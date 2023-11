Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax bleibt am Dienstag in Schlagdistanz zur Marke von 16 000 Punkten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt mit 15 955 Punkten etwa 0,1 Prozent unter seinem Vortagesschluss. Damit lässt eine Fortsetzung der Jahresendrally auf sich warten. Sie hatte den Dax mit bis zu 16 041 Punkten in der Vorwoche fast punktgenau an das Zwischenhoch von Ende August herangeführt. Seit dem Zwischentief im Oktober hatte er damit nahezu 10 Prozent gewonnen. "Ohne gute Nachrichten in Form positiver Wirtschaftsdaten wird es für den DAX schwer, kurzfristig wieder über die 16 000 zu springen", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. "Es ist hoch wahrscheinlich, dass sich das zuletzt übliche Bild eines starken Novembers und eines anschliessend schwächeren oder gar negativen Dezembers auch in diesem Jahr wiederholt." Einen Push könnten allerdings Inflationsdaten im weiteren Wochenverlauf geben, sollte sich der Abwärtstrend der Teuerungsrate stärker als erwartet fortgesetzt habe, so Altmann.

USA: - AUF RICHTUNGSSUCHE - Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag weiter mit einer klaren Richtung schwergetan. Mit letztlich moderaten Verlusten knüpften sie an ihre verhaltene Entwicklung vom Freitag zum Ende einer starken Woche an. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am heutigen "Cyber Monday" 0,16 Prozent tiefer bei 35 333,47 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,20 Prozent auf 4550,43 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,13 Prozent auf 15 961,98 Punkte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich auch am Dienstag überwiegend zurückgehalten. In den kommenden Tagen stehen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, etwas Inflationssignale aus den USA und Europa. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,1 Prozent. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen war im späten Handel nahezu unverändert Prozent. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong büsste der Hang-Seng-Index indes fast ein Prozent ein. Moderate Gewinne gab es in Australien.

DAX 15966,37 -0,39% XDAX 15956,45 -0,44% EuroSTOXX 50 4354,41 -0,40% Stoxx50 3961,80 -0,50% DJIA 35333,47 -0,16% S&P 500 4550,43 -0,20% NASDAQ 100 15961,98 -0,13%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 131,33 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0951 -0,05% USD/Yen 148,33 -0,20% Euro/Yen 162,44 -0,25%

ROHÖL:

Brent 79,87 -0,11 USD WTI 74,75 -0,11 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

bis 07.00 Uhr:

- "Mit abstrusen Ideen gegen jeden Sachverstand", Thomas Fischbach, Präsident der Kinder- und Jugenärzte kritisiert die geplante Cannabis-Legalisierung der Ampel, Interview, Welt

- Heiko Teggatz, Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft DPoIG kritisiert Pläne der Regierung für das Amt eines Polizeibeauftragten des Bundes, Welt

- Chinesischer Modekonzern Shein will in den USA an die Börse; mit einer Bewertung von 66 Milliarden US-Dollar könnte es zu einem der grössten Börsengänge seit Jahren werden, WSJ

- Amazon überholt UPS und Fedex in den USA als grösster Paketlieferant, WSJ

- Private-Equity-Firma Redbird will den früheren Chef des Medienkonzerns NBCUniversal, Jeff Shell, für ihr Sport- und Unterhaltungsgeschäft anheuern; Gespräche bereits weit fortgeschritten, WSJ

- Barclays erwägt, mehr als 2500 Kunden im Investmentbanking zu kündigen, FT

- Gewerkschaftschefin Marie Nilsson von der IF Metall warnt Tesla, das schwedische Modell zu untergraben, in dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsame Entscheidungen treffen, FT

- Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf rechnet im kommenden Jahr mit Personalabbau für die Metall- und Elektroindustrie, Reutlinger General-Anzeiger

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verlangt Führung von Kanzler Olaf Scholz (SPD), Tagesspiegel

- Der Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, Markus Beier, fordert mehr Tempo bei telefonischer Krankschreibung, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Verdi-Chef Frank Werneke fordert von der Bundesregierung die Aussetzung der Schuldenbremse auch 2024, Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten

bis 02.00 Uhr:

- Vor der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Haushalt an diesem Dienstag hat SPD-Chefin Saskia Esken angemahnt, dass die Schuldenbremse auch 2024 ausgesetzt werden müsse, Gespräch, Rheinische Post

- Vor seiner mit Spannung erwarteten Regierungserklärung an diesem Dienstag ruft die Union Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, klar die Verantwortung für die Haushaltskrise zu übernehmen, Gespräch mit Fraktionsvize Jens Spahn (CDU), Rheinische Post

bis 00.00 Uhr:

- Umfrage: Zuspruch der Deutschen zu Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt deutlich ab, Bild

- SPD-Politiker Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, warnt vor den Folgen einer Machtübernahme der Terrororganisation Hamas auch im Westjordanland, Gespräch, Bild

- Der ehemalige Wirtschaftsweise und Professor für Monetäre Ökonomie an der Universität Frankfurt, Volker Wieland, ruft die Bundesregierung zu verstärkten Sparanstrengungen auf, Gespräch, Bild

bis 23.45 Uhr:

- O2 verhandelt mit Freenet über Zugang zu 5G-Netz, HB

- DocMorris will sich verstärkt auf das E-Rezept in Deutschland konzentrieren, Gespräch mit Unternehmenschef Walter Hess, cash.ch

- RW Silicium droht Ende März 2024 das endgültige Aus, Gespräch mit Eigentümer Heinz Schimmelbusch, Chef des Rohstoffunternehmens AMG, HB

- KPMG und Deloitte wollen, dass Mitarbeiter bei Besuchen von Hongkong Wegwerfhandys benutzen, FT

- Baker McKenzie punktet im Transaktionsgeschäft, Gespräch mit Alexander Wolff, Managing Partner, BöZ

- Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler): kein Sparen auf Kosten der Rentner, Gespräch, ZDF

- Die Schweizer Schuldenbremse als Vorbild?, Gastbeitrag von Christoph Schaltegger, Direktor am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern und Martin Mosler, Bereichsleiter am IWP, FAZ

- Die FDP reagiert mit scharfer Kritik auf das Vorhaben des Bundeswirtschaftsministeriums, Strom bei Überlastung des Netzes drosseln zu wollen, Gespräch mit Energieexperte Michael Kruse, Gespräch, Bild

- "Die Geschäftsgrundlage der Koalition ist zerbrochen", Gespräch mit IW-Direktor Michael Hüther, HB

- Baufirmen sind bei Neueinstellungen so zurückhaltend wie zuletzt 2010, HB

- Klimaökonom: Flutkatastrophen wie im Ahrtal werden bald klein wirken, Gespräch mit Nicholas Stern, HB

- Verband deutscher Pfandbriefbanken warnt vor Übernahme der angelsächsischen Bewertungspraxis für den deutschen Immobilienmarkt, Gespräch mit Präsident Gero Bergmann, BöZ

- Instant Payment kommt mit knappen Übergangsfristen, Gespräch mit Capco-Experten Thomas Walkner und Wesselin Kruschev, BöZ

- "Eine Fachkräftebehörde wäre wichtig", Gespräch mit Volker Wieland, Vorsitzender des Hessischen Zukunftsrats, über Defizite und Vorteile des Wirtschaftsstandorts und Finanzplatzes Deutschland, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Porsche hat einen Auslieferungsstopp für seine Luxus-SUVs des Typs Cayenne mit der wichtigen E-Hybrid-Technologie wegen Problemen mit einem Software-Update verhängt, Business Insider

