespräch mit Nitesh Shah, Leiter Rohstoff- und Makro-Research für Europa bei Wisdom Tree darüber, weshalb der Ölpreis auf geopolitische Krisen stark reagieren kann, Opec plus aber langfristig die Kontrolle über den Ölmarkt behalten wird, BöZ

- "Wir wollen europäisches Kapital in die USA holen", Gespräch mit Celine Winter, Head of Business Developement von W5, BöZ

- Sony und Apollo legen Übernahmeangebot für Paramount über 26 Milliarden US-Dollar in bar vor, WSJ und NYT

- FTC hat Beschuldigungen gegen Ex-Pioneer-Chef Scott Sheffield wegen versuchter Absprachen mit Opec zur Koordination der Ölproduktion und der Erhöhung von Ölpreisen für eine mögliche strafrechtliche Untersuchung an das US-Justizministerium weitergeleitet, WSJ

- Der Gashersteller Messer stellt sich auf eine lange Beteiligung des neuen Minderheitseigners Gic ein, Gespräch mit Firmenchef Bernd Eulitz, FAZ

- Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), hat sich für eine Öffnung der CDU gegenüber der Linkspartei ausgesprochen, Interview, FAZ

- Eine knappe Mehrheit der Deutschen will einer Umfrage zufolge an der Schuldenbremse festhalten, ARD

