Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG SETZT SICH FORT - Der Dax könnte am Dienstag wieder die Marke von 18 000 Punkten anlaufen und damit seinen positiven Wochenbeginn fortsetzen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,53 Prozent auf 17 955 Punkte. Von seiner zuletzt dreiwöchigen Korrektur scheint sich das Barometer also weiter zu erholen. Zum Treiber könnten am Dienstag die am Vorabend nach US-Börsenschluss präsentierten Quartalszahlen von SAP werden. Die Aktien von Europas grösstem Softwarehersteller sind im Dax das Schwergewicht. Analyst Mohammed Moawalla von Goldman Sachs rechnet mit einer positiven Kursreaktion nach der jüngsten Korrektur. Die Kernpunkte der Anlagestory der Walldorfer seien intakt.

USA: - ERHOLUNG - Die Anleger an den New Yorker Börsen sind am Montag vor den demnächst erwarteten Quartalszahlen grosser Technologieriesen wieder mutiger geworden. "Die Beruhigung im Nahost-Konflikt spiegelt sich auch an den internationalen Finanzmärkten wider", begründete Marktbeobachter Andreas Lipkow die wieder etwas bessere Stimmungslage nach einem bislang schwachen April. Zu Beginn war die Kauflaune zwar noch verhalten, doch im Verlauf kam etwas mehr Schwung in die Kurse. Insbesondere Technologiewerte waren gefragt. Der Dow Jones Industrial mit stärkerem Fokus auf Standardwerte gewann 0,67 Prozent auf 38 239,98 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend Kursgewinne verzeichnet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor Handelsende um rund 0,5 Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen büsste hingegen rund 0,6 Prozent ein, während der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong deutlich um 1,6 Prozent zulegte. Bereits in den USA am Vorabend waren Technologiewerte besonders stark gefragt. Der Rückenwind aus den USA wirkte auch in Asien positiv.

DAX 17860,80 0,70 XDAX 17926,97 1,15 EuroSTOXX 50 4936,85 0,38 Stoxx50 4364,60 0,59 DJIA 38239,98 0,67 S&P 500 5010,60 0,87 NASDAQ 100 17210,89 1,02

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 131,21 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0653 -0,01 USD/Yen 154,78 -0,05 Euro/Yen 164,88 -0,06

ROHÖL:

Brent 87,45 0,45 USD WTI 82,34 0,44 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Israels Bodenoffensive in Rafah rückt näher, WSJ

- Abgang von Cum-Ex-Staatsanwältin: Ex-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) fordert Untersuchungsausschuss in NRW, Gespräch, Table Media

- Umfrage: Alle Ampel-Parteien verlieren in der Wählergunst, Bild

- Im Kampf gegen immer höhere Gesundheitskosten schlagen Experten mehr Eigenbeteiligung der gesetzlich Krankenversicherten und eine Wiedereinführung der Praxisgebühr vor, Bild

- CDU-Sicherheitsexperte Roderich Kiesewetter: Deutschland gegen China-Spionage schlecht gewappnet, HB und Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Zweite Amtszeit Ursula von der Leyens laut Martin Schulz kein Automatismus /

Ex-EU-Parlamentspräsident: "EU-Kommission hat international an Einfluss verloren", Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- "Die Magnificent 7 haben schon zu viel Strecke hinter sich", Gespräch mit Luca Pesarini, CIO von Ethenea, BöZ

- Für die Klimatransformation braucht es gezielte gesetzliche Änderungen zur Mobilisierung von Kapital. Das ist bisher noch nicht geschehen, aber entscheidend für den Erfolg des ganzen Vorhabens, Gastbeitrag von Andreas Kalusche, Vorstandsmitglied, Bundesverband Alternative Investments und Frank Dornseifer, Geschäftsführer, Bundesverband Alternative Investments, BöZ

- Ein halbes Jahrhundert nach Inkrafttreten des Betriebsrentengesetzes

ist die zweite "Säule" der deutschen Alterssicherung immer noch zu schwach. Woran das liegt und wo Reformen ansetzen müssten. Von Gregor Thüsing, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit der Universität Bonn, FAZ

- Reinigungsfirmen werben vergeblich um Bürgergeldbezieher, zeigt eine Umfrage, FAZ

- Wer auf Erhalt von marktwirtschaftlicher Ordnung und Freiheit achtet, ist weder Suppenkaspar noch Populist, Gastbeitrag von Jan Schnellenbach, Professor für

Volkswirtschaftslehre an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus -

Senftenberg, FAZ

- FDP-Parteichef Christian Lindner hat Appellen der oppositionellen Union zur Zusammenarbeit oder zu einem Ausstieg seiner Partei aus der Ampel-Koalition eine Absage erteilt, Gespräch, ZDF

bis 21.00 Uhr:

- Die deutschen Autohersteller verlieren in besorgniserregendem Umfang Marktanteile in China, ihrer wichtigsten Absatzregion, HB

- Apple und FIFA vor TV-Rechtevertrag für Club-WM 2025, New York Times

- Tesla und Elon Musk sind eng miteinander verflochten - jetzt aber noch mehr: Mindestens 35 Topmanager berichten direkt an den Tesla-Chef, das sind zehn mehr als vor der Kündigungswelle, HB

- Bundesregierung bringt Gesetz zur Bekämpfung von Vermögensverschleierung auf den Weg, Welt

- "Man konkurriert mit Leuten, die getrieben sind", Gespräch mit Ex-Fussballprofi Thomas Hitzlsperger über den Widerstand gegen Investoren im Profisport und sein eigenes Engagement als Geldgeber eines dänischen Klubs, HB

/jha/