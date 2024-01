Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Die Kurserholung in der zweiten Handelshälfte an der Wall Street dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Auftrieb verleihen. Nach dem Handelsschluss hierzulande war der US-Leitindex Dow Jones Industrial wieder gestiegen und hatte anfängliche Verluste komplett aufgeholt. An diese Aufwärtsbewegung des Dow dürfte der Dax anschliessen, der am Morgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start vom Broker IG 0,6 Prozent höher auf 16 643 Punkte indiziert wurde. Die nächsten Akzente könnten die Quartalsbilanzen grosser US-Banken im Tagesverlauf setzen.

USA: - WENIG BEWEGT - Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Inflationszahlen per Saldo kaum von der Stelle bewegt. Der Handelstag war aber dennoch von Schwankungen geprägt: Nachdem dem Dow Jones Industrial früh über 37 800 Punkten ein Rekordhoch gelang, belasteten streckenweise die überraschend hohen Verbraucherpreise. Sie bremsten die Hoffnungen auf eine frühzeitige Zinssenkung der US-Notenbank. Am Ende schloss der Dow 0,04 Prozent höher bei 37 711,02 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzte seinen Höhenflug fort und schloss 1,5 Prozent im Plus. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen sank hingegen zuletzt um 0,2 Prozent und in Hongkong büsste der Hang-Seng-Index 0,1 Prozent ein. Chinas Exporte haben im Dezember zwar zugelegt und könnten damit auch den lahmenden Welthandel stabilisieren. Nach einem wirtschaftlich schwierigen Jahr sieht sich die chinesische Wirtschaft aber auch 2024 mit Unsicherheiten konfrontiert. Zu den grössten Herausforderungen zählen die schwelende Immobilienkrise, ein schwächelnder Konsum und geopolitische Spannungen.

DAX 16547,03 -0,86 XDAX 16631,40 -0,50 EuroSTOXX 50 4442,28 -0,60 Stoxx50 4061,20 -0,81 DJIA 37711,02 0,04 S&P 500 4780,24 -0,07 NASDAQ 100 16820,90 0,17

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,69 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0977 0,05 USD/Yen 145,18 -0,15 Euro/Yen 159,36 -0,10

ROHÖL:

Brent 79,02 1,61 USD WTI 73,59 1,56 USD

PRESSESCHAU

bis 06.15 Uhr:

- Angesichts der mangelnden Verfügbarkeit bestimmter Arzneimittel warnt der Deutschland-Chef des Generika-Herstellers Sandoz, Thomas Weigold, vor Lieferengpässen, Gespräch, Bild

- Im Streit um mögliche Kürzungen bei den deutschen Küsten- und Hochseefischern stellt sich die SPD-Politikerin und Verteidigungs-Staatssekretärin Siemtje Möller gegen die Pläne der Bundesregierung, Gespräch, Bild

- Der Ökonom und frühere Regierungsberater Rüdiger Bachmann fordert mehr gezielte Zuwanderung aus Afrika, Gespräch, Rheinische Post

- CDU-Chef Friedrich Merz: Keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD, Rhein-Neckar-Zeitung

- Die britische Regierung will neue Regeln für die Verabschiedung von Gesetzen zu Künstlicher Intelligenz, FT

- Der Ökonom und frühere Regierungsberater Rüdiger Bachmann fordert eine flexible Erhöhung des Rentenalters, Gespräch, Rheinische Post

- Der Ökonom und frühere Regierungsberater Rüdiger Bachmann hält ein Gas-Embargo gegen Russland für sinnvoll, Gespräch, Rheinische Post

- Der Apothekerverband erwartet Kostensteigerungen durch die geplante Streichung von Homöopathie als Kassenleistung, Gespräch, Rheinische Post

- CDU-Chef Friedrich Merz sieht in den immer schärferen Protesten gegen die Ampel eine Reaktion auf "Ignoranz und Respektlosigkeit gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Gruppen", Gespräch, Table Media

- Die Deutsche Industrie- und Handelskammer erwartet in diesem Jahr keinerlei wirtschaftliche Belebung, Gespräch mit Präsident Peter Adrian, Wiwo

- Katar spricht mit Hamas über Medikamente für Gaza-Geiseln, New York Times

- Angesichts der Bauernproteste schlägt die Linkspartei eine umfassende Agrarreform vor; das Auskommen der Landwirte solle durch "festgeschriebene Abnahmepreise" für ihre Erzeugnisse gesichert werden, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- Lufthansa will trotz anhaltender Probleme und Zweifel unter den eigenen Kunden an einer Bestellung von Boeings umstrittenem Mittelstreckenflugzeug 737 Max festhalten, Wiwo

- CVC schliesst Dutzende von Drogerieshops in Target-Supermärkten, WSJ

- EZB im Moment dabei, den Kampf gegen die Inflation zu gewinnen - muss meine Aufgabe beenden, Gespräch mit Notenbankchefin Christine Lagarde, France 2

- "Wir sollten Europa nicht unterschätzen", Gespräch mit WEF-Präsident Borge Brende, HB

- Soziologe Steffen Mau hält die These von der gesellschaftlichen Spaltung für einen Mythos - nur die Anhänger zweier Parteien höben sich von einer breiten Mitte ab, Gespräch, HB

- Streitgespräch zwischen Beraterlegende Herbert Henzler und Digitalstrategin Sara Weber über Homeoffice, HB

- Die deutsche Politik muss verhindern, dass die Finanzprobleme langfristige Schäden anrichten, Gastbeitrag von Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts, Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft und Wettbewerbsökonom Jens Südekum, FAZ

- "Viele Bewertungen liegen zu hoch", Gespräch mit Niko Schultz-Süchting, Partner der Kanzlei Freshfields und langjähriger Berater für Immobilienwirtschaftsrecht über Druck durch Banken, den richtigen Kaufzeitpunkt und stille Baustellen, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- Novartis will Cytokinetics nicht mehr übernehmen, WSJ

- Charles und Katharina von Faber-Castell wollen ihr gleichnamiges Familienunternehmen an die Börse bringen, Business Insider

- Baupräsident warnt: "Im Wohnungsbau sieht es dramatisch aus", Interview mit Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, FAZ