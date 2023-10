Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - WEITER EHOLT - Im Dax zeichnen sich am Donnerstag weitere Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15 521 Punkte. Erleichterung herrscht, nachdem am Vorabend das Protokoll der September-Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht wurde. Laut der Mitschrift hat sich die geldpolitische Debatte in der Fed verschoben. Da die Leitzinsen in der Nähe des Gipfels angekommen seien, sollte sich die Diskussion weniger um die Frage nach der Höhe der Zinsen drehen, sondern vielmehr, wie lange der Zins auf erhöhtem Niveau gehalten werden solle. Im Fokus stehen nun die US-Verbraucherpreise für September. Ökonomen prognostizieren einen weiteren Rückgang.

USA: - FREUNDLICH - Nach einem lethargischen Börsengeschehen hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch einen kleinen Gewinn verbucht. Mit einem Plus von 0,19 Prozent auf 33 804,87 Zähler ging es für den Dow den vierten Handelstag in Folge aufwärts. Unterstützung gab es vom Anleihemarkt, wo die Renditen zur Wochenmitte merklich sanken. Die Verzinsung zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Für die anderen grossen Börsenbarometer ging es noch etwas stärker aufwärts.

ASIEN: - GEWINNE - Die asiatischen Börsen haben am Morgen den positiven Börsentrend schwungvoll aufgenommen. In Tokio zog der Leitindex Nikkei 225 um zuletzt 1,4 Prozent an und baute damit seine jüngsten Gewinne aus. Der CSI 300 , der die Werte an den chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzen umfasst, legte 0,9 Prozent zu. In Hongkong gewann der Hang-Seng-Index sogar zwei Prozent an Wert. Für Optimismus sorgte auch, dass ein chinesischer Staatsfonds Aktien der grössten Banken des Landes kaufte.

DAX 15460,01 +0,24% XDAX 15487,77 +0,62% EuroSTOXX 50 4200,80 -0,11% Stoxx50 3962,14 +0,31% DJIA 33804,87 +0,19% S&P 500 4376,95 +0,43% NASDAQ 100 15241,12 +0,72%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 129,83 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0631 +0,11% USD/Yen 149,16 -0,01% Euro/Yen 158,57 +0,11%

ROHÖL:

Brent 85,62 -0,20 USD WTI 83,17 -0,32 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): Spitzengespräch über Migration entspricht Bürgerwillen, ARD-Tagesthemen - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): Reserve-Kohlekraftwerke 2024 vom Netz - Genug LNG-Terminals, ARD-Sendung Maischberger - Die Aurelia Stiftung hat Klage gegen die von der EU-Kommission geplante Zulassungsverlängerung von Glyphosat beim EU-Gericht in Luxemburg eingereicht, Table Media - "Wir können nicht schon wieder die Preise senken", Gespräch mit Henkel-Chef Carsten Knobel über Preiskämpfe und warum er trotz allem optimistisch bleibt, HB - "Ich würde Deutschland die Note Fünf geben", Gespräch mit Telekom-Chef Timotheus Höttges, FAZ - Zwei US-Pensionsfonds verklagen Tesla wegen angeblich falscher Angaben zu den Fähigkeiten des Autopiloten, HB - Supercomputer-Architekt Partec will Umsatz 2023 auf 180 Millionen Euro verfünffachen, Gespräch mit Firmenchef und Grossaktionär Bernhard Frohwitter, Börse Online - Bundesfinanzministerium sieht ohne einfacheres Steuerrecht Handlungsfähigkeit des Staates in Gefahr, Welt - Bundesnachrichtendienst geht davon aus, dass Hamas selbst überrascht war, wie empfindlich sie Israel mit ihren Anschlägen treffen konnte, Business Insider - Union kritisiert Treffen des Kanzlers mit Emir von Katar: "Nicht morgens Terror der Hamas verurteilen und dann mit dem Hauptsponsor des Terror zu Mittag essen" - SPD und FDP verteidigen Besuch, Gespräch, Welt

