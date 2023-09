Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Vor der US-Leitzinsentscheidung am Abend gehen die Anleger im Dax wohl weiter keine grösseren Wetten ein. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start prozentual fast unverändert auf 15 662 Punkte. Der Dax bleibt damit zunächst im Handelskorridor der vergangenen Wochen. Die US-Notenbank dürfte ihre Geldpolitik wohl nicht noch weiter straffen. Sowohl unter Bankvolkswirten als auch an den Finanzmärkten wird überwiegend mit stabilen Leitzinsen gerechnet. Spannung herrscht allerdings beim geldpolitischen Ausblick. Denn es ist ungewiss, ob die Fed zukünftig ihre Zinsen weiter anheben wird - oder am Ende ihres Straffungszyklus angelangt ist.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Am Tag vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed haben die Anleger in New York einmal mehr das Risiko gescheut. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Dienstag 0,31 Prozent tiefer mit 34 517,73 Punkten, zeigte sich damit aber klar erholt von seinem Tagestief. Der marktbreite S&P 500 sank am Ende um 0,22 Prozent auf 4443,95 Punkte, und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,22 Prozent auf 15 191,23 Zähler bergab. Durchwachsene Daten aus der Baubranche gaben den US-Börsen, die lethargisch in die Woche gestartet waren, keine Impulse.

ASIEN: - VERLUSTE - Vor der US-Leizinsentscheidung am Mittwochabend mitteleuropäischer Zeit sind die Anleger an den Börsen Asiens vorsichtig geblieben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um mehr als ein halbes Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, verlor 0,2 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong dank um 0,7 Prozent.

DAX 15664,48 -0,40% XDAX 15680,42 -0,31% EuroSTOXX 50 4242,70 -0,07% Stoxx50 3978,84 -0,13% DJIA 34517,73 -0,31% S&P 500 4443,95 -0,22% NASDAQ 100 15191,23 -0,22%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 129,40 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0680 0,01% USD/Yen 147,83 -0,02% Euro/Yen 157,88 -0,01%

ROHÖL:

Brent 93,38 -0,96 USD WTI 90,38 -0,82 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Vonovia-Chef Rolf Buch: Bauen derzeit 60 000 Wohnungen wegen hoher Kosten nicht, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Britische Regierung will Klimaziele verwässern, BBC

- Internationale Kapitalanleger erobern den deutschen Krebsmarkt, Stern

- Alexander Wellerdt, Assistant General Counsel bei JPMorgan, und Conrad Ruppel, Partner bei Ashurst LLP: Konkurrenz um die Regulierung der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) schläft nicht, Gastbeitrag, BöZ

bis 5.00 Uhr:

- Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert eine Verlängerung der geltenden Gas- und Strompreisbremsen und warnt vor einer erneuten Explosion der Energiepreise im Winter, Interview, Rheinische Post

- In der Debatte um Entlastung bei den Energiepreisen fordert das Handwerk eine Verlängerung der geltenden Massnahmen sowie Nachbesserungen bei den Gas- und Strompreisbremsen, Interview mit dem Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Jörg Dittrich, Rheinische Post

- DKG-Umfrage: Hälfte der Krankenhäuser sieht Liquidität bis Ende 2024 gefährdet, Rheinische Post

- Das Deutschlandticket als Jobticket läuft in NRW nur langsam an, Rheinische Post

- Der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Thomas Krüger, kritisiert Deutschland als kinderunfreundliches Land, Interview, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin lehnt die Aufnahme von Migranten ab, die auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa angekommen sind, Interview, Sender TF1

- Bei Deutschlands grösster Filmproduktion übergibt Nico Hofmann die Leitung der UFA an Sascha Schwingel: Die Balance der Generationen muss stimmen, Interview mit Hofmann und Schwingel, FAZ

- Rechtsexperte Andreas Spickhoff fordert: Impfstoffhersteller sollen wegen möglicher Corona-Impfschäden haften, Interview, FAZ

- Deutschland ist aus Sicht von Uwe Peter kein "Failed State", Gastbeitrag des Geschäftsführers des Telekomkonzerns Cisco in Deutschland, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- BMW-Chef Oliver Zipse soll bis 2026 bleiben, HB

- VW erwägt Verkauf von Randbeteiligungen, Interview mit Finanzchef Arno Antlitz, HB

- Bund einigt sich mit Niedersachsen auf Ausbau der Bestandsstrecke zwischen Hannover und Hamburg, FAZ

- Den Kommunen fehlen für den Klimaschutz geeignete Finanzierungswege. Das muss aus Sicht von Katrin Habenschaden (Zweite Bürgermeisterin von

München), Hans-Josef Vogel (ehemaliger Regierungspräsident der Bezirksregierung Arnsberg), Stefan Metzdorf (Landrat des Landkreises Trier-Saarburg) und Philipp von der Wippel (Gründer der zivilgesellschaftlichen Organisation Project Together) anders werden, Gastbeitrag, HB

/mis