Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Die Jahresendrally des Dax geht zum Dezember-Start weiter: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt 0,5 Prozent höher auf 16 299 Punkte. Bis zum Rekordhoch bei 16 528 Punkten ist der Weg charttechnisch frei. "Es war ein November, an den man sich erinnert", schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management zum Monatswechsel. Die Anleger honorierten den guten Job der US-Notenbank in der Inflationsbekämpfung, ohne dabei eine schwere Rezession hervorzurufen. Eine aktuell moderatere Teuerung stelle das Zinsniveau infrage - mit entsprechendem Schub für risikoreichere Anlagen wie Aktien. Heisst: Investoren setzen auf baldige Zinssenkungen. Die laufende Jahresendrally hat den Dax inzwischen über 11 Prozent von seinem Oktober-Tief weggetrieben. Im November gewann der deutsche Leitindex 9,5 Prozent. Damit hat er den Grossteil der Korrektur seit August aufgeholt. Der marktbreite US-Index S&P gewann im November rund 9 Prozent und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sogar fast 11 Prozent.

USA: - GEWINNE - Zum Ausklang eines starken Börsenmonats haben sich die wichtigsten US-Aktienindizes am Donnerstag sehr unterschiedlich entwickelt. Der Leitindex Dow Jones Industrial profitierte von starken Salesforce-Zahlen und ging dank einer späten Marktrally 1,47 Prozent höher mit 35 950,89 Punkten aus dem Handel. Damit erreichte er den höchsten Stand seit Januar vergangenen Jahres.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Freitag zurückgehalten. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzhen notierte im späten 0,2 Prozent im Minus. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel der Hang-Seng-Index um 0,3. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste 0,2 Prozent ein. Während die Anleger in Tokio auf einen positiven Börsenmonat November zurückblicken, standen die Notierungen in China weiter unter Druck.

DAX 16215,43 0,30% XDAX 16253,80 0,50% EuroSTOXX 50 4382,47 0,27% Stoxx50 3982,61 0,81% DJIA 35950,89 1,47% S&P 500 4567,80 0,38% NASDAQ 100 15947,86 -0,25%

Bund-Future 132,37 0,02%

Euro/USD 1,0907 0,21% USD/Yen 148,01 -0,15% Euro/Yen 161,46 0,07%

Brent 80,68 -0,18 USD WTI 75,93 -0,03 USD

- "Nicht voreilig den Sieg über die Inflation verkünden", Gespräch mit Mary C. Daly, Präsidentin Fed San Francisco, BöZ

- Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) rechnet nicht mit einer schnellen Überarbeitung des Gesetzentwurfs für den Bundeshaushalt 2024, Gespräch, Wiwo

- Autobranche fürchtet neue Probleme wegen Blockade an Polen-Ukraine-Grenze, Bild

- Die zur Reimann-Holding JAB gehörende Bäckerei-Cafe-Kette Panera reicht vertrauliche Dokumente für geplanten Börsengang in den USA ein, FT

- FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai kündigt wegen des Haushaltslochs eine "Neubewertung" von Bürgergeld und Kindergrundsicherung an, Podcast Wochentester von Kölner Stadt-Anzeiger/Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Politiker von Grünen und SPD gegen FDP-Forderung, die geplante Erhöhung des Bürgergelds auf den Prüfstand zu stellen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Nach der Finanzzusage Deutschlands und der Vereinigten Arabischen Emirate zum Ausgleich von Klimaschäden in armen Staaten fordert Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) eine Beteiligung Chinas, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der Facebook-Konzern Meta will noch im Dezember seinen Kurznachrichtendienst Threads auch in der EU an den Start bringen, WSJ

- SPD-Vorsitzende Saskia Esken: Ampel-Koalition will den Zeitplan für die Verabschiedung des Bundeshaushalts 2024 in Kürze festlegen, Maybrit Illner, ZDF

- Der 1. FC Köln hat sich als zweiter Fussball-Bundesligist nach dem SC Freiburg öffentlich gegen den Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fussball Liga positioniert, Gespräch mit Vizepräsident Eckhard Sauren, ARD

- Warum wir einen digitalen Euro brauchen, Gastbeitrag von Ulrich Bindseil, Generaldirektor des EZB-Geschäftsbereichs Marktinfrastruktur und Zahlungsverkehr und Jürgen Schaaf, Berater im selben Geschäftsbereich, FAZ

- Die Ampel-Koalition will nach Darstellung der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken den Zeitplan für die Verabschiedung des Bundeshaushalts 2024 in Kürze festlegen, Gespräch, ZDF

- Axa-Deutschlandchef wirbt für mehr private Altersvorsorge bei weiblichen

Kunden. Der Kölner Versicherer sieht grosses Potenzial bei dieser Zielgruppe, Gespräch mit Thilo Schumacher, HB

- Nur 2 von 40 Dax-Konzernchefs positionieren sich klar zur AfD, HB

- "Trump ist nur Putins nützlicher Idiot", Gespräch mit Harold James, Wirtschaftshistoriker der Princeton-Universität, über geopolitische Ausnahmezeiten, industriepolitische Irrwege und einen Lösungsweg für die deutsche Haushaltskrise: Steuererhöhungen, HB

