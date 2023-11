Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der starke Monatsstart des Dax setzt sich wohl auch am Freitag fort: Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,5 Prozent höher auf 15 219 Punkte. Damit hätte er nach dem sehr schwachen Oktober in den ersten November-Tagen bereits 2,8 Prozent gutgemacht. Ob es weiter aufwärtsgehen wird, hängt nun auch vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag ab, nachdem die Hoffnung auf ein Erreichen des US-Zinsgipfels die Märkte seit der Leitzinsentscheidung der Fed am Mittwoch angetrieben hat. Ein zu starker Arbeitsmarkt wäre der Fed wohl in Dorn im Auge sein, da er die Inflation hoch halten könnte.

USA: - GEWINNE - Die positiv aufgenommenen Aussagen der US-Notenbank Fed zur Leitzinsentwicklung haben am Donnerstag an den New Yorker Börsen nochmals schwungvoll nachgewirkt. Im Fokus blieb auch die Berichtssaison der Unternehmen mit einer Vielzahl neuer Geschäftszahlen, die in vielen Fällen erfreulich ausfielen. Damit verläuft der Auftakt in den Börsenmonat November weiter verheissungsvoll. Der Dow Jones Industrial legte um 1,70 Prozent auf 33 839,08 Punkte zu. Das Kursbarometer verbuchte damit den vierten Gewinntag in Folge. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,89 Prozent auf 4317,78 Punkte bergauf. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte einen Anstieg um 1,74 Prozent auf 14 919,55 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die Aussicht auf ein möglicherweise erreichtes Zinshoch in den USA hat die Börsen Asiens auch am Freitag angetrieben. In Tokio wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Der Hang-Seng-Index in Hongkong stieg im späten Handel um 2,5 Prozent, während der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzhen abbildet, um 0,8 Prozent zulegte.

DAX 15143,60 1,48% XDAX 15219,54 1,61% EuroSTOXX 50 4169,62 1,90% Stoxx50 3898,27 1,48% DJIA 33839,08 1,70% S&P 500 4317,78 1,89% NASDAQ 100 14919,55 1,74%

Bund-Future 129,94 -0,04%

Euro/USD 1,0629 0,07% USD/Yen 150,29 -0,10% Euro/Yen 159,74 -0,05%

Brent 87,05 +0,20 USD WTI 82,74 +0,28 USD

bis 07.15 Uhr: - Klaus Holetschek, CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, macht vor Migrationsgipfel Druck, Augsburger Allgemeine - Generalmajor Christian Freuding, Leiter des Sonderstabs Ukraine im Verteidigungsministerium: Mehr als 8000 ukrainische Soldaten ausgebildet, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung - Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gegen Asylverfahren in afrikanischen Drittstaaten, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), sieht Benko-Probleme "beispielhaft" für die ganze Baubranche: "Boden noch nicht erreicht", Focus - Angesichts zunehmender islamistischer und antisemitischer Proteste von Migranten in Deutschland fordert der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki, die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts neu zu verhandeln, Gespräch, Bild - Die Kommunen haben Bund und Länder vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag vor einem Scheitern oder Aufschieben einer Neuregelung zur dauerhaften Finanzierung der Flüchtlingsversorgung gewarnt, Gespräch mit Gemeindebunds-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg und DLT-Präsident Reinhard Sager, Rheinische Post - Die Grünen fordern die Union auf, ihre Positionen hinsichtlich der Begrenzung der Zuwanderung zu überdenken, Gespräch mit Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic, Rheinische Post - Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert eine zügige Lösung in der Debatte um den Industriestrompreis, Gespräch, Wiwo - Die Vizepräsidentin des Bundestages, Katrin Göring-Eckardt (Grüne), plädiert für eine politische Verständigung in der Migrationsdebatte mit CDU und CSU, Gespräch, Welt - Der Zweite IG-Metall-Vorsitzende Jürgen Kerner fordert die Bundesregierung zu einer stärkeren Standortpolitik für die militärische Luftfahrtindustrie in Deutschland auf, Gespräch, Table Media

bis 22.45 Uhr: - Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba hat Berichte zurückgewiesen, wonach es im direkten Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj Fälle von Korruption geben soll, Gespräch, Welt Fernsehen - "In Grossstädten fehlen Pflegeheime", Gespräch mit Karl Reinitzhuber, Carestone, über das Abwerben von Pflegekräften, steigende Baukosten und neue Standorte, FAZ - Neun Punkte für einen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik, Gastbeitrag von Nicole Hoffmeister-Kraut, baden-württembergische Wirtschaftsministerin (CDU) und Nicola Leibinger-Kammüller, Trumpf-Chefin, FAZ

bis 21.00 Uhr: - In den Verhandlungen um Staatshilfe für Siemens Energy ist die Frage, welchen Beitrag Grossaktionär Siemens leistet, noch offen - Einigungswille sehr hoch, dicht vor der Lösung, HB - Der wegen Milliardenverlusten seiner Windtochter Gamesa in Schieflage geratene Energietechnikkonzern Siemens Energy muss mit möglichen Schadensersatzforderungen von Anteilseignern rechnen, Gespräch mit Kapitalmarktanwalt Klaus Nieding, Börse Online - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke glaubt an ein hart umkämpftes Spitzenspiel an diesem Samstag gegen den deutschen Fussball-Rekordmeister FC Bayern München, Gespräch, Sky - Einige der wichtigsten Investoren des Immobilienmilliardärs Rene Benko fordern seinen Rückzug bei der Signa-Gruppe - Sanierungsexperte Geiwitz soll übernehmen, HB - Ständiger Druck, riskante Tech-Wetten, dubiose Spione: Geheime Dokumente und die Geschichte eines Technikers zeigen, wie Elon Musk den wertvollsten Autokonzern der Welt steuert, HB - Bundesinnenministerium: keine verpflichtende Prüfung aller Einbürgerungsbewerber auf antisemitische und demokratiefeindliche Äusserungen in sozialen Medien - Unionsfraktion fordert "verpflichtende Recherche" vor jeder Einbürgerung, Welt - Nach der Bauunterbrechung beim Elbtower hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) staatliche Finanzhilfen für das Grossprojekt ausgeschlossen, Gespräch, Spiegel - Umfrage: In Deutschland blickt die überwiegende Mehrheit der wahlberechtigten Bürger mit grosser Sorge auf den Gaza-Krieg, ARD - Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba sieht mit Sorge, dass der Verteidigungskrieg seines Landes gegen die russischen Besatzer seit dem Überfall der Hamas auf Israel immer weniger mediale Aufmerksamkeit bekommt, Welt Fernsehen - "Mehr Offenheit und Optimismus", Gespräch mit Bildungsexperte Jacob Chammon darüber, was deutsche Schulen von dänischen Instituten lernen können,

