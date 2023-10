Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Im Dax zeichnen sich am Montag wieder Verluste ab. Seine Erholung vom Freitagnachmittag nach dem US-Arbeitsmarktbericht erweist sich damit zunächst als Strohfeuer. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent tiefer auf 15 144 Punkte. Im Fokus bleibt das Vorwochentief seit Ende März bei 14 948 Punkten. Neue Sorgen bringt vor allem der Nahost-Konflikt zwischen der Hamas und Israel. Auch zwei Tage nach dem beispiellosen Angriff der Islamisten auf Israel gehen die Kämpfe mit Bombardements der israelischen Luftwaffen weiter. Die Wahlausgänge in Bayern und Hessen mit Siegen der Amtsinhaber treten in den Hintergrund.

USA: - IM PLUS - Ein unerwartet starker US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag die New Yorker Börsen nicht nachhaltig belastet. Nach schwächerem Auftakt legten die Indizes deutlich zu. Anleger richteten ihren Fokus offenbar auf den etwas nachlassenden Lohndruck. So ging es für den Leitindex Dow Jones Industrial zum Börsenschluss um 0,87 Prozent auf 33 407,58 Punkte nach oben, womit er seit Jahresbeginn auch wieder knapp im Plus steht. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte im späten Handel wieder über die runde Marke von 15 000 Punkten und schloss etwas darunter bei 14 973,24 Punkten mit einem Plus von 1,70 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,18 Prozent auf 4308,50 Punkte zu. Auf Wochensicht kam der Dow letztlich nicht mehr ins Plus, der Abschlag beläuft sich auf 0,3 Prozent. Für den Nasdaq 100 und den S&P 500 ist die Wochenbilanz aber positiv.

ASIEN: - CSI IM MINUS; FEIERTAG IN HONGKONG, JAPAN UND SÜDKOREA - In Asien haben die wichtigen Aktienmärkte in Hongkong, Japan und Südkorea feiertags bedingt geschlossen. In China verlor der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, ein halbes Prozent. Es ist der erste Handelstag an den Börsen in China seit dem 28. September. Die vergangenen sechs Werktage waren die Märkte feiertagsbedingt geschlossen.

DAX 15229,77 1,06% XDAX 15284,80 1,11% EuroSTOXX 50 4144,43 1,09% Stoxx50 3888,74 0,75% DJIA 3407,58 0,87% S&P 500 4308,50 1,18% NASDAQ 100 14973,24 1,70%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,11 +0,20%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0552 -0,33% USD/Yen 149,21 -0,06% Euro/Yen 157,45 -0,37%

ROHÖL:

Brent 87,31 +2,74 USD WTI 85,72 +2,92 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Bundesregierung geht in ihrer neuen Konjunkturprognose von einem deutlichen Rückgang der Inflation im kommenden Jahr aus. Wirtschaft soll 2024 zudem wieder wachsen, HB

- Varta-Chef Markus Hackstein: "Wir sind im engen Korsett der Banken", Interview, HB

- CDU-Vize Karin Prien: Hilfsgelder für Palästinenser einfrieren, ARD-Sendung Anne Will

- FDP-Vize Kubicki nach Landtagswahlen: "So kann es nicht weitergehen", Bild

- CSU-Chef Markus Söder: Wahlergebnisse erfordern andere Migrationspolitik, ZDF-Sendung Heute Journal

- MSC-Chef Soren Toft äussert sich erstmals über die Pläne der weltgrössten Reederei in Hamburg: "Der gesamte Hafen wird profitieren", Interview, FAZ

- Bundeshaushalt 2024: Caritas-Chefin Eva-Maria Welskop-Deffa warnt vor sozialem Kahlschlag, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne): Für Ampel-Schwäche bei Wahlen Bundesregierung verantwortlich, ARD-Sendung Anne Will

- Die Gewerkschaft der Polizei hat eine Ausweitung des Schutzes für jüdische Einrichtungen in Deutschland gefordert, Gespräch mit dem Vize-Vorsitzenden Sven Hüber, Rheinische Post

- Der ehemalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, hat die Lieferung von Munition an Israel angeregt, sollte das Land die Bundesrepublik um Hilfe bitten, Gespräch, Table Media

- Caritas-Chefin Eva-Maria Welskop-Deffaa kritisiert Elterngeld-Reform und fordert Ende des Dienstwagen-Privilegs, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Gitta Connemann (CDU), stellvertretende Vorsitzende der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe: Deutsches Geld für Palästinenser nur noch gegen Bekenntnis zu Israel, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Personalsoftware-Entwickler Personio schliesst Börsengang vor 2025 aus, Interview mit Unternehmenschef Hanno Renner

- Urban-Arrow-Chef Jorrit Kreek über den Wandel des Pioniers für Lastenfahrräder, Unternehmergespräch, FAZ

- Daniel Stelter, Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums "Beyond the obvious": Die Steuerung kleinster Details durch die Politik belastet die Wirtschaft zunehmen. Höchste Zeit, das Problem zu lösen, Gastbeitrag, HB

bis 20.30 Uhr:

- CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich sehr zufrieden mit dem Abschneiden von CDU und CSU bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern gezeigt, Gespräch, ARD

- Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sieht nach den Prognosen zur bayerischen Landtagswahl einen klaren Regierungsauftrag für die CSU, Gespräch, ARD

- Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat sich nach der ersten Prognose zur bayerischen Landtagswahl zufrieden gezeigt, Gespräch, BR

- SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat das Ergebnis der Landtagswahlen in Hessen und Bayern als bitter für seine Partei und für die Ampel-Koalition gewertet, Gespräch, ZDF

- Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat die Wahlergebnisse seiner Partei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen als stabil bezeichnet, Gespräch, ARD

- Trotz der Verluste der Grünen bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen spricht die Bundesvorsitzende Ricarda Lang von stabilen Ergebnissen, Gespräch, ZDF

- Die bayerische Grünen-Bundespolitikerin Claudia Roth hat an die CSU appelliert, nach der Landtagswahl in Bayern mit den Grünen Gespräche über eine Regierungsbildung aufzunehmen, Gespräch, BR

- Ex-Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP): FDP zwischen zwei Bewegungen zerrieben, Gespräch, BR

- Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien hat die Ampel-Regierung zu Gesprächen mit der Union über wichtige Themen des Landes aufgerufen, Gespräch, ARD

- SPD-Chef Lars Klingbeil hat das schlechte Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen unumwunden eingeräumt, Gespräch, ARD

- Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen hat der Grünen-Politiker Anton Hofreiter sich zufrieden mit den Ergebnissen gezeigt, Gespräch, Rheinische Post

- Grünen-Geschäftsführerin Emily Büning kritisiert Ton in Wahlkämpfen, Gespräch, ARD

- Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, sieht einen wachsenden Einfluss seiner Partei, Gespräch, ARD

- Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger will in Bayern auch in einer neuen Regierung Wirtschaftsminister bleiben, Gespräch, BR

- CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat an die Ampel-Koalition appelliert, das Angebot der Union zu Gesprächen über das Thema Migration endlich anzunehmen, Gespräch, ARD

- Nach der Landtagswahl in Bayern hat die CSU die Ampel-Koalition für das starke Abschneiden der AfD verantwortlich gemacht, Gespräch mit Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Rheinische Post

- SPD-Chefin Saskia Esken will hamasnahe Palästinenserorganisationen in Deutschland verbieten, Gespräch, Welt Fernsehen

bis Sonntag 17.00 Uhr:

- Lufthansa-Tochter Eurowings fordert von Klima-Klebern 120.000 Schadensersatz nach Blockade des BER-Airports, BamS

- Britische Bankenaufsicht sprach in der vergangenen Woche grosse britische Banken wegen möglichem Interesse an Metro Bank an - JPMorgan prüfte Gebot, FT

- Die Deutsche Fussball Liga (DFL) rechnet wieder mit steigenden Summen aus der Auslandsvermarktung der Bundesliga, Kicker

- Grossaktionäre von Hipgnosis Songs Fund sind gegen den Verkauf eines 440 Millionen US-Dollar schweren Musikrechtepakets an Blackstone, FT

- Bahn-Vorstandsmitglied Sigrid Nikutta will Stellen von 1200 Führungskräften und 400 Lokführern bei DB Cargo streichen, Business Insider

- Japan unternimmt grössten Versuch seit Jahren zur Wiederbelebung seines Junk-Bond-Marktes, FT

- Burkhard Blienert (SPD), Drogenbeauftragter der Bundesregierung, kritisiert, dass die Pläne für Rauchverbot im Auto gekippt wurden, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Deutsche Metall- und Elektroindustrie rechnet mit Stellenabbau, Gespräch mit Präsident Stefan Wolf, BamS

- Nach den Angriffen auf Israel spricht sich der Antisemitismus-Beauftragte, Felix Klein, der Bundesregierung dafür aus, die Hilfsgelder für den Gazastreifen und das Westjordanland zu überprüfen und gegebenenfalls zu stoppen, gespräch, Bild

- Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, hat die Angriffe auf Israel verurteilt und ein hartes Vorgehen gegen ausländische Unterstützer der Hamas in Deutschland gefordert, Rheinische Post

- Der ehemalige Vermittler des Bundesnachrichtendienstes (BND) für Gespräche zwischen Israel, der Hamas und der Hisbollah hat die jüngsten Angriffe auf das Land als vergleichbar mit dem 11. September 2011 in den USA bezeichnet, gespräch mit Gerhard Conrad, Table Media

- Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf hat eine zunehmende Abkehr vom Leistungsprinzip in Deutschland beklagt, Gespräch, BamS

- Im September haben 27 889 Menschen einen Erstantrag auf Asyl gestellt, BamS

- Auch Baden-Württemberg prüft Umstellung von Bargeld auf Chipkarten für Asylbewerber, Gespräch mit Migrationsstaatssekretär Siegfried Lorek?(CDU), BamS

- Bundesinnenministern in Nancy Faeser (SPD) erhöht Sicherheitsmassnahmen für jüdische Einrichtungen und intensiviert Beobachtung der Hamas in Deutschland, Gespräch, BamS

- Der frühere Vizekanzler und Aussenminister, Sigmar Gabriel (SPD), hat die Angriffe auf Israel verurteilt und zu einer Eindämmung des Konflikts aufgerufen, gespräch, Rheinische Post

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) fordert schnelle Entscheidung von Aussenministerin Baerbock über Finanzhilfen an Palästinenser , Gespräch, BamS

- Der CDU-Aussenpolitiker Armin Laschet fordert nach dem brutalen Überfall auf Israel die Ausschaltung der Hamas und das Ende jeglicher Kooperation der Europäischen Union mit Palästinenser-Präsident Abbas, Gespräch, Welt Fernsehen

- Botschafter Israels hofft, dass bis zum morgigen Sonntag alle von der Hamas besetzten Orte und Kibbuzim befreit werden können / Erwartung an Bundesregierung für volle Unterstützung des israelischen Vorgehens / Ron Prosor sieht Iran als Drahtzieher, Gespräch, Welt Fernsehen

- Sonntagstrend: Ampel verliert kurz vor den Landtagswahlen bundesweit an Zustimmung, BamS

- "Wer die Noten abschafft, nimmt jungen Menschen die Chance, zu erleben, wie es sich anfühlt, über sich hinauszuwachsen", Gastbeitrag von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Moritz Promny, Bildungspolitischer Sprecher der FDP im hessischen Landtag, T-Online

- Kurz vor der ersten Bundestagslesung haben Abgeordnete der Ampelkoalition angekündigt, das Freiheitsgesetz für die Bundesagentur für Sprunginnovationen gegenüber dem Regierungsentwurf nachzubessern, FAS

- Die Ukraine findet sich mit dem Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern nicht ab. Der aussenpolitische Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Mykhailo Podolyak, Bild

- Der CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen fordert nach den Angriffen der Hamas auf Israel ein Überdenken der deutschen Iran-Politik, Gespräch, Rheinische Post

- Angesichts eines deutlichen Vorsprungs in den Umfragen hat der britische Oppositionsführer Keir Starmer seine Labour-Partei vor Leichtsinn gewarnt, Gespräch, Observer

- Bei den Angriffen der islamistischen Hamas-Organisation auf Israel hat es laut US-Aussenminister Antony Blinken vermutlich auch US-amerikanische Opfer gegeben, Gespräch, CNN und NBC

- SPD und Grüne wollen die staatlichen Gelder für Palästinenser auch nach dem Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel fortführen, Welt

- "Wir stellen die Rolle der Finanzbranche nicht in Frage", Gespräch mit Greenpeace-Finanzexperte Mauricio Vargas, BöZ

- "Der Wechsel der Perspektive schult das Auge", Gespräch mit Finanzchef Ralf Thomas", BöZ

- "Der Markt hat die schlechtest Phase noch nicht hinter sich gebracht", Gespräch mit Carsten Roemheld, Director und CFA bei Fidelity, BöZ

bis Samstag 13.30 Uhr:

- Die Nato lobt die neu angekündigten Waffenlieferungen aus Deutschland, Gespräch mit Generalsekretär Jens Stoltenberg, WamS

- Der Parteien- und Wahlforscher Karl-Rudolf Korte prognostiziert den drei Parteien der Ampel-Koalition, SPD, Grüne und FDP, bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen an diesem Sonntag eine klare Niederlage, Gespräch, WamS

- Die Grünen-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt hat kurz vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen mehr Ordnung in der Migrationspolitik gefordert, Gespräch, FAS

- Reinhard Sager (CDU), Präsident des Landkreistags, fordert Umstellung von Bürgergeld auf Asylleistungen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Katarina Barley, SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl, für Spitzenkandidaten-Prinzip bei der Europawahl 2024, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Vorsitzender des Bundesverbandes der Tafeln, Andreas Steppuhn: Aufnahmestopps bei vielen Tafeln für Bedürftige, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

bis Samstag 02.00 Uhr:

- Nach der umstrittenen Einigung auf schärfere Regeln in der EU-Asylpolitik hat die Grünen-Innenpolitikerin Lamya Kaddor den Kurs ihrer Partei verteidigt, Gespräch, Rheinische Post

- Nach der umstrittenen Einigung auf schärfere Regeln in der EU-Asylpolitik hat der Grünen-Politiker Anton Hofreiter die Wirksamkeit der Reform in Zweifel gezogen, Gespräch, Rheinische Post

- Die SPD-Bundestagsfraktion dringt auf eine Verlängerung der Energiepreisbremsen bis ins kommende Jahr hinein, Gespräch mit der Ersten Parlamentarischen Geschäftsführerin, Katja Mast, Rheinische Post

- Der Co-Vorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, hat sich für einen schnelleren Zugang geflüchteter Menschen zum Arbeitsmarkt in Deutschland ausgesprochen, Gespräch, Rheinische Post

- IAB-Migrationsexperte Herbert Brücker hat sich für eine grundlegende Neuausrichtung der Verteilung von neu ankommenden Geflüchteten innerhalb Deutschlands ausgesprochen, Gespräch, Rheinische Post

- Nach der umstrittenen Einigung auf schärfere Regeln in der EU-Asylpolitik ist bei den Grünen die parteiinterne Kritik laut geworden, eigene Positionen in Regierungsverantwortung nach rechts zu verschieben, Gespräch mit Migrationspolitikerin Svenja Borschulte, Rheinische Post

- Der Migrationsexperte Herbert Brücker hat die Parteien in der laufenden Asyldebatte davor gewarnt, zu hohe Erwartungen bei den Bürgern an mögliche Einschnitte für Asylbewerber zu wecken, Gespräch, Rheinische Post

- Die Deutsche Post will den Briefversand grundlegend verändern: Geplant sind zwei verschiedene Varianten, Gespräch mit Nikola Hagleitner, im Vorstand verantwortlich für das Brief- und Paketgeschäft, WamS

- Lieferengpässe bei Medikamenten - Grosshändler Noweda fehlen mehr als 430.000 bestellte Packungen, WamS

- FDP warnt Grüne vor Blockade im Migrationsstreit, Gespräch mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Christoph Meyer, Bild

- Die Bundesregierung will kein weiteres Geld für die Finanzierung der sogenannten Seenotretter im Mittelmeer bereitstellen, Bild

bis Freitag 22.45 Uhr:

- Deutsche Telekom will Tausende Stellen abbauen: Vor allem die Zentrale in Bonn soll sparen, HB

- Curevac-Chef fordert Beteiligung an Milliardengewinnen von Biontech, Gespräch mit Alexander Zehnder über Rückschläge und die Zukunft der Medizin, warum er gegen Biontech klagt und mit Tesla kooperiert - und warum der Medizinnobelpreis auch Curevac nützt, FAZ

- "Deutscher Wein ist zu günstig", Gespräch mit Bettina Bürklin-von Guradze ist Inhaberin des Weinguts Dr. Bürklin-Wolf über das Geschäft mit dem Wein und die Frage, ob die teuerste Flasche immer die beste ist , FAS

- "Wir erreichen Menschen, die nie in einer Buchhandlung waren", Gespräch mit Matthias Setzler, Geschäftsführer der Münchner Verlagsgruppe, über die Leselust der jungen Generation, Schimpfwort-Malbücher für Erwachsene und darüber, warum er Thilo Sarrazin heute nicht mehr verlegen würde, FAS

- Ohne Handwerker keine Energiewende, Gastbeitrag von ZDH-Präsident Jörg Dittrich, FAZ

- Der hessische Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende, Boris Rhein, will im Fall eines Wahlsiegs am Sonntag mit Grünen, SPD und FDP über eine Regierungsbildung sprechen, Gespräch, Welt Fernsehen

- Der hessische Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende, Boris Rhein, fordert eine Rückkehr zur Einschränkung des Anspruchs auf Asyl, wie sie das Grundgesetz und das Dublin-Abkommen vorsehen, Gespräch, Welt Fernsehen

bis Freitag 21.00 Uhr:

- USA drängen Bundesregierung zu Huawei-Verbot im Mobilfunknetz - chinesische Botschaft droht mit Gegenmassnahmen, WamS/Politico

- EU entwickelt Plan zur Verschiebung von Zöllen beim E-Auto-Handel mit Grossbritannien, Gespräch mit Kommissions-Vize Maros Sefcovic, FT

- Das Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten ist angesichts des starken Zuzugs von Migranten so überlastet, dass Mitarbeiter einen Beschwerdebrief an die Behördenleitung geschrieben haben, Welt

- In einer Bund-Länder-Konferenz haben mehrere Bundesländer jüngst mitgeteilt, dass ein grosser Teil Einrichtungen für Asylbewerber bis zu 100 Prozent ausgelastet seien, WamS