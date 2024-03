Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATGE VERLUSTE ERWARTET - Bei 18 000 Punkten scheint der Dax zunächst eine Grenze gefunden zu haben. Am Donnerstag hatte er die Marke erneut mit einem Rekord überschritten, aber letztlich darunter geschlossen. Am Freitag zeichnen sich nun am "Grossen Verfallstag" nochmals leichte Gewinnmitnahmen ab. Mit 17 901 Punkten taxierte der Broker IG den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent schwächer. Im Wochenverlauf dürfte sein Plus damit auf etwa ein halbes Prozent schrumpfen. "Die Anleger warten aktuell erst einmal ab", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Offensichtlich spekuliert kaum jemand darauf, dass es von der 18 000 genauso schnell auf die 19 000 geht wie zuvor von der 17 000 auf die 18 000", so Altmann. Dieser Tausendersprung hatte nicht einmal sechs Wochen gedauert. Kritisch wird bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed geschaut, der Mitte der kommenden Woche ansteht.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Die New Yorker Börsen sind am Donnerstag von Konjunkturdaten ausgebremst worden. Vor allem neue Preisdaten verpassten den Hoffnungen auf eine baldige US-Zinssenkung einen erneuten Dämpfer. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,35 Prozent tiefer mit 38 905,66 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,29 Prozent auf 5150,48 Zähler bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,30 Prozent auf 18 014,81 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei fiel um 0,3 Prozent. In Hongkong büsste der Hang-Seng-Index zuletzt 1,8 Prozent ein. Der CSI 300 mit grossen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen verlor im späten Handel rund 0,1 Prozent.

DAX 17942,04 -0,11% XDAX 17921,34 -0,29% EuroSTOXX 50 4993,12 -0,15% Stoxx50 4396,89 -0,06% DJIA 38905,66 -0,35% S&P 500 5150,48 -0,29% NASDAQ 100 18014,81 -0,30%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 131,97 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0874 -0,08% USD/Yen 148,33 0,01% Euro/Yen 161,30 -0,08%

ROHÖL:

Brent 85,24 -0,18 USD WTI 81,11 -0,16 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.10 Uhr:

- Mike Johnson, republikanischer Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses, deutet Bewegung bei Ukraine-Hilfe im Kongress an, Politico

- Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Vorsitzender, wirft Mützenich 'verfassungsfeindliche Erklärungen' vor, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Thüringer Verfassungsschutz-Chef Stephan Kramer: Schnellstens kritische Infrastruktur absichern, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Umfrage zur Europawahl: Union stärker als Ampel-Parteien zusammen, RTL/ntv

- Missgeschick von Flugbegleiter am Pilotensitz im Cockpit verursachte ungewollten Sturzflug einer Latam Boeing 787 bei Flug nach Neuseeland, WSJ

- Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnt die Ampel-Koalition angesichts der Haushaltsverhandlungen für das Jahr 2025 vor Kürzungen im Sozialbereich, Gespräch mit DGB-Vorstand Stefan Körzell, Neue Osnabrücker Zeitung

- Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) reagiert fassungslos auf die geplante Kooperation einer russischen Atomenergiefirma mit der Brennelementfabrik in Lingen, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 5.00 Uhr:

- Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) hat vor spürbaren negativen Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Konjunktur durch die anhaltenden Streiks bei der Lufthansa und der Deutschen Bahn gewarnt, Interview mit BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter, Rheinische Post

- Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm erwartet ein Einlenken der Gewerkschaften Verdi und GDL in den Tarifauseinandersetzungen bei der Bahn und der Lufthansa angesichts der Debatte um Änderungen des Streikrechts, Interview, Rheinische Post

- NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) warnt vor den Auswirkungen einer Cannabis-Legalisierung und stellt ein Vermittlungsverfahren zwischen Bundesrat und Bundestag oder notfalls eine Klage in Aussicht, Interview, Rheinische Post

- Die italienische Regierung hat der Ukraine nach Angaben des Verteidigungsministeriums weitreichendere Hilfen zugesagt als bisher bekannt, Interview mit dem italienischen Verteidigungsminister Guido Crosetto, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bekräftigt, dass er ein Entsenden westlicher Bodentruppen in die Ukraine zur Abwendung eines russischen Siegs nicht ausschliesst, Interview, TF1 und France 2

- Mit aktivem Management der Immobilienbestände die Krise bewältigen, Gastbeitrag von Lahcen Knapp, Verwaltungsratsvorsitzender Empira Group, und Andreas Schulten, Eigentümer Stadtwerte, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy (SPD), warnt vor Fehlanreizen und ungeklärter Finanzierung mit Blick auf die Wärmewende vieler Städte, Interview, FAZ

- Durch das schwache Wirtschaftswachstum und den demografischen Wandel drohen dem deutschen Staat in den kommenden Jahrzehnten grosse Finanzlücken, HB

- Trotz steigender Preise im Supermarkt bereichern sich Markenhersteller nicht an der Inflation, wie eine Analyse der Bilanzen zeigt. Das könnte sich aber ändern, HB

- Erste Passagiere sollen bald im Volocopter fliegen, Interview mit Unternehmenschef Dirk Hoke, HB

- Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt hat den SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich im Zuge der Taurus-Debatte scharf kritisiert, Interview, FAZ

- "Migranten drücken Amerikas Verbrechensrate", sagte Migratsionsforscher Alex Nowrasteh mit Blick auf das Chaos an der Grenze zu Mexiko und den Fleiss der Einwanderer, Interview, FAZ

- Jens Spahn möchte auf dem CDU-Parteitag im Mai wieder für einen Platz im Präsidium der Partei kandidieren, Table.Media

- Die SPD erteilt Plänen der Unionsparteien, Asylverfahren nach Ruanda auszulagern und Schutzsuchende auch nach einem positiven Bescheid in dem ostafrikanischen Land unterzubringen und zu versorgen eine Absage, Interview mit dem SPD-Migrationsexperten Lars Castellucci, Welt

- Noch ignorieren die Anleihemärkte die wachsende US-Verschuldung, Gastbeitrag von Richard Clarida (Global Economic Advisor für die Investmentgesellschaft Pimco) und Libby Cantrill (Head of Public Policy bei der Investmentgesellschaft Pimco, HB

- Die grünliberalen Nationalräte Barbara Schaffner und Jürg Grossen sprechen sich in zwei geplanten parlamentarischen Vorstössen in der Schweiz für die Privatisierung der Swisscom aus, NZZ

- Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses Michael Roth: Putin will mit "Fake-Wahlen" ein "stalinistisch-kommunistisches Ergebnis von über 90 Prozent" erreichen, Welt Fernsehen

/mis