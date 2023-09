Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE DEUTEN SICH AN - Nach dem schwachen Wochenstart zeichnen sich im Dax auch am Dienstag leichte Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 382 Punkte. Eine toxische Mischung aus Zins- und Wachstumssorgen hatte den Dax tags zuvor mit 15 329 Punkten zeitweise bis auf das tiefste Niveau seit Ende März gedrückt. Das Chartbild ist angeknackst mit dem Bruch der Unterstützungen der vergangenen Monate und dem Rutsch unter die viel beachteten 200-Tage-Durchschnittslinien. Damit steht er nun zunächst schlechter da als etwa die New Yorker Leitindizes.

USA: - LEICHT IM PLUS - Die US-Börsen haben sich zum Wochenauftakt um weitere Stabilisierung bemüht. Diese gelang ihnen vor allem gegen Handelsende. Lange Zeit lasteten jedoch die weiter hohen Zinsen auf den Gemütern der Anleger. So erreichte die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen erneut den höchsten Stand seit 2007. Für Unsicherheit sorgte auch eine drohende Haushaltssperre in den Vereinigten Staaten. Der Dow Jones Industrial stieg zum Börsenschluss am Montag um 0,13 Prozent auf 34 006,88 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,40 Prozent auf 4337,44 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,46 Prozent auf 14 768,90 Zähler hoch.

ASIEN: - VERLUSTE - Die anhaltenden Zins- und Wirtschaftssorgen der Anleger haben sich am Dienstag im asiatischen Handel belastend ausgewirkt. Der Hang Seng in Hongkong sank um 0,9 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Ende November. Der chinesische CSI-300 verlor 0,4 Prozent an Wert. Weiter nach unten ging es im Immobiliensektor wegen der dort anhaltenden Turbulenzen um den Branchenriesen Evergrande, der eine Schuldentilgung versäumte. Der Nikkei-225 fiel in Tokio um 0,3 Prozent.

DAX 15405,49 -0,98% XDAX 15431,64 -0,45% EuroSTOXX 50 4167,37 -0,95% Stoxx50 3926,53 -0,52% DJIA 34006,88 +0,13% S&P 500 4337,44 +0,40% NASDAQ 100 14768,90 +0,46%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 128,76 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0588 -0,05% USD/Yen 148,92 +0,02% Euro/Yen 157,68 -0,03%

ROHÖL:

Brent 92,89 -0,40 USD WTI 89,36 -0,32 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

bis 07.00 Uhr:

- Jeder zweite Rentner mit 40 Jahren Erwerbstätigkeit bekommt weniger als 1400 Euro Rente, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Erika Krause-Schöne, Vizevorsitzende des GdP-Bezirks Bundespolizei, Erika Krause-Schöne, gegen stationäre Grenzkontrollen, Rheinische Post

- Rohstoffhändler Glencore hat mindestens 5.000 Tonnen russisches Kupfer gekauft, das im Juli aus der Türkei nach Italien exportiert wurde, FT

- Lee Bok-hyun, Gouverneur der südkoreanischen Finanzaufsichtsbehörde ist optimistisch, dass Südkorea noch in diesem Monat in den World Government Bond Index von FTSE Russell aufgenommen wird, FT

bis 23.45 Uhr:

- Der Spezialchemiekonzern Evonik will mit Konzernumbau Freiraum für Investitionen schaffen, Gespräch mit Firmenchef Christian Kullmann, HB

- Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) sieht aktuell keinen Anlass mehr, wegen IT-Problemen aufsichtsrechtlich gegen die Allianz zu vorzugehen, HB

- Die Transportersparte von Mercedes-Benz will das Geschäft mit Freizeitfahrzeugen ausbauen, Gespräch mit dem Chef der Van-Sparte, Mathias Geisen, FAZ

- American Express drängt in deutschen Massenmarkt, Gespräch mit Deutschlandchefin Fabiana Mingrone, BöZ

- "Unser Netzwerk ist eine Bastion", Gespräch mit Vaillant-Chef Norbert Schiedeck über den angeschlagenen Ruf der Wärmepumpe, Konkurrenz aus Asien und den Verkauf des grossen Konkurrenten Viessmann, FAZ

- Solaris unter Druck: ADAC spricht auch mit anderen Banken, HB

- "Wir haben Impact durch Engagement", Gespräch mit Alexis Wegerich, Head of ESG Analytics von Norges Bank Investment Management, über den Dialog mit Firmen, BöZ

- Green Finance treibt ESG-Reporting voran, Gastbeitrag von Daja Apetz-Dreier, Office Managing Partner von Reed Smith München, BöZ

- "Einen richtigen Lichtblick haben wir nicht gefunden", Gespräch mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding über die Lage und die Aussichten für die Konjunktur, BöZ

- "Eher eine Verzweiflungstat als ein Befreiungsschlag", Gespräch mit Ökonom Henning Vöpel über den Einstige von MSC bei HHLA, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbandes "Haus und Grund", hält nicht viel von den Ergebnissen des Baugipfels im Kanzleramt, Gespräch, Welt Fernsehen

/tih/tv