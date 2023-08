Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Am Tag vor dem Beginn des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole zeigt sich der Dax wohl weiter erholt. Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Leitindex am Mittwoch 0,3 Prozent höher auf 15 751 Punkte. Er könnte so auf den dritten Gewinntag in dieser Woche zusteuern. Damit wäre die Basis für ein Wochenplus gelegt - nach zuletzt drei schwachen Wochen. Der Dax koppelt sich damit ein Stück weit ab von den zunächst schwachen US-Vorgaben, da die New Yorker Leitindizes am Dienstag mit Verlusten und eher am unteren Endes ihrer Tagesspannen aus dem Handel gegangen waren. Gleichwohl erholten sich die US-Futures in der Nacht ein Stück weit und in Asien entwickelten sich viele Indizes am Mittwoch robust. "Trotz des schwächeren Abschlusses der US-Märkte dürfte die Widerstandsfähigkeit der asiatischen Märkte dazu führen, dass die europäischen Märkte heute Morgen etwas höher eröffnen", sagte Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets. Kommentare des Präsidenten der Richmond Fed, Thomas Barkin, die in Richtung weiterer Zinserhöhungen gingen, hatten am Vorabend in New York belastet. Umso grösser wird die Spannung vor dem alljährlichen Notenbanker-Treffen, das von Donnerstag bis Samstag in Jackson Hole (Wyoming) stattfindet. Am Mittwoch bereits richten sich die Blicke auf aktuelle Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. Anleger warten zudem gespannt auf Quartalszahlen des Chipkonzerns Nvidia nach US-Börsenschluss. Das Unternehmen ist ein grosser Profiteur des Booms von Künstlicher Intelligenz (KI). Allerdings sind die Erwartungen auch sehr hoch gesteckt.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Die Stimmung an den US-Börsen hat sich am Dienstag wieder leicht eingetrübt. Nach einem wenig veränderten Montag für den bekanntesten Wall Street Index Dow Jones Industrial und deutlichen Gewinnen für die technologielastigen Nasdaq-Indizes ging es nun erneut moderat abwärts. Mit Spannung wird bereits auf den Mittwoch gewartet. Dann wird nach Börsenschluss der vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) profitierende Halbleiterkonzern Nvidia sein Zahlenwerk vorlegen. Im Mai hatte das Unternehmen nach einem starken Ausblick für enorme Begeisterung gesorgt, was die Aktie auf ein Rekordhoch getrieben hatte. Seither ging es mit kleineren Dellen immer weiter aufwärts.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende 0,2 Prozent. In China ging dem jüngsten Erholungsversuch indes schon wieder ein Stück weit die Luft aus. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, sank im späten Handel um 0,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte hingegen um 0,3 Prozent zu.

DAX 15705,62 0,66% XDAX 15684,52 0,23% EuroSTOXX 50 4260,37 0,84% Stoxx50 3922,50 0,73% DJIA 34288,83 -0,51% S&P 500 4387,55 -0,28% NASDAQ 100 14908,96 -0,19%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,31 +0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0858 0,12% USD/Yen 145,65 -0,17% Euro/Yen 158,15 -0,05%

ROHÖL:

Brent 84,15 +0,12 USD WTI 79,81 +0,17 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Krank durch Windkraft? Präsidentin des Bundesverbands Windenergie wirft Gegnern vor, sich in Kritik hineinzusteigern, Interview mit Bärbel Heidebroek, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der Essener Virologe Ulf Dittmer kritisiert eine nach wie vor unbefriedigende Datenlage bei Covid-19, Interview, Kölner Rundschau

- Klimageld nicht vor 2025?/Rufe nach mehr Tempo nehmen zu, Interview mit

Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal, Funke-Mediengruppe

- CDU-Chef Friedrich Merz will die Union bei den anstehenden Wahlen zu neuer Stärke führen, doch die Finanzmittel sind knapp, Welt

- Die Grünen haben oft vor steigenden Gaspreisen gewarnt, doch das Wirtschaftsministerium rechnet gar nicht mit einem grossen Plus, Welt

- Deutschland steckt in der Azubi-Krise. Zu wenige junge Menschen interessieren sich für das Handwerk: Fehlanreize durch den Staat und falschen Ansichten von Eltern, Interview mit Friedrich Hubert Esser, Präsident des

Bundesinstituts für Berufsbildung, Welt

- Die FDP warnt vor pauschalen Leistungserhöhungen durch die von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) geplante Kindergrundsicherung, Interview mit FDP-Sozialpolitiker Jens Teutrine, Table Media

- Nach einem Verlust im Jahr 2022 will Tchibo umsteuern: "Wir werden Kaffee künftig mehr in den Vordergrund stellen", Interview mit Konzernchef Werner Weber, HB

05.00 Uhr:

- Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung, warnt angesichts der Pläne der Ampel-Regierung zur Fachkräfteeinwanderung, die dem Arbeitskräftemangel entgegenwirken sollen, vor überzogenen Erwartungen, Gespräch, Welt

- Der Streit zwischen Grünen und FDP über die Kindergrundsicherung eskaliert weiter: Die FDP will den Vorschlag von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) für eine Pauschalüberweisung an arme Familien für Schul- und Bildungsausgaben blockieren, Table Media

- Unternehmen können die von der Ampel-Regierung geplante Investitionsprämie zur Förderung des Klimaschutzes nicht vor 2025 beantragen, Welt

- Peek & Cloppenburg hofft auf Zustimmung der Gläubiger zu Insolvenzplan, Rheinische Post

bis 24.00 Uhr:

- Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki fordert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf, beim Gebäudeenergiegesetz (GEG) die erwarteten CO2-Einsparungen klar zu benennen und wirft Habeck "Ahnungslosigkeit" vor, Gespräch, Bild

- Angesichts deutlich steigender Zahlen illegaler Migranten fordert Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf, Grenzkontrollen für die deutsch-polnische Grenze bei der EU zu beantragen, Gespräch, Bild

- Deutschland schickt nur 2940 Migranten in andere EU-Staaten zurück, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Das Vertrauen der Beschäftigten in den SAP-Vorstand schwindet, HB

- Schüttflix gewinnt neue Investoren, FAZ

- Die Pleite von fünf Firmen aus dem Geflecht der bayerischen Unternehmensgruppe Project Immobilien hat für Zehntausende Anlegerinnen und Anleger Folgen: Die Fonds stoppen ihre Zahlungen an Investoren, HB

- Die ausgebremste Mitte, Gastbeitrag von Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, FAZ

- "Deutschlands Probleme sind vielschichtig", Gespräch mit Jürgen Michels, Chefvolkswirt BayernLB, BöZ

- Aufsichtsräte geben Lücken in ESG-Themen zu, Gastbeitrag von Nicolas von Rosty, Deutschlandchef Heidrick & Struggles, BöZ

- Unternehmen im Schatten der KI-Lieblinge, Gastbeitrag von Chris Hogbin, Head of Equities AllianceBernstein, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Chaotisches Notfallmanagement der Deutschen Bahn für Fahrgäste, ARD

- DIW-Chef Marcel Fratzscher begrüsst Ampel-Pläne für eine schnellere Einbürgerung, Gespräch, HB

