Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Vor der Leitzinsentscheidung in der Eurozone dürfte der Dax am Donnerstag weiter auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels wenige Punkte höher auf 17 720 Punkte. Am vergangenen Freitag hatte er bei 17 816 Punkten sein bisheriges Rekordhoch erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte ihren Leitzins laut überwiegender Expertenmeinung zum vierten Mal in Folge unverändert belassen. Bis September hatte sie ihre Leitzinsen wegen der stark gestiegenen Inflation rasch und deutlich auf das jetzige Niveau angehoben, seither aber stillgehalten. Die grosse Frage ist, wann die Zinsen sinken. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte tags zuvor bekräftigt, dass man es mit Zinssenkungen nicht eilig hat. Erst müsse man mehr Zutrauen gewinnen, dass die Inflation weiter und dauerhaft zurückgehe. Dem US-Aktienmarkt reichte dies für leichte Gewinne.

USA: - GEWINNE - Nach zwei Verlusttagen haben sich zur Wochenmitte vor allem die Technologiewerte in den USA etwas erholt. Nach den Äusserungen von Notenbankchef Jerome Powell und starken Quartalszahlen des Softwarekonzerns Crowdstrike stieg der mit Tech-Werten gespickte Nasdaq 100 Index um 0,67 Prozent auf 18 017,57 Zähler. Während es für den breiter gefassten S&P 500 zu einem Anstieg um 0,51 Prozent auf 5104,76 Punkte reichte, tat sich der Dow Jones Industrial etwas schwerer damit, seine Kursgewinne zu verteidigen. Am Ende stand für den Leitindex der Wall Street aber auch ein Plus von 0,20 Prozent auf 38 661,05 Punkte auf der Kurstafel.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Der Nikkei 225 fiel um 1,2 Prozent. Der CSI 300 mit grossen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen büsste im späten Handel ein halbes Prozent ein. In der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel der Hang-Seng-Index zuletzt um fast ein Prozent. Gewinne gab es in Australien.

DAX 17716,71 0,10 XDAX 17717,90 0,24 EuroSTOXX 50 4915,49 0,46 Stoxx50 4316,16 0,29 DJIA 38661,05 0,20 S&P 500 5104,76 0,51 NASDAQ 100 18017,57 0,67

Bund-Future 133,43 -0,05%

Euro/USD 1,0901 0,02 USD/Yen 148,57 -0,52 Euro/Yen 161,96 -0,51

Brent 82,84 -0,12 USD WTI 79,03 -0,10 USD

bis 7.00 Uhr: - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD): Mit gesetzlicher Rente wird nicht spekuliert, Tagesspiegel - Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer warnt vor Radikalisierung des Linksextremismus, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Sozialverband VdK fordert bundesweiten Feiertag am 8. März, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Juncker warnt Parteifreunde in EU vor enger Kooperation mit Meloni, Die Tagespost - Bayer-Chef Bill Anderson schliesst eine erneute Kapitalerhöhung aus, Interview, FT - Kommunen und Landkreise haben sich unzufrieden mit den Ergebnissen der Bund-Länder-Beratungen zur Migrationspolitik gezeigt, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 5.00 Uhr: - Die von der Bundesregierung im Rahmen des Rentenpakets angekündigten deutlichen Beitragserhöhungen werden zu steigenden Preisen für m Handwerk führen, Interview mit dem Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Jörg Dittrich, Bild - Die Arbeitgeber fordern die Bundesregierung zu massiven Reformen im Sozialsystem auf und warnen vor einem Anstieg der Beitragssätze auf insgesamt mehr als 50 Prozent, Interview mit dem Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, Bild - Die CDU warnt die Ampel-Regierung davor, das "Rentenpaket II" im Bundestag zu verabschieden und fordert stattdessen steuerfreie Löhne für Rentner, Interview mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, Bild - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigt die mit der Cannabis-Legalisierung verbundene Amnestie und hält Kritik an ihr für vorgeschoben, Interview, T-Online - Karl Lauterbach (SPD) will als erster Bundesminister die umstrittene Videoplattform Tiktok bespielen, Interview mit dem Gesundheitsminister, T-Online

bis 23.45 Uhr: - Douglas stellt sich im Zuge des Börsengangs auch auf der Fremdkapitalseite komplett neu auf: Brauchen kein Rating mehr, Interview mit Finanzchef Mark Langer BöZ - Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) fordert eine schnellere Integration von Geflüchteten in den deutschen Arbeitsmarkt, Interview, ZDF heute journal

bis 21.00 Uhr: - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erklärt, welche Reformen die EU braucht und welche nicht. Europas Verteidigung will er nicht vom Ausgang der US-Wahlen abhängig machen, Interview, HB - Der Chef der grössten deutschen Unternehmensberatung hat nicht nur diverse deutsche Konzerne in Krisensituationen beraten, Stefan Schaible hat auch die eigene Beratung Roland Berger aus dem Abwärtstrend herausgeführt. Die Wirtschaftskrise ist aber auch für Schaible eine Herausforderung: Die deutsche Wirtschaft stehe vor "der grössten Transformation ihrer Geschichte", Interview, HB - China muss die Überproduktion seiner meist ineffizienten Staatsbetriebe drastisch eindämmen. Gelingt das wieder nicht, wird Europa aus Sicht von Jörg Wuttke, er leitet das Chinageschäft von BASF, mit Protektionismus antworten, Gastbeitrag, HB - Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, André Berghegger, hat die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Migrationspolitik als unzureichend kritisiert, Interview, Rheinische Post - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht sich nach den Ministerpräsidenten-Beratungen in seiner Obergrenzen-Forderung bestätigt, Interview, Rheinische Post - Saarlands Regierungschefin Anke Rehlinger hat sich nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz (beide SPD) enttäuscht über die Ergebnisse gezeigt, Interview, T-Online - Der Manager von Rothschild & Co, Christian Schwab, erklärt, warum die Finanzberatung im Wealth-Management auf Aktien von Unternehmen aus Europa oder den USA setzt, die vom steigenden Wohlstand in den Schwellenländern profitieren, Interview, HB - Der Thüringer CDU-Chef Mario Voigt verteidigt seinen Plan, mit dem AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke in einem Fernsehduell aufzutreten, Interview, FAZ

