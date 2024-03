Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE ERWARTET - Nach einer bislang starken Woche mit weiteren Rekorden lässt es der Dax am Freitag zunächst ruhig angehen. Der Broker IG taxierte den Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 18 164 Punkte. Bei 18 179 Punkten hatte er tags zuvor einen weiteren Höchststand erreicht und damit seinen Zuwachs 2024 auf rund 8,5 Prozent ausgebaut. Gerade für Technologiewerte kommen angesichts schwacher Kurse in China und Hongkong schlechte Vorgaben aus dem asiatischen Handel.

USA: - HÖHENFLUG GEHT WEITER - Zinssignale der US-Notenbank Fed vom Vortag und Konjunkturoptimismus haben die US-Aktienmärkte auch am Donnerstag angetrieben. Die grossen Indizes erklommen weitere Höchststände. Der Dow Jones Industrial schloss mit 39 781,37 Punkten und damit 0,68 Prozent im Plus. Am Vorabend hatten die US-Börsen in der Schlussphase deutlichen Rückenwind von der Aussicht auf womöglich drei Leitzinssenkungen in diesem Jahr bekommen. Unter Anlegern verfestigt sich denn auch die Erwartung, dass es Mitte des Jahres eine erste Zinssenkung in den USA geben wird.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Zinssignale der US-Notenbank vom Mittwoch sorgten aber in Japan weiterhin für etwas Rückenwind. Der Tokioter Leitindex Nikkei-225 schloss 0,2 Prozent höher. In China gab der CSI 300 zuletzt hingegen um ein Prozent nach. Der Hongkonger Hang Seng büsste sogar 2,5 Prozent ein. Technologiewerte schwächelten.

DAX 18179,25 0,91 XDAX 18160,06 0,04 EuroSTOXX 50 5052,31 1,04 Stoxx50 4402,37 0,69 DJIA 39781,37 0,68 S&P 500 5241,53 0,32 NASDAQ 100 18320,38 0,44

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,56 0,23%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0838 -0,20 USD/Yen 151,45 -0,11 Euro/Yen 164,15 -0,31

ROHÖL:

Brent 85,19 -0,59 USD WTI 80,49 -0,58 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, fordert von Union Zustimmung zu Wachstumspaket, Interview, Rheinische Post

- Israel wird USA lange Wunschliste an Waffen vorlegen, Nachrichtenportal Axios

- SPD-Cef Lars Klingbeil: Derzeit keine Verhandlungen mit Putin denkbar, ZDF-Sendung Maybrit Illner

- Andrew Bailey, Gouverneur der Bank of England: Bin zunehmend zuversichtlich, dass sich die Inflation auf ihr Ziel zubewegt. Zinssenkungen sind möglich, Interview, FT

- CDU-Chef Friedrich Merz: Union würde Cannabis-Gesetz bei Regierungsübernahme stoppen, Interview, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht Cannabis-Legalisierung skeptisch, Table Media

- Grünen-Co-Chef Omid Nouripour: "Es besteht die Gefahr, dass die Ukraine verliert", Focus

- Unfallforscherin Kirstin Zeidler vom Verband der Versicherungsindustrie GDV widerspricht Volker Wissing (FDP), der Führerschein-Tauglichkeitsprüfungen für Hochbetagte ablehnt, da diese kein höheres Unfallrisiko hätten, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 5.00 Uhr:

- Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer fordert einen schnellen Aufbau einer Raketenabwehr gegen mögliche Bedrohungen aus Russland. "Wir haben fünf bis acht Jahre Zeit", Interview Funke Mediengruppe

bis 22.45 Uhr:

- Der Vermögensverwalter und Finanzdienstleister Fidelity setzt in Europa auf aktive ETFs, Gespräch mit Stefan Kuhn, Leiter ETF-Vertrieb Europa, BöZ

- "Kapitalmärkte in Deutschland: Ungebliebt, weil ungenutzt?", Gastbeitrag Adam Farkas, Chef der Lobbyorganisation Association for Financial Markets in Europe, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Der Betriebsrat der spanischen Volkswagen-Tochter Seat fordert eigenen Billigstromer der Marke, Interview mit Seat-Betriebsratschef Matias Carnero, HB

