Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Dem Dax fehlt am Mittwoch zunächst frischer Schwung auf seiner Rekordjagd. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Handelsauftakt wenig bewegt auf 16 785 Punkte. Seit dem vergangenen Dienstag hatte der Dax mit einer Ausnahme jeweils neue Rekordstände erreicht - am Vortag bei 16 837 Punkten. Seine Jahresendrally seit dem Zwischentief im Oktober hatte er damit auf gut 15 Prozent ausgebaut. Marktbeobachter Christian Zoller von Börse-Daily sieht im Dax weiterhin kaum Abgabewillen. "Eine echte Korrektur hat bisher immer noch nicht stattgefunden, kleine Rückläufe werden sofort wieder hochgekauft." Im Fokus bleibe zunächst die runde Marke von 17 000 Punkten. Für Zurückhaltung sorgt indes die Leitzinsentscheidung in den USA am Abend. Die US-Notenbank dürfte auf ihrer letzten Zinssitzung in diesem Jahr geldpolitisch erneut stillhalten. Mit Spannung wird erwartet, welche Signale die Währungshüter um ihren Chef Jerome Powell für das kommende Jahr senden werden. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen ist die grösste Schubkraft hinter der aktuellen Jahresendrally.

USA: - GEWINNE - Der Dow Jones Industrial ist am Dienstag knapp unter die Marke von 36 600 Punkten gestiegen und hat ein weiteres Hoch seit Anfang 2022 markiert. Das Rekordhoch bei etwas über 36 950 Punkten ist nun greifbar nah. Der Nasdaq 100 schloss ebenfalls auf einem neuen Hoch seit fast zwei Jahren und befindet sich nur noch zweieinhalb Prozent unter seinem Ende November 2021 erreichten Höchststand. Die Inflationsdaten für November indes fielen wie erwartet aus und dürften kaum Impulse gegeben haben. Der Markt scheine nach wie vor fest davon überzeugt zu sein, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bereits im kommenden Frühjahr senken werde, kommentierte ein Aktienstratege die Stimmung. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow schloss letztlich 0,48 Prozent höher auf 36 577,94 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,46 Prozent auf 4643,70 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-100-Auswahlindex stieg um 0,82 Prozent auf 16 354,25 Zähler.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen notierte zuletzt 1,5 Minus, während sich der Hang-Seng-Index in Hongkong knapp ein Prozent verlor. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent höher.

DAX 16791,74 -0,02% XDAX 16802,59 -0,09% EuroSTOXX 50 4536,61 -0,08% Stoxx50 4072,42 -0,12% DJIA 36577,94 0,48% S&P 500 4643,70 0,46% NASDAQ 100 16354,24 0,82%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 135,19 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0788 -0,08% USD/Yen 145,65 0,10% Euro/Yen 157,13 0,02%

ROHÖL:

Brent 72,97 -0,27 USD WTI 68,38 -0,23 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr:

- Claus Weselsky, Vorsitzender der Lokführergewerkschaft GDL: Ab 8. Januar mit längeren Streiks bei der Bahn rechnen, Augsburger Allgemeine

- Der mögliche Verkauf der Bahn-Tochter Schenker an den arabischen Investor ADQ, einen von drei Staatsfonds des Emirates Abu Dhabi, stösst in Teilen der Bundesregierung auf Widerstand, HB

- Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), findet Lauterbachs Corona-Warnungen übertrieben, Rheinische Post

- Israel testet Flutung von Hamas-Tunneln im Gazastreifen, CNN und Wall Street Journal (WSJ)

- Martin Sion, Chef des europäischen Raketenherstellers Ariane, warnt vor einem Rückstand Europas in der Raumfahrt. "Der Markt wird total von SpaceX dominiert", Interview, HB

- Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) legt einen umfassenden Katalog mit Massnahmen vor, die den Neubau in Deutschland ankurbeln sollen, Gespräch mit BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch, Welt

- Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) befürwortet die umstrittene Krankenhausstrukturreform, sieht aber Probleme bei der Finanzierung: "Man kann ein Gesundheitswesen nicht auf Kante nähen", Table Media

- Klimaforscher Manfred Fischedick warnt vor Scheitern des Weltklimagipfels: "Klimaziele nur mit Ausstieg aus fossilen Energieträgern erreichbar", Rheinische Post

- Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer hängt die Erwartungen an die deutsche Delegation in der Verlängerung der Weltklimakonferenz in Dubai hoch, Rheinische Post

- Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, kritisiert die Pläne der Bundesregierung für eine Cannabis-Legalisierung und warnt vor einer wachsenden Zahl minderjähriger Konsumenten, Rheinische Post

- Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, warnt vor einem unkontrollierten Kliniksterben und einem gleichzeitigen Niedergang vieler Arztpraxen im kommenden Jahr, Rheinische Post

- Toiletten-Streit: Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) wirft Rechnungshof Blockade bei neuen WCs an Autobahnen vor, Gespräch mit Vorstandssprecher Dirk Engelhardt, Rheinische Post

- Henning Höne, Landeschef der FDP in NRW, zur Mitgliederbefragung: "Es geht darum, ob wir bei wegweisenden Entscheidungen auf der Brücke stehen", Rheinische Post

bis 05.00 Uhr:

- Spekulationen um BVB-Interesse an Stuttgarts Stürmer Serhou Guirassy, Sportbild

- Chef der Risikoanalyse-Abteilung des EU-Bankenregulierers Eba bescheinigt Instituten Widerstandsfähigkeit, Angel Monzon: "Der Bankensektor hat Kapital, Liquidität und Rentabilität verbessert", Interview, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Japanischer Premier Fumio Kishida soll Kabinettumbau wegen Spendenskandal planen, Nikkei

- Nordrhein-westfälische Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) sieht in Enteignungen ein Mittel, um für Mieter menschenwürdige Wohnverhältnisse zu schaffen, SWR Report Mainz

/mis