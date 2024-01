Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach einem freundlichen Wochenbeginn sind auch am Dienstag am deutschen Aktienmarkt Gewinne zu erwarten. Eine Steilvorlage lieferte die US-Technologiebörse Nasdaq, wo der Nasdaq 100 Index nach dem Handelsschluss hierzulande noch deutlich zugelegt hatte - angetrieben von wieder anziehenden Halbleiterwerten und IT-Aktien. Der Broker IG taxierte den Dax am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 16 750 Punkte. Mit den erwarteten leichten Aufschlägen dürfte sich der Dax weiterhin in der jüngsten Konsolidierungszone zwischen etwa 16 500 und 17 000 Zählern bewegen. Rückenwind bekamen die Kurse an der Wall Street von Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed. Der Chef der Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, sagte, die Inflation in den USA sei stärker zurückgegangen als er erwartet habe. Die Teuerung sei auf gutem Weg, das Ziel der Fed von zwei Prozent zu erreichen.

USA: - GEWINNE - Die Anleger sind am Montag an den US-Aktienmärkten nach einem schwachen Jahresauftakt mutiger geworden. Ein Kursrutsch bei Boeing sorgte zwar dafür, dass der Dow Jones Industrial den übrigen Indizes etwas hinterherhinkte. Mit 37 683,01 Punkten kam der US-Leitindex letztlich aber auf ein Plus von 0,58 Prozent. Der S&P 500 stieg um 1,41 Prozent auf 4763,54 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-100-Index vollzog eine besonders deutliche Erholung, jüngst kräftig nachgegeben hatte. Angetrieben von allgemein wieder anziehenden Chipwerten und IT-Aktien zog der Index am Montag um 2,11 Prozent auf 16 649,87 Punkte an.

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN, CHINA DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um 1,2 Prozent und schloss auf dem höchsten Stand seit 34 Jahren. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen notierte zuletzt fast unverändert und in Hongkong stieg der Hang-Seng-Index um 0,3 Prozent.

DAX 16716,47 0,74 XDAX 16776,88 1,13 EuroSTOXX 50 4485,48 0,49 Stoxx50 4102,86 0,13 DJIA 37683,01 0,58 S&P 500 4763,54 1,41 NASDAQ 100 16649,87 2,11

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 135,72 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0954 -0,01 USD/Yen 143,94 -0,15 Euro/Yen 157,67 -0,16

ROHÖL:

Brent 76,01 -0,11 USD WTI 70,54 -0,23 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

bis 07.15 Uhr:

- FDP-Fraktionschef Christian Dürr für Reform der Zuverdienstregeln beim Bürgergeld, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann verteidigt die Bauernproteste gegen die Kritik von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Gespräch, Bild

- Arbeitsunwilligen droht monatelanger Bürgergeld-Entzug / In einem Jahr bis zu acht Monate Entzug möglich, Bild

- Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich für die Stärkung europäischer Sicherheitsinstitutionen ein und will die Befugnisse für Europol oder die Europäische Staatsanwaltschaft ausbauen, Rheinische Post

- Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), hat die Landwirte in Deutschland angesichts massiver Proteste zu Mässigung aufgerufen und die Kompromissbereitschaft der Ampel-Koalition begrüsst, Gespräch, Rheinische Post

- Der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, Achim Wambach, spricht sich für ein planvolles Ende der Agrardiesel-Subvention aus, Gespräch, Rheinische Post

- Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, kritisiert die fehlenden Übergangsfristen bei der Agrardiesel-Reform, Gespräch, Rheinische Post

- Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sieht keine Unterwanderung der Bauernproteste durch Rechtsextremisten, Gespräch, Rheinische Post

- Finanzinvestor Elliott hat sich Aktienpaket von einer Milliarde Dollar am Tinder-Mutterkonzern Match Group gesichert. Das entspricht ungefähr einem Zehntel des aktuellen Börsenwerts, WSJ

- Beratungsfirma Bain holt mit Christophe de Vusser erstmals einen Europäer an die Unternehmensspitze, FT

bis 23.45 Uhr:

- Der Neobroker Trade Republic hat erstmals seit seiner Gründung 2015 schwarze Zahlen geschrieben, Gespräch mit Mitgründer Christian Hecker, HB

- Die Berufsbildung um Demokratiebildung erweitern, Gastbeitrag von Bibb-Präsident Friedrich Esser, FAZ

- Nachhaltigkeit in der Vorstandsvergütung - von der Pflicht zur Kür, Gastbeitrag von Vanda Rothacker, Senior ESG-Analystin bei Union Investment, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Novartis in fortgeschrittenen Gesprächen zum Kauf von Cytokinetics, WSJ

- Barclays hat 2023 etwa 5000 Stellen gestrichen, Sky News

- Sahra Wagenknecht will ihre neue Partei nur behutsam für neue Mitglieder öffnen und so eine Unterwanderung verhindern, Gespräch, Welt Fernsehen

- Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Bundesregierung erneut aufgefordert, die geplanten Kürzungen bei den Agrarsubventionen komplett zurückzunehmen, Gespräch, RBB

/mis