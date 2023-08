Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Die aufgehellte Stimmung der Anleger schwindet zum Wochenende weiter hin. Mit einem schwächeren Start am Freitag könnte es der Dax schwer haben, nach zuletzt drei Verlustwochen wieder ein Wochenplus einzufahren. Vor einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell belasten abermals Zinssorgen. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Start 0,3 Prozent tiefer auf 15 579 Punkte. Die Anlegerstimmung hängt derzeit stark von der Entwicklung der US-Anleihen ab. Ein zeitweiser Renditerückgang kehrte sich am Vortag wieder um wegen robuster Konjunkturdaten, die neue Zinssorgen weckten. Damit rutschten auch die Aktienbörsen ab, vor allem jene in den USA. Das Wochenplus das Dax, das am Vortag bis zu 2 Prozent betrug, steht mittlerweile wieder an der Nulllinie. Die Blicke richten sich auf den Ifo-Geschäftsklimaindex und eine Rede des US-Notenbankchefs im Rahmen der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole. Am Markt erhofft man sich die Bestätigung, dass der aktuelle Kurs der Fed ausreichend straff ist. Mit konkreten Ankündigungen rechnet Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners jedoch nicht. "Und trotzdem hat jedes seiner Worte das Potenzial, die Märkte nachhaltig zu bewegen", so der Experte.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Donnerstag schwach auf Tagestief geschlossen. Ein weiterer starker Geschäftsbericht des Chipkonzerns Nvidia gab der technologielastigen Nasdaq-Börse nur kurzfristig Auftrieb. Rasch bröckelte das Plus wieder ab. Ähnlich sah es an der Wall Street aus: Die frühen Gewinne nach einem verhaltenen Start erwiesen sich nicht als beständig. Im Detail robuste Konjunkturdaten weckten neue Zinssorgen. Der Dow Jones Industrial büsste letztlich 1,08 Prozent auf 34 099,42 Punkte ein und beendete den Tag auf dem tiefsten Stand seit Mitte Juli. Zudem wurde auch eine wichtige mittelfristige Trendlinie durchbrochen, die von charttechnisch Interessierten gern beachtete gleitende 90-Tagelinie. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,35 Prozent auf 4376,31 Zähler abwärts. Der Nasdaq 100 verlor 2,19 Prozent auf 14 816,44 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Wegen abermals aufgekommener Zinssorgen schwache US-Vorgaben haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Freitag nach unten gezogen. Der japanische Nikkei 225 fiel kurz vor dem Handelsende um zwei Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, sank im späten Handel um 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,2 Prozent nach.

DAX 15621,49 -0,68% XDAX 15551,66 -1,22% EuroSTOXX 50 4232,22 -0,81% Stoxx50 3924,37 -0,49% DJIA 34099,42 -1,08% S&P 500 4376,31 -1,35% NASDAQ 100 14816,44 -2,19%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,34 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0781 -0,27% USD/Yen 146,04 0,14% Euro/Yen 157,44 -0,14%

ROHÖL:

Brent 83,62 +0,26 USD WTI 79,33 +0,28 USD

PRESSESCHAU

- Wacker-Chemie-Chef Christian Hartel fordert Industriestrompreis: "Der Finanzminister spart am falschen Ende", Gespräch mit Hartel und dem Deutschlandchef des Übertragungsstromnetzbetreibers Tennet, Tim Meyerjürgens, HB - SPD-Chef Lars Klingbeil: Für Entscheidung über staatlich subventionierten Industriestrompreis Zeit bis zum 1. Dezember, Redaktionsnetzwerk Deutschland - SPD-Bundestagsfraktion will mit Sechs-Punkte-Plan die Wirtschaft ankurbeln, HB - Binnen zehn Jahren: Zahl der ausländischen Mint-Fachkräfte steigt um fast das Dreifache, Wiwo - Amazon in Gesprächen mit Walt Disney über Streaming von Sportkanal ESPN, The Information - Einige chinesische Aktienbroker senken Maklerprovisionen nach angekündigter Senkung von Handelsgebühren an Festlandbörsen, Securities Times - "Natürlich sind wir nicht begeistert", Gespräch mit PPF-Vorstandsmitglied Didier Stoessel über die Pläne mit ProSiebenSat.1 und wie viel Zeit er dem Management gibt, FAZ - Die Düsseldorfer Kreditplattform Auxmoney übernimmt die Mehrheit am niederländischen Konkurrenten Lender & Spender., HB - Grossfusion unter Wohnmobilvermietern: Goboony aus den Niederlanden und Yescapa aus Frankreich haben sich zusammengeschlossen - woraus Europas Marktführer und einer der drei grössten Anbieter der Welt entstehen soll, FAZ - Die zunehmende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz zwingt Unternehmen dazu, ihr Geschäftsmodell radikal umzubauen. Mehr als jede achte Firma plant konkrete Änderungen, HB - "Ein antiwestlicher Kurs würde die Brics schwächen", Gespräch mit Ökonom Manoj Kewalramani, HB - "Allen ist klar, dass die Preise sinken", Gespräch mit Martin Lemke von AM Alpha über hohe Abschläge, den Druck der Nachhaltigkeit und die Vorteile von Lissabon mit Blick auf den Immobilienmarkt - Inflation: Unbesiegbar oder schon besiegt?, Gastbeitrag von Carsten Klude, Chefvolkswirt M.M. Warburg & CO, BöZ - Die Vorsitzende des Digitalausschusses im Bundestag, Tabea Rössner (Grüne), hat die Vorteile der angestrebten schärferen Regeln für Künstliche Intelligenz (KI) in der EU für die Wirtschaft gelobt, Gespräch, HB

