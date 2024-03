Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE ERWARTET - Im Dax zeichnen sich am Dienstag leichte Kursverluste ab. Damit entfernt er sich wieder von der Marke von 18 000 Punkten, die er in den vergangenen Handelstagen nicht nachhaltig überwinden konnte. Der Broker IG taxierte den Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 17 895 Punkte. Am Donnerstag hatte der Dax bei 18 039 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Seither fehlt es an frischem Schwung. In der Woche der Notenbanken gab es in Japan den ersten Zinsentscheid. Der Aktienmarkt nahm die erwartungsgemässe Kehrtwende heraus aus der Negativzinspolitik aber mit leichten Kursgewinnen gelassen hin.

USA: - KURSGEWINNE - Die US-Aktienmärkte sind mit mehr oder weniger klaren Gewinnen in die Börsenwoche gestartet. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch standen vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq in der Anlegergunst, während es an der Wall Street verhaltener zuging. Leichte Unterstützung boten besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Immobilienmarkt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,20 Prozent auf 38 790,43 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Nach der Zinswende in Japan schloss der Tokioter Leitindex Nikkei-225 0,7 Prozent höher. Die japanische Zentralbank beschloss am Morgen ein Ende ihrer jahrelangen Negativzinspolitik. Mit der ersten Zinsanhebung seit 17 Jahren ist die Bank von Japan die letzte der grossen Zentralbanken der Welt, die sich von der Politik der Negativzinsen verabschiedet. Diese hatte sie erstmals 2016 im Kampf gegen die Deflation eingeführt. In China sank der CSI 300 hingegen leicht um 0,3 Prozent. Der Hongkonger Hang Seng büsste rund ein Prozent ein.

DAX 17932,68 -0,02 XDAX 17918,14 -0,41 EuroSTOXX 50 4982,76 -0,07 Stoxx50 4374,75 0,01 DJIA 38790,43 0,20 S&P 500 5149,42 0,63 NASDAQ 100 17985,01 0,99

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,74 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0864 -0,08 USD/Yen 150,40 0,83 Euro/Yen 163,40 0,75

ROHÖL:

Brent 86,65 -0,24 USD WTI 82,47 -0,25 USD

PRESSESCHAU

bis 7.15 Uhr:

- In der Debatte über die künftige Energieversorgung in Deutschland warnt die SPD vor einem übereilten Rückbau der Gasverteilernetze, Interview mit der energiepolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer, Rheinische Post

- Michaela Engelmeier, Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD), und Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, kritisieren Bürgergeld-Pläne der CDU, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Bundesbankverluste: Goldene Brücke auf wackeligem Fundament

Der angedeutete zukünftige Umgang mit den Goldreserven der Bundesbank gefährdet das Imparitätsprinzip als bilanzrechtlichen Grundsatz, Gastbeitrag Dirk Meyer. Professor für Volkswirtschaftslehre an Universität der Bundeswehr Hamburg und der Helmut-Schmidt-Universität, und Arne Hansen ist Mitarbeiter am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Ordnungsökonomik, der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, BöZ

- Michael Hubmann, Präsident des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), fordert Stopp des Cannabisgesetzes, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Die FDP ist gegen den perspektivischen Rückbau der deutschen Gasverteilernetze, Interview mit FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler, Interview, Rheinische Post

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Weichen stellen, um die deutsche Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Er hat die Chefs zahlreicher Rüstungsunternehmen für den 27. März zu einem Treffen im Ministerium eingeladen, Table.Briefings

- Im Insa-Meinungstrend verlieren CDU/CSU eineinhalb Prozentpunkte. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union auf 29,5 Prozent der Stimmen, SPD steigt auf 16 Prozent, AfD 19,5 Prozent, Grünen 12 Prozent, FDP 5 Prozent, Bild

- Europas grösster Schuheinzelhändler Deichmann hat 2023 mit einem Rekordumsatz von 8,7 Milliarden Euro abgeschlossen, Bild

bis 22.45 Uhr:

- In Nordamerika und in Asien sieht Peter Stadelmann, Chef des Dampfgarer-Herstellers Rational, noch einen hohen Bedarf für Rational-Geräte, Interview, FAZ

- Die Immobilienpreise in Deutschland sind kräftig gefallen; je nach Region gibt es aber erhebliche Unterschiede. In manchen Landkreisen ging es mit den Preisen real um mehr als 20 Prozent nach unten. Das zeigt der "Wohnatlas 2024" der Postbank, FAZ

- Europa wird zur Triebfeder für eine Erholung des M&A-Marktes. Europäische Kunden erwägen zunehmend, sich über Zukäufe Wachstum in den USA zu erschliessen, Gespräch mit Christopher Droege und Tibor Kossa, bei Goldman Sachs zuständig für das M&A-Geschäft in Deutschland und Österreich, Gespräch, BöZ

- Die neue Leiterin des Geschäfts mit besonders vermögenden Kunden der Deutschen Bank, Stefanie Rühl-Hoffmann, setzt auf regionale Teams und direkte Verantwortung, Gespräch, BöZ

- Der Informationsdienstleister Bloomberg will sich mit seinen Index Bloomberg Germany 40 mit Blick auf Regeln und Termine für die Zusammensetzung vom Dax der Deutschen Börse unterscheiden, Gespräch mit Allison Ston, Leiterin, Multi-Asset-Indexmanagement bei Bloomberg, BöZ

Bis 21.00 Uhr:

- Arbeitsmarktexperten wie Enzo Weber, Leiter der Abteilung Prognosen und Analysen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und Holger Schäfer vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) unterstützen Pläne der CDU, Bürgergeld durch Grundsicherung mit schärferen Sanktionen zu ersetzen, Welt

- Der ehemalige deutsche Moskau-Botschafter Rüdiger von Fritsch sieht in dem Versuch Putins, eine demokratische Fassade aufrechtzuerhalten, ein Zeichen der Schwäche. Er mahnt auch eine konsequentere Unterstützung der Ukraine an, Interview, HB

- Der EU-Sonderbeauftragte Enrico Letta arbeitet an einer Reform des europäischen Binnenmarkts. Sein Rezept: mehr EU, vor allem bei den Finanzen, Interview, HB

- Der Chef der Infineon-Sparte Power & Sensor Systems (PSS) Adam White betont die Vorteile energiesparender Halbleiter für KI-Chips, wie sie Infineon produziert, Interview HB

- Im Ringen um die Grundsteuerreform will NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) bei Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erreichen, dass die Möglichkeit gegeben wird, die Grundsteuersätze für Wohnen und Gewerbe künftig zu differenzieren, Gespräch, FAZ

- Laut einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes der EU-Kommission bestehen Zweifel an der Rechtmässigkeit der mit Tank & Rast geschlossenen Vereinbarungen, seine Raststätten mit Schnellladesäulen auszustatten. Deshalb hat sich die bundeseigene Autobahn GmbH entschieden, die Vereinbarung mit Tank & Rast aus dem Jahr 2022 vorerst nicht weiter umzusetzen, FAZ

- Bei dem Finanzinvestor, mit dem der Reiseveranstalter FTI verhandelt, handelt es sich um Certares, FAZ

- Peter Schwenkow, Chef des Konzertveranstalters Deag, erklärt, warum er für dynamische Ticketpreise ist und Taylor Swift auch 500 Euro mehr nehmen könnte, Interview, FAZ

