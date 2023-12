Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------AKTIEN----------

DEUTSCHLAND: - KNAPP IM MINUS - Am letzten Börsentag vor dem Weihnachtswochenende dürfte sich am deutschen Aktienmarkt zunächst nicht mehr viel tun. "Die Ernte ist eingefahren", schrieb Analyst Holger Struck von HS Livetrading. An diesem Freitag wird der deutsche Leitindex moderat im Minus erwartet. Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,1 Prozent niedriger auf 16 670 Zähler. Nach einer Jahresendrally bringt es der Dax 2023 bislang auf ein Plus von fast 20 Prozent.

USA: - GEWINNE - Nach Gewinnmitnahmen am Mittwoch hat sich die Stimmung am US-Aktienmarkt am Donnerstag wieder etwas aufgehellt. Schwache Konjunkturdaten hatten generell die Annahme gestützt, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr die Leitzinsen rasch senken dürfte. Diese Aussicht treibt die Börsen aktuell an, denn niedrigere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu Anleihen attraktiver erscheinen. Der Dow Jones Industrial legte um 0,87 Prozent auf 37 404,35 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,23 Prozent auf 16 757,41 Zähler.

ASIEN: - GEMISCHT - In Asien haben sich die meisten Börsen trotz des starken New Yorker Handels nur knapp im Plus bewegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 pendelte sich nach drei Tagen grösserer Schwankungen bei einem leichten Plus von 0,1 Prozent ein. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt auch um 0,1 Prozent. In Hongkong allerdings gab der Hang-Seng-Index belastet von Tech-Werten um 1,5 Prozent nach. Belastend wirkten dort beschlossene Massnahmen der Aufsichtsbehörden, um Online-Glücksspiele einzudämmen.

DAX 16687,42 -0,27% XDAX 16730,57 +0,69% EuroSTOXX 50 4524,86 -0,20% Stoxx50 4078,52 -0,09% DJIA 37404,35 +0,87% S&P 500 4746,75 +1,03% NASDAQ 100 16757,41 +1,23%

----------ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL----------

RENTEN:

Bund-Future 137,70 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0998 -0,05% USD/Yen 142,48 +0,18% Euro/Yen 156,65 +0,12%

ROHÖL:

Brent 79,93 +0,54 USD WTI 74,40 +0,51 USD

----------PRESSESCHAU----------

bis 6.30 Uhr

- Thorsten Frei (CDU), Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag: Würden Ampel-Staatsbürgerschaftsrecht "schnell rückabwickeln", Zeitungen der Mediengruppe Bayern

- Viele Bundesländer wollen Beamtenlöhne wegen Bürgergelderhöhung anheben, Bild

- Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) rechnet auf der Grundlage einer neuen wissenschaftlichen Prognose im Jahr 2024 mit 265 000 neuen Wohnungen, Gespräch, Rheinische Post

- Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will in der Debatte um Klimaschutzmassnahmen im Gebäudesektor vor allem auf die Modernisierung öffentlicher Gebäude setzen und weniger Druck auf private Immobilienbesitzer ausüben, Gespräch, Rheinische Post

- NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorissen (CDU) warnt Landwirte vor weiteren Autobahn-Blockaden, Interview, Rheinische Post

- Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat Kritik an Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) beim Umgang mit der geplanten Mietrechtsnovelle geübt, Gespräch, Rheinische Post

- Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), sieht die Union bei der Bekämpfung illegaler Migration programmatisch auf dem richtigen Weg, Gespräch, Rheinische Post

- Die FDP sperrt sich weiter gegen den geplanten Wegfall des Agrar-Diesels in der Landwirtschaft und ruft Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) stattdessen zu Einsparungen bei anderen Etatpositionen auf, Interview mit dem agrarpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Gero Hocker, Bild

- Ifo-Präsident Clemens Fuest sieht in neuen EU-Schuldenregeln eine "Verschlechterung gegenüber dem Status quo", Interview, Welt

- Wilfried Kühner, Amtschef in Sachsens Kultusministerium, fordert eine verbindliche Zusage des Bundes zur Fortsetzung des Digitalpaktes, Gespräch, Table Media

- Die Unklarheit bei den Plänen der Ampel-Koalition zur Reduzierung der Regionalisierungsmittel für den Schienen-Nahverkehr stossen beim Vorsitzenden der Länderverkehrsministerkonferenz, Oliver Krischer (Grüne), auf Kritik, Gespräch, Welt

bis 23.45 Uhr:

- "Andere sind vollständig grün, wir werden das nicht sein", Gespräch mit Ferrari-Chef Benedetto Vigna, HB

- Wirecard-Skandal: Aufseher gehen mit Prüfern von EY hart ins Gericht, HB

- Die Treffen von Müllermilch-Inhaber Theo Müller mit AfD-Chefin Alice Weidel könnten den Verkaufszahlen des Molkereikonzerns schaden, HB

- Die Grünen-Bundestagsfraktion will die Abscheidung und Speicherung von CO2 (Carbon Capture and Storage, kurz CCS) grundsätzlich ermöglichen, HB

- Umfrage: Viele Analysten rechnen mit steigenden Dax-Kursen, HB

- Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei (CDU), hat sich für eine Erhöhung der Pendlerpauschale im kommenden Jahr ausgesprochen, Gespräch, HB

- Deutsche Städte und Gemeinden wollen zusammen mit legalen Spielhallenbetreibern daran arbeiten, das illegale Glücksspiel zurückzudrängen, FAZ

- "Um den Innovationsstandort mache ich mir grosse Sorgen", Gespräch mit Rafael Laguna de la Vera, Chef der Agentur für Sprunginnovationen, FAZ

- Verpflichtende Betriebsrente kann Versorgungslücke schliessen, Gastbeitrag von Christof Quiring, Leiter Investment- und Pensionslösungen bei Fidelity International, BöZ

- "Friendshoring wird teuer", Gespräch mit Joyce Chang, Chefanalystin bei JPMorgan, über die Folgen der geoökonomischen Fragmentierung, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Byd in finalen Gesprächen mit ungarischer Regierung über den Bau einer neuen Fabrik für Batterien und Elektroautos für mehrere Milliarden Euro, FT

- Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul (CDU) fordert Unterstützung für Wehrdienst-Appell des ukrainischen Verteidigungsministers an ukrainische Flüchtlinge in Deutschland, Deutschlandfunk

