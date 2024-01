Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------AKTIEN----------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNGSVERSUCH - Am Donnerstag dürfte der Dax erst einmal nicht wirklich vorwärtskommen. Marktteilnehmer scheinen sich inzwischen immer mehr darauf einzustellen, dass die Notenbanken mit Zinssenkungen keine allzu grosse Eile haben. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex auf 16 430 Punkte und damit nahe seines Schlussstandes vom Mittwoch, als er zwischenzeitlich auf das Kursniveau von Anfang Dezember zurückgefallen war. Damit hatte er von den Kursgewinnen aus der Rally von Oktober bis zum Rekordhoch bei etwas über 17 000 Punkten Mitte Dezember etwa ein Viertel eingebüsst. "Die grosse Frage ist jetzt, wie weit der Dax fallen muss, bis ein grösseres Kaufinteresse entsteht", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Normalerweise müssen in den Wochen nach Jahresbeginn grössere Summen an den Märkten angelegt werden. All denen dürfte der jetzige Rücksetzer gelegen kommen."

USA: - MODERATE VERLUSTE - Schwindende Hoffnungen auf rasch sinkende Leitzinsen in den USA haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch belastet. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,25 Prozent bei 37 266,67 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zuletzt um 0,56 Prozent auf 4739,21 Zähler abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,56 Prozent auf 16 736,28 Punkte. Nachdem tags zuvor zunächst US-Notenbank-Direktor Christopher Waller die Erwartungen an rasch sinkende Zinsen 2024 gedämpft hatte, folgte am Mittwoch Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Sie verwies für die Eurozone auf ein gewisses Mass an Unsicherheit und einige Frühindikatoren, die noch nicht das gewünschte Niveau erreicht hätten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stand weiter unter Druck und fiel zuletzt um 1,3 Prozent. In Hongkong stabilisierte sich der jüngst sehr schwache Hang-Seng-Index mit plus 0,2 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 trat nahezu auf der Stelle. Gewinne gab es in Südkorea und Taiwan.

DAX 16431,69 -0,84 XDAX 16426,53 -0,63 EuroSTOXX 50 4403,08 -0,98 Stoxx50 4033,40 -0,96 DJIA 37266,67 -0,25 S&P 500 4739,21 -0,56 NASDAQ 100 16736,28 -0,56

----------ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL----------

RENTEN:

Bund-Future 134,24 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0898 0,16 USD/Yen 147,85 -0,23 Euro/Yen 161,13 -0,07

ROHÖL:

Brent 78,18 +0,30 USD WTI 73,06 +0,50 USD

----------PRESSESCHAU----------

bis 7.15 Uhr:

- USA greifen erneut Huthi-Stellungen im Jemen an, CNN und CBS

- Reinhard Busse, Mitglied der Regierungskommission beim Bundesgesundheitsministerium, beklagt die mangelnde Reformbereitschaft der Bundesländer zur geplanten Krankenhausreform, Gespräch, Table Media

- Der Chefhaushälter der Unionsfraktion, Christian Haase, kritisiert die Ampelkoalition vor der abschliessenden Sitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2024 scharf, Interview, Rheinische Post

- IW-Studie: Die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund, Ländern und Kommunen ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich um 14 Prozent gestiegen, Rheinische Post

- Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich für Asylverfahren in Drittstaaten und Transitländern ausgesprochen und ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in den nächsten Wochen gefordert, Gespräch, Rheinische Post

- EU-Vizeparlamentspräsident Jan-Christoph Oetjen: Bürokratieabbau statt Agrarhilfen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Die bereits für 2021 geplante Einführung des digitalen Führerscheins auf dem Handy wird sich wohl noch mehrere Jahre hinziehen, Rheinische Post

- Der Migrationsexperte Gerald Knaus hat davor gewarnt, dass durch die Debatte über rechtsextreme "Remigrations"-Ideen auch legale Abschiebungen weiter in Verruf geraten, Gespräch, Rheinische Post

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht die geplanten Neuregelungen für schnellere Rückführungen als notwendigen Schritt für den Erhalt der gesellschaftlichen Akzeptanz für den Schutz von Flüchtlingen, Gespräch, Rheinische Post

- Der Bund will den Stadtwerken 200 Millionen Euro streichen - die Stadtwerke schlagen nun in einem Brandbrief an die Mitglieder des Haushaltsausschusses des Bundestags Alarm, Rheinische Post

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will beim Bürokratieabbau mehr Tempo machen und ab sofort für jedes neu verabschiedete Gesetz zwei bestehende streichen, Bild

bis 23.45 Uhr:

- "Die Stimmung darf nicht zur Realität werden", Gespräch mit Hauke Burkhardt, Leiter der Unternehmensfinanzierung der Deutschen Bank, BöZ

- Gesundheitswesen wird sich grundlegend verändern, Gastbeitrag von Claus Hecher, Head of ETF Business DACH & Nordics bei BNP Paribas Asset Management, BöZ

- Bei KI erst am Anfang der Übung, Gespräch mit Marc Decker, Co-Aktienchef von Quintet, BöZ

- Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder geht nicht davon aus, dass es gelingen wird, dem thüringischen AfD-Chef Björn Höcke die Wählbarkeit für öffentliche Ämter wie das des Ministerpräsidenten zu entziehen, Gespräch, Welt Fernsehen

- Gegen neue Umgehungsversuche der Schuldenbremse, Gastbeitrag von Ökonomen Lars Feld und Veronika Grimm, FAZ

- "Wir lehnen Subventionsrennen ab", Gespräch mit Michael Lohan, Leiter von Irlands Agentur für ausländische Direktinvestitionen, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- "Wir sind am Scheideweg in der Geschichte der Globalisierung", Gespräch mit WTO-Chefökonom Ralph Ossa, HB

- Die Bundesregierung wird 2024 vorläufig nicht von der Notfalloption der Schuldenbremse Gebrauch machen, HB

----------

