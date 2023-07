Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem stärkeren Vortag dürfte der Dax am Freitag wieder etwas abbröckeln. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut ein halbes Prozent tiefer auf 16 114 Punkte. Damit würde er auch seine kleinen Wochengewinne fast wieder abgeben. Im US-Handel zeigten vor allem Technologiewerte nach enttäuschenden Quartalsberichten Schwäche und korrigierten vom höchsten Niveau seit Anfang 2022. In der kommenden Woche stehen mit den Leitzinsentscheidungen in den USA und der Eurozone zwei Topereignisse an, die Anleger weiter von grösseren Wetten abhalten dürften.

USA: - DOW SETZT RALLY FORT - Solide Quartalsberichte von Unternehmen aus dem Dow Jones Industrial haben am Donnerstag der Gewinnserie des bekanntesten Wall-Street-Index einen weiteren Tag hinzugefügt. Dass der Dow neun Tage in Folge gestiegen ist, liegt schon viele Jahre zurück. Deutliche Verluste verbuchte dagegen der technologielastige Nasdaq 100 , und das nicht nur, weil mit Tesla und Netflix zwei besonders schwer gewichtete Unternehmen enttäuscht hatten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch zum Wochenausklang keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel am Freitag um 0,4 Prozent. Vorsicht prägte das Geschehen vor den Zinsentscheiden in den USA und der Eurozone in der kommenden Woche. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, legte hingegen um 0,1 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,7 Prozent.

DAX 16204,22 0,59 XDAX 16137,27 0,10 EuroSTOXX 50 4373,73 0,26 Stoxx50 3975,26 0,67 DJIA 35225,18 0,47 S&P 500 4534,87 -0,68 NASDAQ 100 15466,09 -2,28

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 132,88 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1140 0,10 USD/Yen 140,1200 0,03 Euro/Yen 156,0955 0,13

ROHÖL:

Brent 80,34 0,70 USD WTI 76,31 0,66 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr:

- In der koalitionsinternen Debatte über die Kindergrundsicherung weist Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Vorwurf zurück, nicht genug für Familien zu tun, Funke Mediengruppe

- Cannabisgesetz: Kristine Lütke, sucht- und drogenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, warnt Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) vor "Bürokratiemonster", Rheinische Post

- EU-Kommission lehnt Vorstoss von CDU-Politiker Thorsten Frei zum Asylrecht ab, Bild

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will den Bundestag im Herbst über eine längere Bezugsdauer des Elterngeldes abstimmen lassen, Bild

- Neuer Galeria-Chef Olivier van den Bossche verspricht: Mehr Freiheit für die Filialen und weitere Marken, Textilwirtschaft

- Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang warnt vor zunehmender Spionagefahr. "Schutz muss ein Thema für die Chefetage sein", Wiwo

- Maike Finnern, Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), und Gerhard Brand, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), pochen auf Fortsetzung des Digitalpaktes Schule, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung

- Hitzewelle: Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes, fordert für Freibäder mehr Geld von Bund und Ländern, Rheinische Post

- Martin Herrmann, Vorsitzender der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit, warnt vor Folgen der hohen Temperaturen, Table.Media

- SPD plant Anlauf für Pflichtdienst in Deutschland. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese: "Muss kein Jahr sein, aber mindestens drei Monate", Rheinische Post

bis 23.55 Uhr:

- Für Goldman Sachs ist Direct Lending kein Neuland, Gespräch mit Managern James Reynolds und Christian Schaefer, BöZ

- "Wir versuchen nicht, Scheinliquidität zu generieren, Gespräch mit Invesco-Emea-Vertriebschef Olivier Bilal, BöZ

- Blue Cap im Wartemodus, Gespräch mit Vorstandschef Tobias Hoffmann-Becking über seine Zurückhaltung im M&A-Markt in diesem Jahr, BöZ

- Die EU-Kommission muss deutlich höhere Zinsen für ihre Schulden zahlen, sieht aber ihr AAA-Rating an den Finanzmärkten nicht in Gefahr, HB

- "Im Land herrschen handfeste ökonomische Abstiegsängste", Gespräch mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), HB

- Angesichts der Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnen Spitzenvertreter der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vor weiter steigenden Beiträgen, HB

- Studie: Kaufpreise für Privatimmobilien in Deutschland stabilisieren sich im zweiten Quartal, HB

- Nationale Sicherheitsstrategie und Soziale Marktwirtschaft, Gastbeitrag von Karl-Matthias Klause, deutscher Diplomat und stellvertretender Exekutivdirektor der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in London, FAZ

- Nachhaltiges Investieren erfordert Transformation, Gastbeitrag von Wilhelm Schrader, Head of Sustainability Client Advisory bei Schroders, BöZ

- Umfrage: Grüne bundesweit nur noch bei 13 Prozent, ARD

/jha/